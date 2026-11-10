Hepatitis A: por qué la Argentina sigue en zona de alerta y qué síntomas no hay que pasar por alto

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Salud

En 2026 los casos superan la mediana histórica y la mayoría se concentra en adultos jóvenes. Cómo se contagia y cómo prevenirla.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Epidemiológico Nacional N.º 832, OMS · 10 de noviembre de 2026 a las 07:45 p. m.

La Argentina se mantiene en zona de alerta por hepatitis A. Hasta la semana epidemiológica 42 de 2026 se acumularon 67 casos, por encima de la mediana de 51 para el mismo período entre 2022 y 2025, según el Boletín Epidemiológico Nacional. Seis de cada diez casos analizados hasta agosto tenían entre 20 y 39 años.



Cuántos casos hay y dónde El último informe especial del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 832, analizó los casos confirmados por laboratorio entre enero y mediados de agosto. En ese período hubo 62 casos: 16 en la Ciudad de Buenos Aires, 13 en Salta, 12 en la provincia de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 5 en La Pampa y 4 en Santa Fe, entre otras jurisdicciones. El Área Metropolitana de Buenos Aires reunió 28.

La cifra es menor que la del mismo período de 2025, cuando hubo 93 casos, pero 2025 fue el año con más contagios de los últimos cinco. Por eso subieron los umbrales de referencia, y aun así los casos de 2026 los superaron. En las últimas cuatro semanas analizadas, el evento seguía por encima de lo esperado.

Para dimensionarlo: antes de 2005, el virus provocaba más de 40.000 casos notificados por año en el país. La incidencia pasó de más de 113 casos cada 100.000 habitantes en 2004 a 0,25 en 2025.

Casos de Hepatitis A confirmados por año Por qué afecta más a adultos jóvenes La vacuna contra la hepatitis A se incorporó al Calendario Nacional en 2005, con una dosis única al año de vida. Desde entonces, los niños y adolescentes están protegidos en su gran mayoría: en 2026 solo hubo seis casos en menores de 20 años.

El riesgo se trasladó a los adultos que no recibieron la vacuna en la infancia. Según el Ministerio de Salud, el aumento se explica por dos fenómenos. Uno son los casos aislados en adultos susceptibles, que en CABA y la provincia de Buenos Aires se vinculan principalmente con la transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres. El otro son los brotes localizados en zonas con condiciones sanitarias deficientes, como ocurrió en Salta.

Entre los casos del AMBA, 8 de los 28 tenían antecedentes de viaje al exterior. En el resto, la falta de ese antecedente sugiere cadenas de contagio locales.

Cómo se contagia La hepatitis A es una inflamación aguda del hígado causada por un virus. Se transmite por vía fecal-oral: al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada, o por contacto directo con ella, por ejemplo, a través de manos mal lavadas o prácticas sexuales con contacto oroanal. No se contagia por un contacto casual.

Un dato clave para entender por qué se propaga es que la persona contagia más antes de tener síntomas. Por eso puede transmitir el virus sin saber que está enferma.

Síntomas y signos de alerta Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas aparecen entre 14 y 28 días después del contagio. Pueden incluir fiebre, malestar general, falta de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, orina oscura e ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y los ojos. No siempre se presentan todos.

Los adultos tienen síntomas con más frecuencia que los niños, y la gravedad aumenta con la edad. En cambio, los menores de seis años suelen no tener síntomas apreciables.

La enfermedad no se vuelve crónica, a diferencia de las hepatitis B y C. Sin embargo, en casos poco frecuentes puede evolucionar a una hepatitis fulminante, una insuficiencia hepática aguda que puede ser mortal. Hasta 2005 fue la principal causa de esa complicación en menores de 10 años en la Argentina.

Cómo se diagnostica y cómo se trata El diagnóstico se confirma con un análisis de sangre que detecta anticuerpos contra el virus.

No existe un tratamiento específico. Según la OMS, la atención apunta a aliviar los síntomas y a mantener una buena hidratación y nutrición, sobre todo si hubo vómitos o diarrea. La recuperación puede llevar varias semanas o meses. Ante síntomas compatibles, la indicación es consultar al médico y no automedicarse.

La vacuna: quiénes deben aplicársela La vacuna es de dosis única y gratuita en el Calendario Nacional a los 12 meses de vida. Al 23 de octubre de 2026 se había alcanzado el 66,3 % de la meta anual de vacunación en el país. La provincia de Buenos Aires registró el 62,5 % y CABA, el 42,3 %, la cobertura más baja del país.

Cuando se detecta un caso, el Ministerio de Salud recomienda vacunar a los contactos mayores de un año, incluidos los adultos sin protección, dentro de las dos semanas posteriores a la exposición. Los adultos que no saben si recibieron la vacuna pueden consultar en su centro de salud.