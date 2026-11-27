Pergamino

Con la participación de escuelas urbanas y rurales del partido, culminó una nueva edición del programa impulsado por la Dirección de Juventud de Pergamino. A través de las voces de sus protagonistas, la iniciativa demostró ser una escuela viva de democracia.

Cuando los jóvenes ocupan las bancas del Honorable Concejo Deliberante, la política recupera su sentido más genuino: el de ser una herramienta directa para mejorar la vida cotidiana. Con esa premisa, concluyó una nueva edición del Parlamento Estudiantil de Pergamino, una política pública coordinada por la Dirección de Juventud municipal que ha logrado trascender distintas gestiones y generaciones, consolidándose como un espacio indispensable de participación cívica.

Lejos de los prejuicios que suelen rodear a la actividad política, los estudiantes de escuelas secundarias tanto de la ciudad como de los pueblos del partido demostraron que observar la realidad con mirada crítica es el primer paso para ejercer una ciudadanía responsable. Durante todo el año, los alumnos no solo debatieron ideas, sino que aprendieron el funcionamiento institucional, el trabajo en comisiones y la técnica legislativa necesaria para convertir una inquietud barrial en una ordenanza formal.

Del territorio a la banca El proceso de este año incluyó un intenso despliegue territorial por parte de la Dirección de Juventud, que visitó establecimientos educativos de todo el distrito para capacitar a los alumnos en oratoria, debate y redacción parlamentaria. Además, se articuló una vinculación directa con el Parlamento Juvenil Bonaerense, permitiendo que los jóvenes abordaran problemáticas locales con proyección legislativa real.

Para Gabriel “Chino” Pereyra, director de Juventud —quien años atrás también dio sus primeros pasos cívicos como parlamentario estudiantil en representación de la Escuela Agrotécnica—, el valor central del programa radica en despertar en los adolescentes la conciencia de sus propios derechos.

“Existe el prejuicio de que la política está manchada, pero lo que traen estos jóvenes es una mirada más sana y orientada al hacer. Lo más valioso es que puedan darse cuenta de lo que no funciona en su entorno para reclamar por las vías institucionales; si los jóvenes no nos involucramos y dejamos pasar lo que está mal, la educación y la comunidad terminan retrocediendo”, señaló Pereyra.

El funcionario destacó también que la mirada de los chicos excede las paredes de cada escuela: abarca el club, la plaza, el camino rural y el centro de salud del barrio.

DIRECCION DE JUVENTUD La voz de los protagonistas: escuchar, debatir y proponer La experiencia en el recinto dejó una huella profunda en quienes asumieron el rol de legisladores juveniles. Lucila Pereyra, alumna de la Escuela de Familia Agrícola (EFA) de Acevedo y participante por segunda vez del programa, resaltó el crecimiento personal y social que implica compartir el espacio con pares de otras realidades.

“Me ayudó a involucrarme mucho más con la sociedad y a conocer qué es realmente el Concejo Deliberante. Estar en ese ámbito, levantar la mano y defender un proyecto propio te hace sentir que tu voz cuenta. Es una experiencia que te abre la cabeza porque conocés las realidades de otras escuelas y aprendés a construir en conjunto”, expresó la joven.

Desde la ruralidad, Lucila impulsó junto a su comisión iniciativas vinculadas a la accesibilidad y la infraestructura escolar, poniendo sobre la mesa el estado de los cuatro kilómetros de camino de tierra que conectan La Violeta con su establecimiento educativo, una problemática que los días de lluvia dificulta la continuidad pedagógica, sumada a la necesidad de rampas y veredas adecuadas en distintos colegios del distrito.

Por su parte, Benjamín Ledesma, de 17 años y representante de la Escuela Secundaria N° 17 del barrio Otero, vivió su primera experiencia parlamentaria y aseguró que volverá a participar el próximo año.

“Al principio uno piensa que su barrio es el único que tiene dificultades, pero en el Parlamento descubrís otras realidades y entendés que entre todos podemos buscar soluciones. Fue una experiencia hermosa que volvería a repetir las veces que sea necesario”, afirmó el estudiante.

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Benjamín fue uno de los impulsores del proyecto orientado a ampliar la franja horaria de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). La propuesta busca unificar horarios de atención y contar con guardias mínimas después de las 18:00 en barrios alejados del Hospital Interzonal General de Agudos San José, permitiendo una primera asistencia rápida frente a emergencias médicas mientras acude el servicio del Same.

Benjamín, Lucila y Gabriel contaron su experiencia del Parlamento Estudiantil. — LA OPINION Cuatro proyectos con impacto real en Pergamino Tras un intenso trabajo en comisiones temáticas durante octubre y su posterior votación en el recinto, los estudiantes aprobaron cuatro proyectos integrales que serán elevados al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo por parte de los concejales adultos:

*Accesibilidad e infraestructura escolar: Mejoras en los ingresos a los establecimientos educativos urbanos y rurales, construcción y reparación de rampas, veredas y mantenimiento de caminos rurales clave para garantizar el derecho a estudiar.

*Extensión horaria en los Caps: Ampliación y unificación de horarios en los centros barriales de salud, con cobertura vespertina para emergencias en sectores distantes del hospital.

*Salud mental y agentes sociocomunitarios: Capacitación brindada por profesionales municipales para estudiantes, docentes, auxiliares y familias, con el objetivo de dotar a toda la comunidad educativa de herramientas concretas para detectar y acompañar a jóvenes que atraviesan crisis emocionales.

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*Conectividad y equipamiento tecnológico: Provisión de más computadoras y mejora en el acceso a internet en las escuelas para reducir la brecha digital y acompañar las exigencias educativas actuales.

Para 2027 De cara al próximo ciclo lectivo, desde la Dirección de Juventud anticiparon que el cronograma comenzará desde el inicio de clases con instancias formativas destinadas a centros de estudiantes y cursos secundarios, reafirmando que aprender a legislar en la adolescencia es el cimiento más sólido para formar ciudadanos activos, solidarios y comprometidos con el futuro de Pergamino.



