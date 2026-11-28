Con pronósticos de un verano difícil, la Provincia apuesta a beneficios para incentivar el turismo

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Pergamino

El Gobierno bonaerense anunció promociones para estimular los viajes y las escapadas. Se busca incentivar el Camino Real Bonaerense que incluye a Pergamino.

Con la mirada puesta en la temporada de verano 2026-2027 y frente a un escenario económico que genera incertidumbre en el sector, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una serie de medidas destinadas a incentivar el turismo y favorecer el consumo. Las propuestas incluyen paquetes especiales mediante Provincia Compras y el programa «Adelantate al verano», impulsado junto al Banco Provincia, que contempla cuotas sin interés y reintegros.

El objetivo es estimular los viajes durante los meses de mayor actividad turística, pero también promover las escapadas de fin de semana y brindar herramientas para que más personas puedan acceder a propuestas recreativas dentro del territorio bonaerense.

Las medidas fueron anticipadas durante la 34ª asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), realizada en Barker, partido de Benito Juárez, con representantes de 36 municipios, referentes del sector privado y universidades.

Durante el encuentro, la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, advirtió sobre las dificultades que atraviesa la actividad y señaló que la caída del poder adquisitivo, las condiciones cambiarias y las políticas económicas nacionales afectan directamente las posibilidades de viajar y el movimiento turístico interno.

Más propuestas para los destinos bonaerenses La reunión también permitió repasar las acciones desarrolladas durante 2026. Según los datos oficiales, la Provincia destinó 687 millones de pesos para acompañar 55 fiestas populares en 38 municipios. Asimismo, mediante el Programa de Desarrollo Turístico se financiaron 78 proyectos de infraestructura y equipamiento en 55 localidades, con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos.

Entre las iniciativas de promoción se destacó el convenio con Cosquín, Córdoba, que contempla 104 millones de pesos para financiar 16 sedes del Pre-Cosquín en territorio bonaerense y la instalación de una obra escultórica en homenaje a Atahualpa Yupanqui.

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Camino Real Bonaerense Por otra parte, se presentó el avance del proyecto Camino Real Bonaerense, una propuesta estratégica para recuperar y promover un corredor histórico, cultural y turístico que conecta Buenos Aires con el interior desde la época colonial.

El recorrido comprende localidades como Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro, Arrecifes, Pergamino, Ramallo y San Nicolás. El diagnóstico integral del proyecto será presentado el próximo 2 de diciembre en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, mientras se prepara para una temporada que anticipa desafíos, la Provincia apuesta a combinar beneficios para los viajeros, promoción de destinos y acompañamiento a los prestadores turísticos para sostener el movimiento y fortalecer una actividad fundamental para las economías locales.



