San Pedro: el fútbol juvenil de Mitre brilló en la región, campeón en Sub 17 y subcampeón en Sub 15

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Región

El Rojo cerró una destacada participación en los torneos de la Federación Norte de Fútbol. La Sub 17 obtuvo el título por penales ante Jorge Newbery de Junín y la Sub 15 terminó segunda.

El Club Atlético Mitre de San Pedro tuvo un cierre de temporada destacado en los certámenes de la Federación Norte de Fútbol. La institución consiguió el campeonato en la categoría Sub 17 y el subcampeonato en Sub 15, en dos finales disputadas en el estadio de Douglas Haig de Pergamino.

Mitre gritó campeón en la categoría Sub 17 El equipo Sub 17 se quedó con el título regional luego de superar a Jorge Newbery de Junín en la definición por penales. El encuentro decisivo había terminado igualado sin goles durante el tiempo reglamentario, por lo que el campeón debió resolverse desde los doce pasos.

La consagración coronó una campaña que había comenzado durante la primera mitad del año y que tuvo al conjunto sampedrino como uno de los protagonistas del torneo.

En semifinales, Mitre había conseguido otra victoria importante al eliminar a El Frontón de San Andrés de Giles, resultado que le permitió acceder al partido decisivo y quedar a un paso de la consagración.

Sub 15 fue subcampeón tras caer ante Argentino de Chacabuco Por su parte, la categoría Sub 15 también llegó hasta la final del certamen, aunque no pudo quedarse con el campeonato. En el encuentro decisivo perdió 3 a 1 frente a Argentino de Chacabuco.

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El único tanto del conjunto de San Pedro fue convertido por Mateo Gómez, quien aportó el gol de un equipo que también logró completar una muy buena participación en la competencia regional.

El partido se disputó en el mismo escenario pergaminense que albergó la definición de la Sub 17, en una jornada que reunió a los finalistas de ambas categorías.

Una destacada actuación del fútbol juvenil de Mitre Los resultados obtenidos reflejan el buen trabajo realizado por las divisiones juveniles del Club Atlético Mitre a lo largo de los certámenes organizados por la Federación Norte de Fútbol.