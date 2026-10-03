"De ahora en adelante es momento de acertar", la apuesta de Hernán Medina ante lo que viene para Douglas

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Tras quedar fuera de la pelea por el primer ascenso, el entrenador del "Rojinegro" habló del proceso desde su llegada, los cambios en el equipo, el empate ante Gimnasia de Chivilcoy y el camino que comienza ante El Linqueño.

Hernán “La Tota” Medina llegó a Douglas Haig en un momento particular del Torneo Federal A. Con un equipo que ya tenía una identidad construida y una competencia que no daba demasiado margen para empezar de cero, el entrenador entendió que su principal desafío no pasaba por cambiar todo, sino por conocer rápidamente qué tenía a disposición, detectar fortalezas y falencias y, desde allí, construir.

“Sabía que, desde lo deportivo, venía en un momento muy particular del torneo. Hacer cambios era poner patas para arriba algo que ya venía de una forma y consideré que era yo el que se tenía que adaptar a lo que el equipo era y a lo que ya estaba construido”, explicó Medina.

En esa adaptación, el entrenador cordobés buscó primero encontrar equilibrio. Y una de las prioridades estuvo puesta en la estructura defensiva: “Nosotros considerábamos que lo primero era equilibrar la parte defensiva para no sufrir algunos sobresaltos lógicos de esta categoría. Creo que hemos podido lograr al menos mantener el cero en algunos partidos, que ha sido muy importante”, señaló.

Pero el trabajo no se limitó a cuestiones tácticas. Medina también hizo hincapié en la necesidad de construir una forma de trabajo con la que todos puedan sentirse identificados y, especialmente, que los futbolistas puedan reflejar ese compromiso dentro de la cancha.

“Nosotros trabajamos de una manera con la cual podamos sentirnos identificados todos y que el jugador se sienta comprometido", sostuvo.

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Cuello y Mauri: dos movimientos que reacomodaron el equipo Dentro de esa búsqueda aparecen también algunas modificaciones individuales que llamaron la atención. Una de ellas fue la de Luciano Cuello, quien durante buena parte de la temporada había actuado como lateral por la banda izquierda y ahora encontró una posición más adelantada.

Medina explicó que no se trata de una improvisación, sino de recuperar una característica que Cuello ya había desarrollado durante su formación. “A Luciano lo conozco desde las divisiones inferiores y, si bien no lo alcancé a dirigir, lo conocí como delantero. Yo no lo tenía identificado como lateral. Todas sus inferiores las hizo como delantero o volante por izquierda, no es una posición que él desconozca”, explicó.

El otro movimiento fue el de Mariano Mauri, quien nuevamente pasó a ocupar el lateral izquierdo después de haber actuado como defensor central durante gran parte del año. En su caso, la decisión estuvo relacionada directamente con una necesidad que el entrenador detectó en el equipo.

“A Mariano no le estaba tocando jugar. Hablamos con él porque creíamos que necesitábamos reforzar la parte defensiva. Conoce el puesto y nos dio la solidez que necesitábamos y también la posibilidad de que adelantemos a Luciano unos metros más”, contó Medina.

Así, ambos movimientos terminaron funcionando como piezas de una misma búsqueda: encontrar soluciones a partir de las características que ya tenía el plantel.

El empate que dejó a Douglas con un sinsabor La igualdad sin goles en el "Miguel Morales" ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy dejó a Douglas fuera de la posibilidad de disputar el camino del primer ascenso. Para "La Tota", el equipo tuvo argumentos para quedarse con algo más, especialmente durante la primera mitad, pero no consiguió transformar esos momentos favorables en el gol que necesitaba. “Creo que tuvimos buenos pasajes, sobre todo en la primera mitad. Nos faltó simplemente convertir y, a partir de ahí, empezar a manejar momentos del juego”, analizó.

Del otro lado hubo un rival que, según explicó, llegó a Pergamino con la intención de limitar las posibilidades del "Fogonero". “Jugamos contra un rival que vino a sacarnos todas esas posibilidades y todo lo que podíamos construir. Sabíamos que era un partido que definía muchas cosas, el reloj jugaba en contra”, sostuvo.

El desarrollo terminó dejando una sensación amarga en el entrenador: “Creo que ha sido uno de los partidos más cortados y que menos tiempo efectivo se ha jugado. Nos terminó dejando con un sinsabor de que podríamos haber hecho más”. Ahora, sin embargo, la historia es otra.

El Linqueño, el primer paso de un camino más largo Ahora, el "Rojinegro" deberá recorrer desde los 16avos de final de la Reválida el camino por el segundo ascenso, con El Linqueño como primer obstáculo (el partido de ida será el domingo 11 en Lincoln). Para Hernán, el desafío exige asumir la responsabilidad y, al mismo tiempo, dejar atrás lo que ya pasó. “Si había un momento para equivocarse era este y, de ahora en adelante, es momento de acertar”, afirmó.

El entrenador sabe que los cruces serán exigentes y que el equipo deberá responder tanto en el "Miguel Morales" como en escenarios donde las condiciones serán diferentes. “Sabemos que vamos a tener cruces difíciles, queremos hacer valer la localía y prepararnos para las canchas hostiles en las que nos va a tocar jugar”, manifestó.

Y aunque ya analiza a El Linqueño, Medina pone el foco principalmente en su equipo. Entiende que conocer al rival será importante, pero que sus jugadores necesitan llegar a estos partidos con una identidad clara y convencidos de lo que pueden hacer: "Nosotros tenemos que ser un equipo importante en estos cruces que vienen”, aseguró.

“Queremos que la gente se entusiasme de nuevo” El mensaje final del director técnico cordobés apunta directamente a quienes acompañan al equipo. "La Tota" reconoce que el objetivo que quedó pendiente era otro, pero entiende que todavía hay una oportunidad concreta y que el equipo debe utilizarla para volver a generar ilusión.

“Sé que todos los hinchas querían estar en otra instancia y es lo que nos quedó pendiente de poder lograr. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene porque tenemos una oportunidad y la vamos a aprovechar, vamos a batallar”, expresó.

La tarea, según Medina, también pasa por recuperar la confianza de la gente en un proceso que recién comienza a tomar su forma. “Queremos llegar lejos y que la gente se entusiasme de nuevo, y trabajamos para eso. Que nos sigan acompañando”, pidió.

Y cerró con una imagen que resume la ambición con la que Douglas afrontará esta nueva etapa: “Ojalá que estemos hablando allá al final cuando nos toque estar disputando el último partido, que para eso nos estamos preparando y los jugadores dejan todo para poder lograrlo”.