Salud

El neuroendocrinólogo Robert Lustig denuncia que la industria alimentaria quería que creyeras que la obesidad se soluciona con una dieta y ejercicio

El neuroendocrinólogo Robert Lustig lleva más de una década luchando contra el azúcar y ahora sostiene que la industria alimentaria diseñó la idea de que la obesidad se soluciona comiendo menos y haciendo más ejercicio. Según Lustig, el verdadero culpable no son las calorías ni la pereza, sino la fructosa y la respuesta insulínica de nuestro cuerpo.

En un reciente artículo en Xataka, Lustig explica que esta idea es una construcción artificial diseñada por la industria alimentaria para mantener el estatus quo. La idea de que la obesid se puede solucionar con una dieta y ejercicio es una fórmula mágica que no funciona para la mayoría de las personas.

Lustig sostiene que el problema radica en la fructosa, que es un azúcar refinado presente en muchos alimentos procesados. La fructosa es una de las causas de la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a la obesidad y otras enfermedades crónicas.

Según informó Xataka, Lustig también critica a la industria alimentaria por la forma en que presenta la información sobre la salud. La industria utiliza términos como 'sano' y 'ligero' para describir productos que en realidad son ricos en azúcares y grasas.

El objetivo de la industria alimentaria no es ayudar a las personas a perder peso, sino a vender más productos. La idea de que la obesidad se puede solucionar comiendo menos y haciendo más ejercicio es una estrategia de marketing que funciona a corto plazo, pero no resuelve el problema a largo plazo.

Lustig sostiene que es hora de cambiar la forma en que pensamos sobre la salud y la alimentación. Debemos dejar de lado la idea de que la obesidad se puede solucionar con una dieta y ejercicio y comenzar a investigar las causas reales de la obesidad.

Según Lustig, la respuesta a la obesidad no es una fórmula mágica, sino un cambio en la forma en que vivimos y comemos. Debemos empezar a pensar en la salud como un derecho humano y no como una responsabilidad individual.