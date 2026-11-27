Pergamino tendrá un fin de semana con sabor a verano: las máximas rondarán los 34 grados

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Pergamino

Noviembre se despide con temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año. En Pergamino se esperan jornadas soleadas, tardes calurosas y máximas de entre 33 y 34 grados durante el fin de semana .

La primavera parece decidida a adelantar el calendario y regalar una primera muestra de lo que será el verano. En Pergamino, noviembre se despedirá con un marcado ascenso de las temperaturas y un fin de semana en el que el sol tendrá protagonismo casi absoluto. Las máximas superarán los 30 grados y el ambiente tendrá ese aire típicamente estival que invitará a buscar sombra, hidratarse y organizar actividades al aire libre con algunas precauciones.

El panorama no será exclusivo de nuestra ciudad. Buena parte de la región central del país atravesará jornadas con temperaturas por encima de los valores habituales para esta altura del año, en un escenario que incluso podría configurar condiciones de ola de calor por la persistencia de tardes y noches más cálidas de lo normal.

El fenómeno estará asociado al sostenido ingreso de aire cálido mediante un canal de viento norte, combinado con el calentamiento que produce el sol durante el día. Esta circulación favorecerá anomalías térmicas positivas, con registros que en numerosas localidades podrían ubicarse entre 10 y 15 grados por encima de los promedios habituales.

Sábado y domingo: temperaturas de verano Para Pergamino, el sábado se presentará con cielo completamente soleado y condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque el calor comenzará a sentirse con intensidad durante las horas centrales de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 18.

El domingo mantendrá características similares. Se espera otra jornada soleada, con una máxima de 33 grados y una mínima que ascenderá hasta los 20. La amplitud térmica permitirá que las primeras horas de la mañana y la noche conserven condiciones algo más agradables, aunque el calor volverá a instalarse durante la tarde.

El comienzo de la semana tampoco traerá grandes cambios. Para el lunes se anticipa una máxima de 34 grados, prolongando este escenario de temperaturas elevadas que hará sentir el verano antes de su llegada oficial.

Mientras Pergamino tendrá máximas cercanas a los 35 grados, los registros más extremos del país podrían aproximarse a los 40 grados, especialmente en el sudeste de La Pampa, el sudoeste bonaerense y sectores del norte de Río Negro.

METEORED ARGENTINA Noches cálidas y atención a la salud Más allá de las altas temperaturas de la tarde, uno de los aspectos que merece especial atención durante este episodio será la persistencia de mínimas elevadas. Cuando las noches no ofrecen suficiente descanso térmico, el organismo encuentra mayores dificultades para recuperarse del calor acumulado durante el día.

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Por eso, aunque las mañanas puedan comenzar con condiciones agradables, será importante no subestimar el impacto de estas jornadas. Los niños pequeños, las personas mayores y quienes integran grupos de riesgo requieren especial cuidado frente a las altas temperaturas, ya que tienen mayor vulnerabilidad ante la deshidratación y los golpes de calor.

Mantener una buena hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa liviana y permanecer en ambientes frescos son algunas de las medidas fundamentales. También se recomienda prestar atención a quienes necesitan asistencia y evitar realizar esfuerzos físicos intensos durante las horas más calurosas.

El verano anticipado puede invitar a disfrutar de plazas, parques, encuentros y actividades al aire libre, pero también exige adaptar los hábitos para atravesar estos días de manera saludable.

El martes llegará el esperado alivio. Después de varios días de calor persistente, el cambio de escenario comenzaría a sentirse durante el martes 1 de diciembre, cuando el avance de un frente hacia la región central favorecerá el ingreso de viento del sur y un descenso de las temperaturas.

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De acuerdo con el pronóstico de Meteored, para esa jornada existe probabilidad de precipitaciones, aunque los acumulados previstos serían escasos. El cambio de circulación atmosférica permitirá dejar atrás las máximas cercanas a los 35 grados y dará paso a condiciones mucho más moderadas.

Con temperaturas máximas que rondarían los 28 grados, Pergamino podría disfrutar de aproximadamente tres jornadas de características más primaverales, un respiro después de este episodio de calor intenso.