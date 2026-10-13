Debut de oro para Carina Valentini en el Abierto Argentino de Apnea

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En su primera competencia oficial en la disciplina logró el primer puesto en apnea estática con un registro de 4m. 49s. “Mi meta es romper el récord nacional en el próximo torneo", adelantó. Además, alcanzó los 100 metros en la modalidad dinámica con bialetas.

El natatorio del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un debut soñado para Carina Valentini. El pasado fin de semana, la nadadora pergaminense participó del Abierto Argentino de Apnea 2026 y demostró que su capacidad de superación no tiene límites. En su primera incursión competitiva en el freediving, logró una destacada actuación al quedarse con el primer puesto y la medalla de oro en apnea estática.

Esta es una de las disciplinas más exigentes del buceo libre, en la que el deportista permanece completamente inmóvil, con las vías respiratorias sumergidas en el agua, aguantando la respiración el mayor tiempo posible. Valentini logró allí un registro de 4m. 49s, superando sus propios nervios y marcas personales.

En diálogo con LA OPINION, la deportista relató cómo vivió la definición: "En la primera oportunidad hice 4m. 01s, estaba muy nerviosa, no había dormido la noche anterior y no sabía bien cómo era el sistema de la competencia. Así que en el segundo intento, ahí sí rompí mi récord. Con el primero me aseguraba el segundo puesto, pero yo quería romper esa marca y en el segundo intento sí, logré la medalla de oro".

Sobre la extrema dureza física y mental de esta prueba, Valentini fue contundente: "La apnea estática es la prueba reina de la competencia porque no le gusta a nadie, porque llegan las contracciones diafragmáticas. Mi límite eran 20, corrés el riesgo de desmayarte, black out, y la última vez me la jugué y llegué a 35 contracciones; y salí bien".

Destacada también en dinámica Además de su primer puesto en apnea estática participó en dinámica con bialetas, modalidad en la que el atleta debe desplazarse de forma horizontal bajo el agua con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible sin respirar, utilizando un par de aletas independientes.

Pese a dar ventajas con el equipamiento, alcanzó una marca de 100 metros pero no pudo alcanzar el podio. "Para la próxima me compraré las aletas que se usan para esa disciplina, pero estoy muy contenta con la marca que logré, 100 metros es un montón", expresó con entusiasmo. "Teniendo las aletas adecuadas, creo que hubiese tenido un puesto también en el podio", agregó.

Del hielo a contener la respiración Este nuevo logro deportivo de Valentini no puede desligarse de su espíritu aventurero y su enorme fortaleza mental. Cabe recordar que en agosto de 2025 logró una medalla de bronce en el Mundial de Natación en Aguas Gélidas disputado en el Glaciar Perito Moreno.

Esa experiencia la impulsó a buscar nuevos desafíos, lo que la llevó a comenzar sus entrenamientos de apnea viajando a Rosario para prepararse bajo la supervisión de José Enjuto, campeón argentino y panamericano de la especialidad. Aquella capacidad de tolerar la incomodidad del frío extremo fue clave para aprender a controlar la mente y la respiración bajo el agua.

El récord nacional, su meta El Abierto Argentino de Apnea 2026 era su primera prueba de fuego y los resultados superaron las expectativas. "Súper bien, la verdad que fue algo increíble", resumió sobre el torneo. Sin embargo, ya mira hacia adelante: "Tengo para mucho más, es una disciplina muy difícil. Mi meta es romper el récord nacional en el próximo torneo".