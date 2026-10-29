Cinema Pergamino lanza su Festival de Cine con entradas a $5.000

Pergamino

Desde este viernes al miércoles 11 de noviembre, las salas Roja y Amarilla del Complejo LA OPINION Plaza ofrecerán una selección de grandes títulos de 2026 a un precio promocional: $5000.

Cinema Pergamino pondrá en marcha este viernes 30 una nueva edición de su tradicional Festival de Cine, una propuesta que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive y que permitirá al público disfrutar de una variada selección de películas a un precio accesible.

Durante casi dos semanas, las confortables salas Roja y Amarilla, ubicadas en el Complejo LA OPINION Plaza, serán escenario de este encuentro con el séptimo arte, que tendrá como principal atractivo una entrada general de apenas $5.000.

La iniciativa busca acercar el cine a toda la comunidad y brindar la oportunidad de disfrutar en pantalla grande de algunas de las producciones más esperadas y comentadas del año, en una experiencia que combina entretenimiento, calidad audiovisual y una propuesta económica difícil de dejar pasar.

Una cartelera para todos los gustos La programación de la primera semana reúne títulos de distintos géneros, pensados para convocar tanto a los amantes de las grandes franquicias como a quienes buscan historias originales, suspenso y emociones fuertes.

Entre las películas anunciadas se encuentran Yo, Narciso, Toy Story 5, La Odisea, Spider-Man: Un nuevo día, La noche del demonio 6 y El diablo viste a la moda 2.

Toy Story 5 Cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.

Dirección: Andrew Stanton. Voces originales: Penélope Cruz, Joan Cusack, Wallace Shawn, Greta Lee, Keanu Reeves, Tim Allen, Tom Hanks. Género: fantasía, familiar, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 103 minutos. Audiencia general.

Yo Narciso Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

Dirección: Adrián Suar. Actores principales: Natalia Oreiro, Adrián Suar. Género: romance, comedia. Origen: Argentina. Duración: 95 minutos. Audiencia general.

La odisea Adaptación del clásico "La Odisea" de Homero. Los peligros y aprendizajes con los que se topa Odiseo, rey de Ítaca, de retorno a su casa luego de la mítica guerra de Troya.

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Dirección: Christopher Nolan. Actores principales: Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Matt Damon. Género: fantasía, aventuras, acción. Origen: Reino Unido, Estados Unidos. Dración: 173 minutos. Supervición parental sugerida.

Spiderman: un nuevo día Han pasado cuatro años desde los sucesos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y la memoria de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Dirección: Destin Cretton. Actores principales: Jon Bernthal, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Zendaya, Tom Holland. Género: ciencia ficción, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 145 minutos. Supervición parental sugerida.

La noche del demonio 6 Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció, descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del Universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

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Dirección: Jacob Chase. Actores principales: Laura Gordon, Brandon Perea, Lin Shaye, Amelia Eve. Género: terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 106 minutos. Restringida para menores de 17 años.

El diablo viste a la moda 2 Miranda Priestly lucha contra Emily Charlton, su ex asistente que ahora es una ejecutiva rival, mientras compiten por ingresos publicitarios en medio de la decadencia de los medios impresos, mientras tanto, Miranda se acerca a la jubilación.

Dirección: David Frankel. Actores principales: Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway. Género: drama, comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 120 minutos. Apta mayores de 13 años.