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Sirio Libanés recibe el Regional de Clubes Bonaerense B Sub 16 de hockey femenino

Desde este jueves y hasta el domingo, la cancha de la Ciudad Deportiva será sede del CRC B. Participarán ocho equipos, con ascensos y permanencias en juego. El equipo local disputará el partido inaugural frente a Del Valle Hockey de Necochea.

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30 de septiembre de 2026 a las 01:16 p. m.
Sirio Libanés recibe el Regional de Clubes Bonaerense B Sub 16 de hockey femenino
El plantel Sub 16 de Sirio que buscará ser protagonista en el CRC B jugando en su propia casa.Foto: CLUB SIRIO LIBANES PERGAMINO

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

A partir de este jueves, Pergamino será epicentro de un importante torneo de hockey. El Club Sirio Libanés será la sede oficial del Campeonato Regional de Clubes (CRC) Bonaerense B en la categoría Sub 16 femenina, un certamen organizado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) que se extenderá hasta el domingo.

Toda la actividad deportiva se concentrará en la cancha de césped sintético que la institución posee en la Ciudad Deportiva, ubicada en el kilómetro 76 de la Ruta 188. Allí, ocho clubes de distintos puntos de la provincia competirán por los ascensos y por asegurar la permanencia.

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Zonas y formato de disputa

Los ocho equipos participantes fueron divididos en dos grupos. La Zona A estará integrada por el anfitrión, Sirio Libanés, junto a Del Valle Hockey (Necochea), Once Unidos (Mar del Plata) y Uncas Rugby Club (Tandil). Por su parte, en la Zona B competirán Instituto Einstein A (Mar del Plata), El Linqueño, Estudiantes (Olavarría) y Coronel Suárez RHC.

El sistema de competencia establece que los dos mejores clasificados de cada zona avanzarán a las semifinales en busca del título, mientras que los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posición de sus respectivos grupos disputarán la ronda para definir del 5° al 8° puesto en la que estará en juego la permanencia.

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El camino de Sirio Libanés

El conjunto pergaminense tendrá el honor de abrir la competencia. El fixture completo del equipo local para la fase de grupos es el siguiente: Jueves 1, 9:00 vs. Del Valle (partido inaugural); Jueves 1, 16:30 vs. Once Unidos; y Viernes 2, 12:20 vs. Uncas.

Actividades previas y servicios

La antesala institucional del torneo se vivirá este miércoles en el buffet del Club Sirio Libanés, ubicado en la Sede Centro (Alberti 341). A las 19:00 comenzarán las acreditaciones, seguidas por la reunión técnica de delegados a las 19:30, y el encuentro de mánager de árbitros y cuerpos técnicos programado para las 20:00. Asimismo, la organización confirmó que durante las cuatro jornadas de competencia en la Ciudad Deportiva, el club ofrecerá servicio de buffet y stands exclusivos para el público.

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El plantel de Sirio Libanés

Bajo la premisa de salir a la cancha "con la camiseta bien puesta, el corazón en la cancha y la ilusión intacta", Sirio Libanés oficializó a las jugadoras y al cuerpo técnico que representarán a la institución en este Regional de Clubes Sub 16: 1 Mía Hyland, 2 Delfina Rocca, 3 Antonia Bourse, 4 Manuela Elustondo Arenaza, 5 Lucía Mac Mullen, 6 María Candelaria Girado, 7 Delfina Almeida, 8 Josefina Tezón, 9 Julia Talano, 10 Paula Villena, 11 Ana Llaurado, 14 Donatella Díaz Palazzesi, 15 Justina Rossi, 16 Helena Kreff, 17 Julieta Giavarini, 18 Jacinta Chevallier Boutell, 19 Milagros Acuña, 20 Inés Aristegui, 21 Juana Acuña y 22 Amelia Berardocco. Cuerpo Técnico: “Leo” Sare (entrenador), Luciano Susín (Asistente técnico), Martina Jorge (preparadora física) y Julieta Lanzillota (jefa de equipo).

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