Protector solar: los errores más comunes y cómo usarlo bien antes de que llegue el verano

> Protector solar: los errores más comunes y cómo usarlo bien antes de que llegue el verano

Salud

Qué factor elegir, cuánto aplicar y cada cuánto renovarlo. Del 16 al 20 de noviembre se hace la campaña nacional de prevención del cáncer de piel.

Fuente: OMS y OPS, Sociedad Argentina de Dermatología, Infobae · 12 de noviembre de 2026 a las 06:00 p. m.

Con la llegada del calor, el protector solar vuelve a ser una de las principales herramientas para prevenir el cáncer de piel, pero solo funciona si se usa bien. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un factor de protección de 30 o más, aplicado en abundancia y renovado cada dos horas.

Qué es el FPS y cuál elegir El factor de protección solar (FPS) indica cuánto protege el producto contra los rayos ultravioleta B (UVB), los principales responsables de las quemaduras. La OMS recomienda usar protectores de «amplio espectro», que también protegen contra los rayos ultravioleta A (UVA), que penetran más profundamente en la piel y causan envejecimiento prematuro y manchas.

La recomendación del organismo es un FPS de 30 o más. Un factor más alto no permite quedarse más tiempo al sol ni evita la necesidad de reaplicarlo: ningún protector da una protección total.

Cuánto y cuándo aplicarlo El protector debe aplicarse en cantidad generosa sobre toda la piel que quede expuesta, antes de salir al sol. Los valores de FPS que figuran en el envase se miden en laboratorio con una capa abundante; si se aplica poco, la protección real es menor.

Según la OMS, hay que renovarlo cada dos horas y también después de nadar, transpirar, secarse con la toalla o hacer actividad física al aire libre, aunque el producto diga ser resistente al agua.

Hay zonas que suelen olvidarse: las orejas, la nariz, la nuca, el cuello, los empeines y el cuero cabelludo en quienes tienen poco pelo. Para los labios existen protectores específicos. También conviene revisar la fecha de vencimiento, porque un producto vencido pierde eficacia.

Indice UV y sus recomendaciones Los errores más comunes Uno de los errores más frecuentes es usar protector solo en la playa o en la pileta. La radiación ultravioleta llega también durante las actividades cotidianas, como caminar, andar en bicicleta o trabajar al aire libre, y atraviesa las nubes. Por eso, la protección es necesaria incluso en los días nublados.

Otros errores habituales son aplicar menos cantidad de la necesaria, no renovarlo durante el día y usar un FPS alto para exponerse más tiempo al sol. La OMS también recomienda evitar las camas solares, que emiten radiación ultravioleta.

Seguí leyendo Región San Pedro: el Hospital SADIV realizará una capacitación médica sobre nuevos tratamientos para la colitis ulcerosa

El índice UV, una guía para cada día El índice ultravioleta (UV) mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie. Según la OMS, a partir de un índice de 3 hay que tomar medidas de protección. Los valores de 8 o más son muy altos y, en esos días, conviene evitar el sol en las horas centrales.

El Servicio Meteorológico Nacional publica a diario el pronóstico del índice UV. Además, hay que tener en cuenta que la arena, el agua y la nieve reflejan los rayos y aumentan la exposición.

Más allá del protector El protector solar es una de varias medidas. La OMS recomienda también buscar la sombra, usar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV. En el caso de los bebés, conviene consultar al pediatra antes de usar cualquier producto.

Seguí leyendo Región Ramallo realizará controles gratuitos para prevenir y detectar la diabetes

Cómo revisar los lunares La detección temprana es clave en el cáncer de piel. En la Argentina se diagnostican más de 1600 casos nuevos de melanoma por año, la forma más agresiva de la enfermedad.

Para revisar los lunares, los dermatólogos usan la regla ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color variado o desparejo, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución, es decir, cualquier cambio de tamaño, forma o color. Ante alguno de estos signos, o ante una lesión nueva que no se cura, hay que consultar al dermatólogo.