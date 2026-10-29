Justicia por Nancy Godoy: docentes pergaminenses convocan a una concentración en Plaza Merced
Los sindicatos de la educación realizarán este jueves, a las 16:00, una concentración en la Plaza Merced, donde leerán un documento conjunto para exigir justicia por la docente rural de Corrientes hallada sin vida.
En el marco del paro docente que se desarrolla este jueves, los sindicatos de la educación de Pergamino convocan a una concentración en la Plaza Merced para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes cuyo cuerpo fue hallado el miércoles 28 de octubre, después de más de tres semanas de búsqueda.
La actividad comenzará a las 16:00 y contará con la participación de representantes de AMET, ATE, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, organizaciones que impulsan la convocatoria bajo una consigna contundente: «Justicia por Nancy Godoy. Ni una docente menos».
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Durante el encuentro se dará lectura a un documento conjunto en el que los sindicatos expresarán su acompañamiento a los familiares y seres queridos de la educadora, además de reclamar el esclarecimiento de su muerte y una investigación exhaustiva que permita determinar las responsabilidades correspondientes.
Un reclamo que convoca a la comunidad educativa
La concentración busca transformar la jornada de paro en un espacio de expresión colectiva y solidaridad con la comunidad educativa de Corrientes. A través de esta iniciativa, los gremios pergaminenses se suman al reclamo nacional de justicia por la muerte de Godoy, un caso que generó conmoción entre los trabajadores de la educación.
El documento que se leerá en la Plaza Merced también incluirá un llamado a fortalecer las políticas de prevención de las violencias por razones de género y a garantizar la protección de quienes desempeñan tareas educativas en distintos puntos del país.
La convocatoria pretende, además, visibilizar las dificultades que atraviesan numerosos docentes, especialmente quienes trabajan en escuelas rurales y parajes alejados, donde las condiciones laborales y la disponibilidad de recursos representan desafíos cotidianos.
Las condiciones laborales, otro eje de la convocatoria
Los sindicatos sostienen que la defensa de la educación pública requiere garantizar condiciones laborales dignas y seguras, contar con los recursos necesarios para desarrollar las tareas educativas y asegurar respuestas estatales ante situaciones de vulnerabilidad y denuncias de los trabajadores.
En ese sentido, el reclamo por Nancy Godoy se vincula con una preocupación más amplia sobre la protección de las y los docentes y las condiciones en las que llevan adelante su labor.
La concentración de este jueves será, por lo tanto, una instancia para expresar el dolor por la muerte de la educadora, reclamar justicia y renovar el pedido de medidas concretas que permitan prevenir las violencias y resguardar la integridad de quienes sostienen diariamente la educación.