> Una familia muy particular y un reino encantado llegan a Cinema Pergamino

Pergamino

La nueva Focker, la comedia de la saga La familia de mi novia y la aventura animada de Disney Hechizo: Bienvenidos a Hexe llegan este viernes. Además, continúan dos títulos en cartel y se anuncia una nueva función del ciclo Cinema Club.

La programación de Cinema Pergamino presenta esta semana nuevas propuestas para los amantes del cine. Los estrenos combinan el humor de una saga que regresa después de varios años con una historia de animación y fantasía pensada para disfrutar en familia. A su vez, la cartelera mantiene dos de sus títulos recientes: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y Yo soy Rocky, y suma una cita especial para los seguidores del cine de autor: el martes 1º de diciembre se proyectará Minotauro, en el marco del ciclo Cinema Club Pergamino.

La nueva Focker Transcurrieron 26 años desde que La familia de mi novia (2000) presentó a Greg Focker, uno de los mejores personajes encarnados por Ben Stiller. Aquel atribulado enfermero intentaba ingresar al inaccesible "círculo de confianza" de Jack Byrnes (Robert De Niro), un exagente de la CIA tan aterrador como inolvidable.

Aquella primera entrega cosechó más de 330 millones de dólares en todo el mundo y dio pie a dos secuelas estruendosas: Los Fockers: La familia de mi esposo (2004) y Los pequeños Fockers (2010), alcanzando una recaudación global superior a los 1.100 millones de dólares.

Quince años después de la tercera película, la franquicia rompe su largo silencio con el estreno en cines este viernes de La nueva Focker (Focker In-Law, en inglés).

En efecto, se trata de la cuarta película de la saga de comedia y sigue a Greg Focker (Ben Stiller) en el rol de suegro cuando su hijo Henry (Skyler Gisondo) planea comprometerse con Olivia Jones (Ariana Grande), una coach de vida y exnegociadora de rehenes del FBI.

Diez años después de los últimos eventos, los papeles se invierten y Greg Focker se enfrenta a su mayor reto: ser el suegro. Cuando su hijo Henry anuncia su compromiso, Greg intenta ser el patriarca comprensivo que nunca tuvo, pero la presión hace que afloren en él inseguridades y termina recurriendo a las tácticas de espionaje y paranoia que aprendió del mismísimo Jack Byrnes. Cuarta entrega de la saga "La familia de mi novia"

Dirección: John Hamburg. Actores principales: Ariana Grande, Ben Stiller, Robert De Niro. Género: comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 106 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

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Hechizo: Bienvenidos a Hexe Hechizo: Bienvenidos a Hexe: Una aventura animada de Disney que combina magia, humor y misterio. — PRENSA Este viernes se estrena también Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de animación de Disney. Una aventura familiar llena de magia, humor y misterio que nos presenta un nuevo universo de brujas justo a tiempo para los planes de final de año.

Billie, una adolescente impulsiva y poco convencional, desata accidentalmente unos poderes mágicos secretos y sale disparada de los suburbios hacia un reino mágico llamado Hexe, donde la reciben Ms. Quill y Elias Quire. A medida que se desarrolla el viaje de Billie, descubre misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

Al tratarse de una película de animación, todo ese despliegue visual cobra todavía más fuerza en pantalla grande. Una buena excusa para compartir un plan en familia y dejarse llevar durante un rato por una historia que, entre hechizos y secretos, también habla de crecer y aprender a entender mejor a nuestros hijos.

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Dirección: Jason Hand, Fawn Veerasunthorn. Voces originales: Stephen Fry, Tracey Ullman, Rashida Jones, Hailee Steinfeld. Género: fantasía, familiar, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 110 minutos. Calificación: apta para todo público.

Minotauro Minotauro: La película se proyectará el martes 1º de diciembre en una nueva función de Cinema Club Pergamino. — PRENSA Ambientada en la Rusia provincial en 2022 durante la invasión a Ucrania, sigue a un empresario que enfrenta presiones estatales vinculadas a la guerra mientras lidia con sospechas de infidelidad y una crisis personal. Como detalla El Dia, ganó el Grand Prix del Festival de Cannes 2026 y representa a Francia en la carrera al Oscar.