Noviembre azul: lo que hay que saber sobre el cáncer de próstata, el más frecuente en los hombres

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Salud

En la Argentina se estiman más de 12.800 casos por año. En sus primeras etapas no da síntomas. Cuándo hacer los controles y qué dice la evidencia.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional del Cáncer, SIVER-Ca, mortalidad por cáncer de próstata 2022, Revisión Cochrane 2026 sobre rastreo con PSA, entrevista en Evidencia, Actualización

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional del Cáncer, SIVER-Ca, mortalidad por cáncer de próstata 2022, Revisión Cochrane 2026 sobre rastreo con PSA, entrevista en Evidencia, Actualización · 11 de noviembre de 2026 a las 08:45 p. m.

Noviembre es el mes de concientización sobre la salud masculina, y el cáncer de próstata ocupa el centro de la campaña. Es el tumor más frecuente en los varones de la Argentina: en 2022 se estimaron más de 12.800 casos nuevos, el 19,7 % de los cánceres masculinos, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Por qué noviembre Durante este mes, campañas como Noviembre Azul y Movember buscan que los hombres hablen de su salud y hagan controles médicos. Los especialistas señalan que los varones consultan menos que las mujeres y suelen postergar los chequeos, algo que en el cáncer de próstata pesa especialmente, porque en sus primeras etapas no da síntomas.

Noviembre azul: Campaña internacional de concientización que se realiza cada mes de noviembre para visibilizar la salud masculina Cuántos casos hay Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) que difundió el Ministerio de Salud, en 2022 hubo en el país 44,7 casos nuevos cada 100.000 varones, un valor en el límite superior del rango mundial, que va de 33 a 44,6.

Al mismo tiempo, la mortalidad bajó. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), la tasa ajustada por edad pasó de 12,45 muertes cada 100.000 varones en 2014 a 9,22 en 2024, una reducción del 26 %. En 2022 se registraron 3578 muertes por esta enfermedad.

El Ministerio atribuye esa baja a un aumento de las consultas oportunas en urología y a los avances en diagnóstico y tratamiento. Entre ellos menciona la resonancia multiparamétrica de próstata, los estudios PET y las terapias hormonales y de radioterapia menos tóxicas.

Qué es la próstata y qué síntomas puede dar La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Está ubicada debajo de la vejiga y delante del recto, y produce parte del líquido seminal.

En sus primeras etapas, el cáncer de próstata no suele dar síntomas. Cuando avanza, puede provocar dificultad para orinar, un chorro débil, necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, y sangre en la orina o en el semen. En etapas avanzadas puede causar dolor en los huesos.

Estos síntomas también aparecen en el agrandamiento benigno de la próstata, un trastorno muy frecuente con la edad. Por eso, ante cualquiera de ellos, la indicación es consultar al médico para estudiar la causa.

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Factores de riesgo El principal factor de riesgo es la edad: la probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta con los años. También pesan los antecedentes familiares: el riesgo es mayor si el padre o un hermano tuvieron cáncer de próstata.

El urólogo Norberto Bernardo explicó a la agencia Noticias Argentinas que no existe una prevención absoluta, pero que los hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la actividad física y el control del peso, ayudan a mejorar la salud general.

Cuándo hacerse los controles El Ministerio de Salud recomienda los controles periódicos a partir de los 50 años. Según Bernardo, en los hombres con antecedentes familiares se aconseja empezar a los 45.

El control incluye un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal. Si los resultados son anormales, el médico puede indicar una resonancia o una biopsia, que es la que confirma el diagnóstico.

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Qué dice la evidencia sobre el PSA El valor del control con PSA en hombres sin síntomas es un tema de debate científico. La actualización 2026 de la revisión Cochrane, que incorporó 23 años de seguimiento de un gran estudio europeo, concluyó que el control con PSA probablemente reduce la mortalidad por cáncer de próstata, aunque el beneficio tarda años en verse.

Esa misma revisión advierte sobre el sobrediagnóstico: la detección de tumores que nunca habrían causado problemas y que pueden llevar a tratamientos con efectos adversos, como incontinencia o disfunción sexual. Por eso, distintas guías recomiendan que la decisión de hacerse el control se tome en conjunto con el médico, evaluando los beneficios y los riesgos según la edad y los antecedentes de cada persona.