Ramallo: vecinos de El Tonelero marcharán para exigir que se cumpla una sentencia ambiental

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Los autoconvocados convocaron a una movilización para el jueves 26 frente al Concejo Deliberante de Ramallo. Reclaman que la empresa retire sus instalaciones y restaure el humedal.

Vecinos autoconvocados del paraje El Tonelero realizarán una movilización el próximo jueves 26 frente al Concejo Deliberante de Ramallo para reclamar el cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El fallo ordena a la empresa Arenera Costa Villa Ramallo, ex Lodja S.A., retirar sus instalaciones y recomponer el ambiente afectado.

El reclamo por el cumplimiento de la sentencia ambiental La convocatoria se resolvió durante un encuentro realizado el domingo, en el que los vecinos analizaron el estado de cumplimiento de la resolución judicial y expresaron su preocupación por el plan de recomposición ambiental presentado por la empresa.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la propuesta de recuperación del terreno. Según plantearon los autoconvocados, la firma no habría contemplado la remoción del material utilizado para el relleno, una intervención que había sido señalada por el perito judicial como necesaria para recuperar las condiciones naturales y topográficas del lugar.

Los vecinos sostienen que la empresa debe cumplir con las disposiciones establecidas en la sentencia firme y que no corresponde modificar unilateralmente las medidas ordenadas por la Justicia.

El origen del conflicto en el humedal de El Tonelero El conflicto se remonta a 2010, cuando la empresa se instaló en un predio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, que incluye terrenos públicos. En ese sector realizó un relleno de unos 60.000 metros cúbicos de material, cercó el terreno, construyó un atracadero para embarcaciones y colocó cañerías para trasladar material desde la zona ribereña hasta la planta ubicada sobre la barranca.

Durante el proceso judicial se realizó una pericia que permitió constatar el daño ambiental y establecer distintas medidas para recomponer el espacio intervenido.

Entre las obligaciones determinadas se encuentran el retiro del alambrado perimetral que ocupa el espacio público, la remoción del material utilizado para el relleno, la extracción de los pinos plantados en el sector y la posterior reforestación con especies nativas.

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Estas intervenciones buscan recuperar las características ambientales del humedal y restablecer las condiciones originales del terreno afectado por las obras realizadas.

La movilización frente al Concejo Deliberante de Ramallo Otro de los puntos que genera preocupación entre los vecinos es el vencimiento de los plazos establecidos para avanzar con las tareas de recomposición. Según señalaron, hasta el momento no se habría concretado el retiro del alambrado perimetral, considerado uno de los primeros pasos para cumplir con la resolución judicial.

La empresa tendría un plazo de 15 días para concretar esa intervención y, posteriormente, debería avanzar con las restantes medidas dispuestas para reparar el daño ambiental.

Ante este escenario, los autoconvocados decidieron llevar el reclamo al ámbito institucional y convocar a la comunidad a participar de la movilización del jueves 26 frente al Honorable Concejo Deliberante de Ramallo.