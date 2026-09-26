Villa Ramallo: El humo del basural volvió a sentirse en la ciudad y reavivó un reclamo que lleva años

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Región

Los incendios en el predio del GIRSU volvieron a generar humo y olor en Villa Ramallo. Bomberos intervino dos veces y crecen los pedidos de saneamiento y control ambiental.

El humo y el olor provenientes del predio del GIRSU volvieron a sentirse durante varias horas en distintos sectores de Villa Ramallo, luego de que Bomberos Voluntarios debiera intervenir en dos oportunidades durante el jueves 24 para controlar focos activos y evitar que las llamas avanzaran hacia los montes linderos.

Incendios en el GIRSU volvieron a afectar a Villa Ramallo El episodio volvió a poner en el centro de la escena una problemática que se repite desde hace años y que ya generó reclamos vecinales, pedidos de informes al Municipio e iniciativas dentro del Concejo Deliberante de Ramallo.

De acuerdo con lo informado, los bomberos acudieron en dos oportunidades al predio para controlar sectores donde había fuego activo. La intervención buscó impedir que las llamas se extendieran hacia los montes ubicados en las inmediaciones del basural.

Uno de los principales inconvenientes señalados históricamente por los bomberos está relacionado con las características de los residuos acumulados. Los focos pueden permanecer en el interior de los montículos y continuar activos aun después de que las llamas visibles fueron controladas.

En octubre de 2023, Bomberos Voluntarios había planteado al Municipio la necesidad de utilizar maquinaria pesada para remover los residuos y poder acceder a los sectores donde se desarrollaban los incendios internos. También había advertido que, de acuerdo con la dirección del viento, el humo podía desplazarse hacia Villa Ramallo.

Reclamos por el saneamiento y control del basural La preocupación por el funcionamiento del predio del GIRSU también llegó en distintas oportunidades al Concejo Deliberante. El cuerpo legislativo había solicitado informes al Ejecutivo municipal luego de un incendio en el relleno sanitario que provocó la llegada de humo y olores a sectores urbanos.

Durante 2025, los reclamos volvieron a tomar fuerza debido a las condiciones del predio y a la reiteración de episodios con presencia de humo. En octubre de ese año se aprobaron iniciativas destinadas a solicitar inspecciones provinciales, acciones de saneamiento y precisiones al Municipio sobre la gestión del GIRSU.

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El nuevo episodio registrado esta semana vuelve a poner en discusión la necesidad de abordar la problemática más allá de la respuesta ante cada incendio. La presencia recurrente de focos en los residuos genera preocupación entre los vecinos y mantiene abierto el reclamo por medidas que permitan reducir estos episodios.

Pedido de estudios sobre la calidad del aire En junio de 2026, la situación volvió a ingresar en la agenda legislativa de Ramallo a partir de un proyecto presentado desde la oposición para realizar estudios técnicos sobre la calidad del aire en la zona.

La iniciativa plantea efectuar mediciones destinadas a determinar la presencia de distintos contaminantes vinculados, entre otras posibles fuentes, con las emisiones provenientes del GIRSU. Entre los parámetros mencionados aparecen el material particulado, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.

Vecinos de Villa Ramallo señalaron que durante el jueves el humo y el olor permanecieron durante varias horas y expresaron preocupación por las molestias que el episodio generó. Algunas personas manifestaron irritación y dificultades respiratorias, aunque establecer una relación sanitaria concreta requiere mediciones ambientales y evaluaciones médicas.