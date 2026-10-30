Habitar.nos: una propuesta que invita a las mujeres a detenerse, reconectar y encontrar su propio espacio

> Habitar.nos: una propuesta que invita a las mujeres a detenerse, reconectar y encontrar su propio espacio

Salud

Eugenia Cucagna y Marcela Odano impulsan un proyecto de bienestar que combina viajes, meditación, naturaleza y experiencias compartidas. La iniciativa busca ofrecer a las mujeres un espacio para alejarse de las exigencias cotidianas, recuperar el tiempo personal y construir nuevos vínculos.

En tiempos en los que las obligaciones, las exigencias laborales y las responsabilidades familiares parecen ocupar cada minuto del día, encontrar un espacio para detenerse y mirar hacia adentro puede convertirse en una necesidad. Desde esa mirada nació Habitar.nos, una propuesta impulsada por dos mujeres que decidieron combinar sus conocimientos y experiencias para desarrollar una alternativa de bienestar en la región.

Marcela Odano, psicóloga con una extensa trayectoria en la práctica y enseñanza de mindfulness, y Eugenia Cucagna, vinculada con la organización de viajes, dieron forma a un proyecto que propone algo más que visitar un destino turístico: vivir una experiencia de encuentro personal, conexión con la naturaleza y construcción de comunidad entre mujeres.

Ambas participaron de una entrevista en LA OPINIÓN Play, donde explicaron el origen de la iniciativa, sus objetivos y las características del primer retiro, previsto para los días 6, 7 y 8 de noviembre.

La propuesta parte de una idea sencilla, aunque profunda: generar espacios en los que las mujeres puedan dejar momentáneamente de lado las múltiples responsabilidades de la vida cotidiana para dedicar tiempo a su propio bienestar.

Un nombre que expresa una filosofía El nombre Habitar.nos sintetiza los dos grandes pilares del proyecto. Por un lado, la posibilidad de habitarse a una misma, reconocer las emociones y aprender a permanecer en el presente. Por otro, el valor del encuentro con otras mujeres que atraviesan experiencias, inquietudes y etapas similares.

Marcela explicó que la iniciativa es resultado de un camino que comenzó hace varios años, cuando incorporó el mindfulness a su actividad profesional y participó de diferentes retiros de silencio.

"La propuesta es poder encontrarnos en esos momentos, en esos lugares que tienen que ver con turismo de bienestar, con nosotras mismas y el nos, porque justamente la idea es poder trabajar o poder estar y conectarse con un otro", señaló.

Desde esa experiencia surgió la intención de trasladar las prácticas que desarrolla habitualmente en talleres y encuentros a espacios especialmente preparados para favorecer la tranquilidad, la introspección y el contacto con la naturaleza.

Eugenia aporta la organización y la logística de los viajes, mientras que Marcela se ocupa de guiar las actividades vinculadas con la psicología, la meditación y el mindfulness.

Los retiros cuentan, además, con el respaldo de Ser Turista Viajes, una agencia de turismo de la ciudad de Salto que participa en la organización de las experiencias.

Un espacio pensado para las mujeres Uno de los aspectos distintivos de Habitar.nos es que sus actividades están dirigidas específicamente a mujeres, sin establecer una edad determinada ni exigir conocimientos previos sobre meditación.

La decisión responde a la necesidad de generar ámbitos de encuentro donde puedan compartirse vivencias relacionadas con las distintas etapas de la vida, la maternidad, el trabajo, los vínculos y las transformaciones personales.

Eugenia destacó que muchas veces las mujeres atraviesan situaciones similares sin encontrar espacios donde compartirlas. Por eso, considera especialmente valiosa la posibilidad de construir una comunidad en la que cada participante pueda sentirse acompañada.

Marcela, por su parte, relacionó esta necesidad con las exigencias que suelen acumularse en la vida cotidiana.

"La realidad es que el rol de la mujer en esta época es de una multitasking, multitarea", expresó, al referirse al desgaste que pueden provocar las responsabilidades simultáneas y la dificultad para reservar momentos de descanso.

La propuesta no está destinada exclusivamente a quienes atraviesan situaciones de malestar. También busca convocar a mujeres que simplemente deseen hacer una pausa, conocerse mejor y adquirir herramientas para aplicar posteriormente en sus rutinas.

La psicóloga aclaró que los retiros no constituyen una psicoterapia ni están indicados para personas que atraviesan crisis agudas de salud mental. Por ese motivo, el proyecto contempla entrevistas previas y un procedimiento de admisión orientado a evaluar si la experiencia resulta adecuada para cada participante.

Mucho más que un viaje La diferencia entre un retiro de bienestar y un viaje turístico convencional está en la intención con la que se desarrolla cada actividad.

En Habitar.nos, los espacios, la alimentación, los momentos de descanso y las prácticas grupales se organizan para favorecer la atención plena y la conexión personal.

Las participantes encontrarán actividades de yoga, meditación, respiración consciente, danzaterapia, movimientos corporales, caminatas y alimentación consciente.

Marcela explicó que el mindfulness consiste en entrenar la capacidad de permanecer en el presente, reconociendo los pensamientos y las emociones sin quedar permanentemente atrapados en ellos.

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La respiración ocupa un lugar importante dentro de ese aprendizaje, ya que permite registrar las sensaciones corporales y desarrollar estrategias para afrontar situaciones de estrés.

Otro de los ejercicios será la alimentación consciente, una práctica que propone prestar atención a los sabores, aromas, texturas y sensaciones que aparecen durante las comidas.

El objetivo es trasladar ese aprendizaje a las actividades habituales. Comer prestando atención a lo que se come, trabajar concentrándose en la tarea y reconocer cuándo la mente se dispersa son algunas de las herramientas que se buscará incorporar.

"Es un viaje con una intención", resumieron durante la entrevista, al explicar que la experiencia pretende dejar aprendizajes que puedan continuar después del regreso.

El silencio como oportunidad de encuentro Uno de los componentes centrales del primer retiro será la experiencia del silencio.

Las participantes llegarán el viernes 6 de noviembre y, luego de instalarse, comenzarán un período de aproximadamente 24 horas de silencio, que se extenderá hasta el sábado.

Durante ese tiempo, Marcela guiará las prácticas y actividades previstas, mientras que las participantes podrán concentrarse en la observación de sus pensamientos, emociones y sensaciones.

La propuesta contempla también reducir el uso de los teléfonos celulares, aunque se admitirán excepciones ante situaciones familiares o necesidades particulares.

Marcela describió esta experiencia como una forma de higiene mental, una oportunidad para disminuir el ruido cotidiano y prestar atención a aquello que habitualmente queda relegado por las obligaciones.

Posteriormente comenzarán las actividades de interacción grupal, destinadas a favorecer el intercambio y la construcción de vínculos.

La intención no es obligar a nadie a compartir experiencias personales, sino ofrecer un ambiente cuidado en el que cada mujer pueda participar respetando sus propios tiempos.

El primer retiro, cerca de Arrecifes La primera experiencia de Habitar.nos se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre en Chacras de Viña, un establecimiento ubicado en las cercanías de Arrecifes.

El lugar fue elegido por sus características naturales y por contar con instalaciones adecuadas para las actividades previstas. Durante esos tres días estará reservado exclusivamente para el grupo.

La programación incluirá prácticas de meditación, yoga, respiración consciente, caminatas y espacios de encuentro, además de momentos destinados al descanso y la contemplación.

Las organizadoras también prepararon algunos obsequios simbólicos para que las participantes puedan llevarse un recuerdo de la experiencia y utilizarlos como estímulo para continuar las prácticas en sus hogares.

La intención, explicaron, es que el retiro no se agote en esos tres días, sino que funcione como un punto de partida para incorporar pequeños hábitos de bienestar a la vida cotidiana.

Quienes deseen obtener información pueden comunicarse a través de Instagram, en la cuenta @habitar.nos, o consultar con la agencia Ser Turista Viajes, de Salto.

Habitar.nos nace así como una invitación a recuperar algo que muchas veces parece escaso: el tiempo para una misma. Una propuesta que combina el viaje con la introspección y que encuentra en el encuentro entre mujeres una oportunidad para compartir, aprender y construir comunidad.



