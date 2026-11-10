Tos por más de 15 días: la señal de la tuberculosis, que crece por quinto año seguido en la Argentina

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Salud

En 2025 se notificaron 17.283 casos y en 2026 la tendencia sigue en alza. Cómo se contagia y por qué es clave completar el tratamiento.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Epidemiológico Nacional N.º 813, Gobierno de Santa Fe, información sobre contagio y tratamiento · 10 de noviembre de 2026 a las 08:37 p. m.

La tuberculosis sigue en aumento en la Argentina. En 2025 se notificaron 17.283 casos y los casos nuevos y recaídas crecieron por quinto año consecutivo, según el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta principios de junio de 2026 se contabilizaban 6482 notificaciones, la cifra más alta para ese período desde 2020.

Cuántos casos hay y dónde crecen Los datos surgen del informe sobre tuberculosis del Boletín Epidemiológico Nacional N.º 813, elaborado con información del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) «Dr. Emilio Coni». En 2025, la tasa de notificación fue de 37,3 casos cada 100.000 habitantes. De los casos notificados, 16.359 fueron nuevos o recaídas, la cifra más alta desde 2010.

La curva muestra un cambio de ritmo. Entre 2010 y 2019, la tasa de casos nuevos y recaídas aumentó en promedio un 1 % por año. En 2020, con la pandemia de covid-19, cayó casi un 19 %. Desde entonces, creció a un promedio anual del 10,5 %: pasó de 9944 casos en 2020 a 16.359 en 2025.

Según el Ministerio, el aumento responde a dos factores: la persistencia de condiciones sociales y sanitarias que favorecen la transmisión y la recuperación de las tareas de detección y diagnóstico que se habían resentido durante la pandemia.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentraron el 66,1 % de los casos de 2025. Las tasas más altas de casos nuevos y recaídas se registraron en Salta (58,7 cada 100.000 habitantes), Jujuy (56,8), CABA (51,7) y la provincia de Buenos Aires (51,6).

En 2026, hasta la semana epidemiológica 22, hubo 133 notificaciones más que en el mismo período del año anterior, un aumento del 2,1 %. La provincia de Buenos Aires registró el mayor crecimiento en cantidad, con 186 casos más, seguida por Santa Fe (115) y Córdoba (55). En porcentaje, los mayores aumentos se dieron en Misiones, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. En cambio, bajaron las notificaciones en CABA, Jujuy y todas las provincias del sur.

El fenómeno no es solo local: según el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por el Ministerio, en 2024 la región de las Américas alcanzó unos 350.000 casos estimados, el número más alto desde que hay datos comparables.

Casos de tuberculosis en Argentina a lo largo de los años Qué es la tuberculosis y cómo se contagia La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Afecta sobre todo a los pulmones: en 2025, el 84,4 % de los casos en el país fue de localización pulmonar. También puede comprometer otros órganos, como la pleura o los ganglios.

Se transmite por el aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar sin tratamiento tose, estornuda o habla y elimina la bacteria. El riesgo es mayor en ambientes cerrados y con poca ventilación. No se contagia por compartir el mate, los cubiertos o los vasos.

Afecta más a varones y a personas jóvenes. En 2025, los varones concentraron el 60,7 % de los casos, con una tasa 1,6 veces mayor que la de las mujeres. El 61,5 % de los casos nuevos y recaídas se dio en personas de entre 15 y 44 años, y se registraron 1271 casos en menores de 15.

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Síntomas: cuándo consultar El Ministerio de Salud señala como síntomas más habituales la tos persistente por más de 15 días, con o sin catarro; la fiebre y la sudoración, en especial durante la noche; la presencia de sangre en el catarro, y la falta de apetito, el cansancio y la pérdida de peso.

La tos que dura más de dos semanas es motivo suficiente para consultar en un centro de salud u hospital, aunque no haya otros síntomas. Ante cualquier duda, también se puede llamar a Salud Responde, al 0800 333 3444.

Diagnóstico y tratamiento gratuitos El diagnóstico se hace con un análisis del catarro, que puede complementarse con estudios moleculares, radiografías y la prueba de Mantoux o PPD, que detecta si la persona estuvo expuesta a la bacteria. Según el Boletín, desde diciembre de 2025 se distribuyeron 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular a siete jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires.

La tuberculosis tiene cura. El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos en el sistema público de salud. El tratamiento combina varios medicamentos y dura al menos seis meses. Al poco tiempo de iniciarlo, la persona deja de contagiar y los síntomas suelen mejorar en dos o tres semanas.

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Por qué es clave no abandonar el tratamiento La mejoría de los síntomas no significa que la enfermedad esté curada. Suspender la medicación antes de tiempo puede provocar recaídas y favorecer que la bacteria se vuelva resistente a los fármacos.

Los datos oficiales muestran que es uno de los puntos críticos. De los casos notificados en 2024, el 53,3 % terminó el tratamiento con éxito, el 16 % perdió el seguimiento y el 7,5 % figuró como fallecido. A junio de 2026, el Ministerio registraba 546 tratamientos en curso para tuberculosis resistente a los fármacos de primera línea, 275 de ellos en la provincia de Buenos Aires y CABA.

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