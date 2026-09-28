Villa Ramallo: Defensores empató 2-2 con Alvarado y deberá ganar en Mar del Plata para avanzar

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El Granate igualó ante el conjunto marplatense en Villa Ramallo por la ida de los cuartos de final del Federal A. La serie quedó abierta.

Defensores de Villa Ramallo empató 2-2 ante Alvarado de Mar del Plata por la ida de los cuartos de final del Federal A. El Granate comenzó ganando, sufrió una rápida remontada y consiguió igualar en el complemento. Ahora deberá ganar como visitante para meterse en semifinales.

Defensores golpeó primero y tuvo chances de ampliar El equipo dirigido por G. Pieralisi salió decidido y encontró espacios desde los primeros minutos. A los 10, un centro al área terminó con un cabezazo de Ávalos que Bilbao logró contener, aunque el rebote quedó a disposición de Roige, quien apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

Defensores tuvo rápidamente una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia. Bacas asistió a Luna, que ingresó por la izquierda y sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del palo.

Sin embargo, cuando el conjunto de Villa Ramallo parecía controlar el partido, Alvarado reaccionó y dio vuelta el marcador en apenas 17 minutos.

A los 18, Gutiérrez ejecutó un preciso centro desde mitad de cancha y Cervera apareció en el punto del penal para conectar un cabezazo que significó el 1-1.

A los 35 minutos llegó el segundo golpe del equipo marplatense. Fernández recibió por la derecha y envió un centro que Cervera peinó hacia el segundo palo. Allí apareció nuevamente Gutiérrez, quien definió en soledad para poner el 2-1.

Alvarado tuvo chances pero Defensores encontró el empate En el segundo tiempo, Defensores salió decidido a buscar la igualdad y trató de manejar la pelota con mayor paciencia. Sin embargo, al equipo local le costó generar situaciones claras en los últimos metros.

Alvarado, por su parte, encontró espacios para salir de contra y dispuso de varias oportunidades para aumentar la diferencia. El conjunto marplatense no consiguió aprovecharlas y mantuvo con vida al Granate.

A los 23 minutos se produjo una de las acciones más discutidas de la tarde. Luna quedó mano a mano y fue derribado por Berra. La infracción parecía ser una acción de último recurso, pero el árbitro Leandro Sosa Abrile decidió sancionar solamente con tarjeta amarilla.

Del tiro libre surgió otra oportunidad para Defensores. La pelota rebotó en la barrera y Ávalos quedó cerca de convertir, en una acción que terminó de impulsar la reacción del conjunto de Villa Ramallo.

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Bruno Latof marcó el 2-2 y la serie se define en Mar del Plata La insistencia de Defensores tuvo premio a los 31 minutos. Gay envió un centro, Roige alcanzó a puntear la pelota y Bruno Latof apareció para sacar un potente remate contra el palo que resultó imposible de contener para Bilbao.

El 2-2 le permitió al Granate recuperar terreno en una serie que había comenzado a complicarse durante el primer tiempo. En los minutos finales, ambos equipos tuvieron situaciones, aunque el marcador ya no volvió a modificarse.

En el tiempo de descuento se produjo otra jugada determinante. A los 48 minutos, Velázquez salió fuera del área para cortar una acción de Germán Sosa. El delantero alcanzó a rematar y, al no terminar la jugada en gol, el árbitro retrotrajo la acción y expulsó al arquero de Defensores por último recurso.

Con Velázquez fuera de la cancha, Vizgarra tuvo que ponerse los guantes para afrontar el último tiro libre. El remate impactó en la barrera y allí terminó el encuentro.

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Con el 2-2, la serie quedó abierta, aunque Defensores tendrá que ganar en Mar del Plata para avanzar a las semifinales. Alvarado cuenta con ventaja deportiva, por lo que un empate en el resultado global de la serie favorecerá al conjunto marplatense.

Defensores: Velázquez, Ávalos, Pezzani, Ponce, Ramos, Gay, Luna, Cartechini, Roige, Bacas y Bertacin. DT: G. Pieralisi.

Alvarado: Bilbao, T. Fernández, Pérez, Berra, Federico, Gorgerino, Chiozza, Mansilla, Cervera, Gutiérrez y Makarte. DT: P. Martel.