Douglas Haig visita a El Linqueño en el inicio de su camino en la Reválida

Deportes

El "Rojinegro" iniciará este domingo a las 15:30 su última ilusión de ascenso a la Primera Nacional cuando dispute la ida de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio "Miguel Morales".

Llegó la hora de la verdad para Douglas Haig. Este domingo, a partir de las 15:30, el "Fogonero" pondrá en marcha su última ilusión de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional cuando visite a El Linqueño en el estadio "Leonardo Costa". El encuentro, correspondiente al partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, contará con el arbitraje de Franco Morón, oriundo de General Pico. Esta instancia eliminatoria representa un barajar y dar de nuevo para el conjunto pergaminense, que sabe que la serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio "Miguel Morales", haciendo valer su ventaja deportiva.

El camino que inicia el "Rojinegro" es extenso y sin red. En estos 16avos de final de la Reválida hay un total de 24 equipos en carrera que lucharán por el segundo ascenso, a los que más adelante se les irán sumando los perdedores de las semifinales y de la final por el primer ascenso. Douglas Haig afrontará esta etapa luego de haber finalizado en la quinta posición del Grupo A de la Zona Campeonato (donde clasificaban del 1° al 4° a los cuartos de final). Aquel empate 0 a 0 en condición de local frente a Gimnasia de Chivilcoy terminó dejando al equipo de nuestra ciudad sin la clasificación, condenándolo a buscar la gloria por esta vía más extensa.

Desde aquel último encuentro, el plantel acumuló tres semanas de inactividad oficial, un tiempo que el cuerpo técnico aprovechó para recuperar el físico del plantel y ajustar piezas tácticas de cara a esta serie. Del otro lado estará El Linqueño, un rival que viene de finalizar tercero en la Zona A durante la Primera Fase de la Reválida, ubicándose por detrás de Boca Unidos de Corrientes y de Gimnasia de Concepción del Uruguay, y llega acumulando dos triunfos consecutivos.

El probable equipo En cuanto a la conformación del equipo, la probable alineación que el director técnico Hernán Medina pondría en cancha presentaría una sola variante con respecto al once que igualó frente a los de Chivilcoy: el ingreso en el mediocampo de Lautaro Ojeda en reemplazo de Joaquín Castellano. De esta manera, los elegidos para saltar al campo de juego serían: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela y Mariano Mauri; Guillermo Pereira, Lautaro Ojeda, Brian Meza y Luciano Cuello; Marcos Giménez y Jonatan Palacio.

Este equipo titular es el fiel reflejo del trabajo que "La Tota" Medina viene implementando desde su arribo. Al tomar las riendas en un momento muy particular de la competencia, el DT cordobés entendió que su misión no era cambiarlo todo, sino potenciar lo existente. “Hacer cambios era poner patas para arriba algo que ya venía de una forma y consideré que era yo el que se tenía que adaptar a lo que el equipo era y a lo que ya estaba construido”, explicó recientemente. Bajo esa premisa, la prioridad absoluta pasó por encontrar el equilibrio defensivo para no sufrir los sobresaltos lógicos que presenta una categoría tan áspera como el Federal A.

Seguí leyendo Región Villa Ramallo: Defensores debuta en la Reválida con el objetivo de llegar a la Primera Nacional

“Es momento de acertar” El trago amargo del último empate ya quedó en el pasado. Aquella tarde en el "Miguel Morales", el reloj, la falta de efectividad y un rival que propuso un partido sumamente cortado dejaron al equipo con un sinsabor importante. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que el certamen ya no otorga licencias. “Si había un momento para equivocarse era ese y, de ahora en adelante, es momento de acertar”, sentenció Medina con absoluta firmeza de cara al duelo ante El Linqueño. El objetivo ahora es imponer presencia y jerarquía en un escenario complejo. “Sabemos que vamos a tener cruces difíciles, queremos hacer valer la localía y prepararnos para las canchas hostiles. Nosotros tenemos que ser un equipo importante en estos cruces que vienen”, aseguró Medina.

Con un plantel convencido y una idea táctica consolidada, el "Fogonero" buscará reencontrarse con su mejor versión. El entrenador sabe que la frustración de la gente por no pelear el primer ascenso es lógica, pero invita a renovar las esperanzas: “Sé que todos los hinchas querían estar en otra instancia. Pero tenemos una oportunidad y la vamos a aprovechar, vamos a batallar. Queremos llegar lejos y que la gente se entusiasme de nuevo con el equipo. Que nos sigan acompañando”.

Seguí leyendo Región Villa Ramallo: Defensores cayó ante Alvarado y jugará la Reválida del Federal A