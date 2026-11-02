Toxicólogos alertan por los riesgos de usar termos falsificados

Salud

Dos estudios realizados por centros de toxicología de hospitales públicos detectaron sustancias en concentraciones que exceden los parámetros permitidos y materiales que no cumplen con las exigencias del Código Alimentario Argentino.

El uso de termos y recipientes térmicos Stanley falsificados podría representar un riesgo para la salud. Dos informes elaborados por especialistas de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, advierten haber detectado en ellos irregularidades en su composición.

Los análisis se realizaron en el marco de distintas investigaciones judiciales por la falsificación de artículos de esa marca. Entre los resultados más relevantes, uno de los estudios encontró niveles de cobre por encima de los máximos establecidos por la normativa vigente, mientras que el otro identificó materiales que no se ajustan a las disposiciones del Código Alimentario Argentino.

El documento de la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez señaló que la principal observación de interés toxicológico fue la presencia de una concentración de cobre superior al límite reglamentario. A partir de ese hallazgo, los especialistas advirtieron sobre la potencialidad de un riesgo sanitario por la utilización de materiales no autorizados en la fabricación de estos productos.

En tanto, el informe del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas constató que los utensilios analizados incumplían requisitos del Código Alimentario Argentino debido a la presencia de manganeso y silicio. El trabajo también examinó los posibles efectos que puede provocar la exposición al cobre y al manganeso, y puso el acento en la mayor vulnerabilidad de los bebés y los niños frente a concentraciones excesivas de esos elementos.

Los dos estudios se elaboraron a partir de medidas solicitadas por Grupo Mendizabal, importador oficial de Stanley en la Argentina, que fueron autorizadas por el juzgado a cargo de las actuaciones. Sus conclusiones se incorporan a otros antecedentes técnicos: un informe de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y un ensayo realizado por el Instituto Nacional de Alimentos.

A raíz de los nuevos resultados, la empresa anunció que pedirá al juzgado interviniente que la documentación sea comunicada formalmente a los organismos competentes, al Ministerio de Salud de la Nación, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Ministerio de Seguridad Nacional.