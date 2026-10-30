Una murga para celebrar la santidad: los chicos de catequesis invitan a festejar el Día de Todos los Santos

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Pergamino

La Parroquia de Luján realizará este domingo una jornada especial protagonizada por los chicos de catequesis. El encuentro comenzará a las 10:30 en el Parque Belgrano.

Con música, alegría, disfraces y un mensaje de fe, la comunidad de la Parroquia de Luján se prepara para celebrar el Día de Todos los Santos con una propuesta que tendrá a los chicos de catequesis como protagonistas. Este domingo 1 de noviembre, desde las 10:30, se realizará una Murga de los Santos, una actividad que invita a las familias a compartir una mañana diferente y a redescubrir el sentido de una de las celebraciones más importantes para los católicos.

La convocatoria propone reunirse en el Parque Belgrano, desde donde comenzará una caminata hasta la Parroquia de Luján para participar de la celebración de la Eucaristía. La invitación es abierta a toda la comunidad y se alienta a los participantes a llevar maracas, panderetas, porras y otros elementos para acompañar con música y alegría el recorrido.

La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada a nivel diocesano para profundizar el significado del Día de Todos los Santos y recuperar el valor de esta fecha desde la mirada de la fe cristiana.

Recuperar el sentido de Todos los Santos Durante las últimas semanas, los distintos grupos de catequesis de la parroquia trabajaron sobre la santidad y la vida de quienes son reconocidos como ejemplos de fe. La propuesta puso especial atención en los tres santos patronos de la comunidad: San Pantaleón, Santa Lucía y San Carlo Acutis.

A través de sus historias, los chicos pudieron acercarse a sus vidas, conocer sus caminos de fe y reflexionar sobre el significado de la santidad. El objetivo fue transmitir que no se trata de una condición reservada para unos pocos, sino de una vocación universal a la que todos los cristianos están llamados desde el bautismo.

En ese sentido, el sacerdote de la comunidad, padre Mariano Díaz explicó que la actividad busca reafirmar las creencias católicas en una época en la que Halloween ganó presencia en distintos ámbitos, muchas veces asociado a propuestas comerciales y de entretenimiento.

La intención, aclaró, no es solamente contraponer una celebración con otra, sino ofrecer a los chicos y a sus familias la posibilidad de conocer y celebrar aquello que forma parte de la tradición cristiana.

«La idea es poder reafirmar lo que creemos», expresó el sacerdote, al explicar el trabajo que se desarrolló durante estas semanas en los encuentros de catequesis.

Los santos, protagonistas de una mañana especial Uno de los momentos centrales del domingo será la participación de las distintas comunidades de catequesis, que llevarán marionetas representativas de los santos sobre los que estuvieron trabajando.

De esta manera, San Pantaleón, Santa Lucía y San Carlo Acutis estarán presentes en una celebración que combinará expresión artística, música y espiritualidad, con los chicos como protagonistas de una propuesta pensada para compartir en familia.

El recorrido comenzará en las escalinatas del sector del barrio Jardín, frente al Parque Belgrano, y continuará hasta la parroquia. La elección de ese punto de encuentro responde también a cuestiones organizativas, debido a que está prevista otra actividad en el parque durante esa mañana.

En caso de lluvia, la celebración se trasladará directamente al interior de la Parroquia de Luján, donde las actividades comenzarán igualmente a las 10:30.

Una invitación a celebrar la fe en comunidad La Murga de los Santos será el cierre de un trabajo que durante varias semanas involucró a los chicos de catequesis y que tuvo como propósito acercarlos a la vida de los santos y a la enseñanza que dejaron.

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Con una propuesta alegre, participativa y abierta a las familias, la comunidad parroquial busca que esta fecha no pase inadvertida y que pueda convertirse en una oportunidad para transmitir valores y fortalecer la fe desde la infancia.

Bajo el lema «Demos testimonio de la vida nueva que Jesús nos regala», la invitación es a sumarse, acompañar a los chicos y celebrar que la santidad también se construye en los gestos cotidianos, en el amor al prójimo y en el compromiso con los demás.