Advierten por aumento de alacranes por El Niño: cuáles son venenosos y cómo prevenirlos

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Salud

A raíz de las lluvias y la humedad se recomienda extremar las precauciones e identificar cuál es la especie más peligrosa.

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27 de octubre de 2026 a las 02:25 p. m.

27 de octubre de 2026 a las 02:25 p. m.

El fenómeno El Niño provoca desde hace semanas tiempo inestable y lluvias en varias zonas del país, lo que obligó a las autoridades a reforzar los operativos de prevención y asistencia a los afectados. En paralelo, los especialistas advierten sobre la aparición de alacranes, las claves para reconocer a las especies venenosas y los cuidados que se deben tener para prevenir accidentes.

Los alacranes, también conocidos como escorpiones, son animales invertebrados artrópodos que, según la especie, pueden ser peligrosos para la salud. Pueden causar envenenamientos graves e incluso letales, pero son prevenibles y tratables.

El envenenamiento por alacrán se produce a través de la picadura causada por el aguijón que poseen estos invertebrados, el cual inyecta el veneno en la lesión e ingresa al cuerpo. Visualmente se puede identificar la herida como una pequeña marca circular acompañada de hinchazón y hematoma.

A tener en cuenta para prevenir la picadura - Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño.

- Evitar caminar descalzo.

- Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.

- Utilizar rejillas en desagües, cañerías y otras aberturas.

- Colocar burletes o alambre tejido (mosquiteros) en puertas y ventanas.

- Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos.

- Mantener limpia y ordenada la vivienda y alrededores.

- Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña porque suelen ser lugares donde se alojan.

- Se sugiere reparar grietas en pisos, muros y techos, colocar rejillas sanitarias en desagües, sanitarios y mosquiteros en puertas y ventanas.

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- También se sugiere el control regular de cañerías, aberturas, hendiduras, cámaras subterráneas, sótanos y huecos de ascensores.

Cómo identificar un alacrán venenoso Si bien existen numerosas especies de escorpiones, en Argentina el Tityus trivittatus (Familia Buthiidae) es el más peligroso.

Pinzas: son largas, finas y delgadas, a diferencia de las especies inofensivas que las tienen cortas y robustas.

Color: Castaño claro o amarillento, con tres franjas oscuras longitudinales en el lomo de color oscuro.

Aguijón: Presenta una estructura con un "doble aguijón".

Tamaño: miden entre 4 y 7 centímetros de largo.

Hábitat: Vive dentro de las viviendas, sótanos, túneles, cloacas y cañerías; trepa por paredes y suele aparecer en bachas o bañeras.

En provincias del norte del país se encuentran otras especies cuyo veneno puede provocar envenenamientos, como Tityus bahiensisy Tityus confluens, pero con mucha menor incidencia epidemiológica.mo prevenir una picadura de alacrán



