Cultura

El emblemático dúo se presentará este sábado en el Teatro San Martín con “Bodas de coral”, un espectáculo que recorre grandes clásicos de la música popular y romántica, en una celebración atravesada por la emoción, los recuerdos y una historia compartida con el público.

El Teatro San Martín de Pergamino recibe este sábado a las 21:30 a dos figuras fundamentales de la música argentina: Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. El reconocido dúo llega a la ciudad con “Bodas de coral”, el espectáculo con el que celebra sus 35 años de trayectoria, una sociedad artística que ha sabido trascender generaciones y construir una identidad propia dentro de la escena musical nacional.

La propuesta pone en primer plano la complicidad construida a lo largo de más de tres décadas, el talento individual de sus protagonistas y, especialmente, el encuentro entre dos sensibilidades musicales que encontraron en el trabajo compartido una manera singular de interpretar canciones.

El repertorio invita a reencontrarse con grandes clásicos de la música romántica y popular, recuperados desde la mirada personal del dúo. Así, obras como “Penumbras”, de Sandro, y “Cartas amarillas”, de Nino Bravo, adquieren nuevos matices a través de las interpretaciones de Baglietto y los arreglos musicales de Vitale, en un recorrido que combina nostalgia, emoción y una permanente búsqueda artística.

La historia compartida entre ambos músicos tiene un lugar destacado en la cultura argentina. Desde sus primeros proyectos conjuntos, Baglietto y Vitale desarrollaron una propuesta que enlaza el rock, el tango y la canción popular, con especial atención a las raíces musicales del país. Uno de los hitos de esa sociedad fue “Postales del alma”, álbum que recibió el Grammy Latino al mejor álbum de tango en el año 2000.

En “Bodas de coral”, esa trayectoria se convierte en el punto de partida para celebrar no solamente los años transcurridos, sino también la vigencia de un repertorio que sigue encontrando nuevas formas de llegar al público. Las voces, el piano, los arreglos y la conexión entre ambos artistas son los protagonistas de una experiencia que propone mucho más que un repaso de canciones conocidas: un reencuentro con melodías que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones.

Entradas en boletería de teatro o a través del link: teatrosanmartinpergamino.com.ar

Sobre los protagonistas El rosarino Juan Carlos Baglietto es reconocido como uno de los principales referentes del rock nacional y fundador de la denominada Trova Rosarina, movimiento musical que renovó la canción argentina durante la década de 1980.

Desde muy pequeño tuvo contacto con la música: comenzó a estudiar guitarra a los cinco años y se inició interpretando folclore argentino. Durante su adolescencia recibió la influencia de los primeros exponentes del rock nacional. En 1972 integró sus primeros grupos musicales y, en 1975, formó parte de Irreal, una banda de rock progresivo rosarina que desarrolló su actividad en un contexto de censura y persecución durante la última dictadura militar.

En 1981 inició su carrera solista y alcanzó reconocimiento nacional tras presentarse en el Festival de La Falda de 1982. Su consagración llegó con el lanzamiento de Tiempos difíciles, álbum que contó con la participación de músicos como Fito Páez, Silvina Garré y Rubén Goldín. El disco obtuvo una importante repercusión comercial y se convirtió en el primer álbum debut de un artista argentino en alcanzar el doble platino. Canciones como Mirta, de regreso y Era en abril se transformaron en grandes éxitos.

Durante los años siguientes publicó numerosos trabajos discográficos, entre ellos Actuar para vivir (1982), Baglietto (1983), Modelo para armar (1985), Acné (1986), Mami y Corazón de barco (1993). También participó en importantes conciertos y giras junto a artistas como Fito Páez, Celeste Carballo, Nito Mestre y Silvina Garré, consolidando su presencia en la escena musical argentina y latinoamericana.

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Una etapa destacada de su carrera fue su asociación artística con el pianista Lito Vitale, con quien desarrolló un proyecto dedicado a reinterpretar canciones del repertorio popular argentino. De esa colaboración surgieron discos como Postales de este lado del mundo y Postales del alma, este último distinguido en el año 2000 con el premio Grammy Latino al mejor álbum de tango.

A lo largo de su trayectoria también recibió importantes reconocimientos, entre ellos dos Diplomas al Mérito de los Premios Konex: en 1985, como cantante de rock, y en 1995, como cantante masculino de pop y balada. En 2024 obtuvo un Premio ACE por su participación en El Principito.

Lito Vitale, cuyo nombre completo es Héctor Facundo Vitale, es un reconocido pianista, compositor, multinstrumentista, arreglador y productor argentino, destacado por su versatilidad y por combinar diferentes géneros musicales, como el tango, el folclore, el rock y el jazz.

Su formación musical comenzó desde muy pequeño, influenciado por su padre, también músico. A los doce años participó en la creación de Músicos Independientes Asociados (MIA), una cooperativa musical que adquirió reconocimiento dentro del rock progresivo argentino durante la década de 1970 y que permitió el desarrollo de numerosos artistas.

Posteriormente inició una etapa de colaboraciones con destacados músicos, entre ellos Dino Saluzzi. También formó el Trío Vitale-Baraj-González, junto a Bernardo Baraj y Lucho González, agrupación que se caracterizó por fusionar el tango, la milonga y el folclore con elementos del jazz y otras expresiones musicales.

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En 1988 fundó el Lito Vitale Cuarteto, con el que publicó Ese amigo del alma, uno de sus trabajos más reconocidos. Este álbum alcanzó el disco de oro en España y tuvo una importante repercusión en Argentina. Otros discos, como La senda infinita y La Cruz del Sur, consolidaron su prestigio como referente de la música instrumental y de fusión.

A lo largo de su carrera también colaboró con importantes artistas y grupos del rock nacional, entre ellos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, participando como músico invitado en distintas grabaciones. Durante la década de 1990 desarrolló proyectos de jazz y, junto a Lucho González y Rubén Izarrualde, participó en el Festival de Jazz de Montreux en 1998.

Una de las asociaciones artísticas más importantes de su trayectoria fue la que estableció con el cantante Juan Carlos Baglietto. Juntos realizaron diversos trabajos discográficos dedicados a reinterpretar clásicos de la música popular argentina. Su álbum Postales del alma recibió en el año 2000 el Grammy Latino al mejor álbum de tango.