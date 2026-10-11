Douglas igualó en Lincoln y le alcanzará con otro empate para avanzar

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Por la ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A, el "Rojinegro" empató 0 a 0 ante El Linqueño. El equipo pergaminense sufrió la expulsión de Brian Meza en el complemento, pero logró sostener el cero y ahora definirá la serie en el estadio "Miguel Morales".

En la tarde de este domingo, Douglas Haig inició su camino en la Fase Reválida del Torneo Federal A y visitó a El Linqueño por los 16avos de final. El partido tuvo un trámite con cambiante, ya que en el primer tiempo, el “Rojinegro” fue más y en el complemento, El Linqueño fue el protagonista. Sin embargo, ninguno de los dos pudo aprovechar las situaciones que generó y terminaron 0 a 0, resultado que dejó mejor parado a Douglas porque definirá la serie en Pergamino y con otro empate pasará de fase por contar con ventaja deportiva.

En el primer tiempo Douglas fue un poco más que su rival. Manejó la pelota y trató de darle velocidad y profundidad a su juego. Por momentos lo logró y generó alguna aproximación con peligro aunque careció de precisión para abrir el marcador.

El Linqueño prácticamente no tuvo llegadas claras. Recién sobre el final de la etapa puso en riesgo el arco “Rojinegro”, pero una aproximación de Gutiérrez fue rechazada por Lucas López cerca de la línea de la valla defendida por Ratalin.

En el complemento, El Linqueño fue superior de movida. De la mano de Gutiérrez complicó a un Douglas que se quedó sin ideas. El delantero tuvo un par de situaciones pero definió mal. Todo se puso aún más cuesta arriba para Douglas cuando a los 22' se fue expulsado Brian Meza por una falta a Gutiérrez en la puerta del área cuando que se iba de cara al gol.

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Con ventaja numérica, el conjunto local comenzó a presionar más y fue por el triunfo ante un Douglas que se replegó e intentó responder de contragolpe. Finalmente el cero no se rompió y ahora la clasificación se definirá el próximo fin de semana en el estadio “Miguel Morales”.