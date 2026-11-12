Ramallo realizará controles gratuitos para prevenir y detectar la diabetes

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La jornada se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre en el Hospital Gomendio. Habrá controles de glucemia, presión arterial y evaluación nutricional, con orientación personalizada.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital José María Gomendio de Ramallo realizará este viernes 13 de noviembre una jornada abierta a toda la comunidad para promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad. La actividad comenzará a las 9:30 y ofrecerá distintos controles de salud gratuitos.

Controles gratuitos y asesoramiento personalizado en el Hospital Gomendio La iniciativa estará a cargo del Área de Diabetes y Nutrición del Hospital José María Gomendio y se desarrollará bajo el lema “Acción temprana contra la diabetes”.

La convocatoria está dirigida tanto a personas que ya tienen diagnóstico de diabetes como a quienes no presentan la enfermedad, pero desean conocer su estado de salud y acceder a controles preventivos.

Durante la jornada se realizarán mediciones de glucemia y presión arterial, además de evaluaciones de peso y talla. Cada participante recibirá una devolución personalizada de los resultados, acompañada de orientación y recomendaciones para el cuidado de la salud.

La propuesta busca acercar herramientas de prevención a los vecinos y facilitar el acceso a controles que permitan identificar posibles factores de riesgo.

Qué es la diabetes y cuáles son los principales tipos de la enfermedad La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. Se produce cuando el organismo no genera suficiente insulina o no puede utilizarla correctamente. Esta hormona, producida por el páncreas, permite que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como fuente de energía.

Existen distintos tipos de diabetes. La tipo 1 aparece cuando el sistema inmunitario destruye las células del páncreas responsables de producir insulina. La tipo 2, que es la más frecuente, se desarrolla cuando el organismo presenta resistencia a la insulina o no produce la cantidad necesaria para mantener niveles normales de glucosa.

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También existe la diabetes gestacional, que puede manifestarse durante el embarazo y requiere controles específicos para evitar complicaciones tanto en la madre como en el bebé.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que la enfermedad puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por ese motivo, los controles periódicos adquieren un papel fundamental para llegar a un diagnóstico oportuno.

Síntomas de la diabetes y la importancia de la detección temprana Entre las señales más frecuentes se encuentran la sed excesiva, la necesidad de orinar con mayor frecuencia, el cansancio, la pérdida de peso sin una causa aparente y la visión borrosa. Sin embargo, no todas las personas presentan síntomas, especialmente durante las primeras etapas de la enfermedad.

Cuando no existe un diagnóstico ni un tratamiento adecuado, los niveles elevados de glucosa pueden provocar complicaciones en distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre ellas se encuentran los problemas cardiovasculares, el daño renal, las alteraciones en la visión y las lesiones en los nervios.

La prevención y el seguimiento médico son herramientas fundamentales para reducir esos riesgos. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física con regularidad y cumplir con los controles indicados contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.