Paro docente: casi no hubo clases en Pergamino por la masiva adhesión a la medida de fuerza

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Pergamino

La huelga convocada por CTERA y respaldada por los gremios bonaerenses tuvo un altísimo acatamiento en las escuelas de Pergamino. La medida se realizó para reclamar justicia por la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes.

El normal dictado de clases se vio seriamente afectado este jueves en Pergamino por la masiva adhesión de los docentes al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida de fuerza tuvo un acatamiento prácticamente total en las escuelas públicas de la ciudad y también alcanzó a numerosos establecimientos de gestión privada que reciben subvención estatal.

De acuerdo con el relevamiento local, fueron pocos los colegios privados que mantuvieron la actividad con normalidad. En cambio, la mayoría de las instituciones de gestión estatal y varios establecimientos de gestión privada subvencionados se sumaron a la huelga, lo que repercutió directamente en el desarrollo de la jornada escolar.

La convocatoria se conoció durante la tarde-noche del miércoles y, horas después, recibió el respaldo de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellos la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

De esta manera, la medida tuvo un alcance amplio en el distrito y dejó en evidencia el nivel de adhesión del sector docente a una jornada de protesta atravesada por el dolor y el reclamo de justicia.

Un paro nacional atravesado por el reclamo de justicia La huelga de este jueves 29 de octubre fue convocada por CTERA luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en la provincia de Corrientes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización sindical anunció un paro nacional y una jornada de duelo para expresar su pesar por la muerte de la educadora y exigir el esclarecimiento del caso.

El hallazgo se produjo el miércoles, después de más de tres semanas de búsqueda. Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

La noticia generó conmoción en la comunidad educativa y motivó pronunciamientos de solidaridad con sus familiares, además de reclamos para que la investigación avance y se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

En Corrientes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) también convocó a un paro provincial, acompañado por jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades.

La muerte de la docente Godoy motivó el paro a nivel nacional. — DIB Una investigación que busca esclarecer lo ocurrido La muerte de Godoy es investigada bajo la hipótesis de femicidio. Hasta el momento, cinco personas permanecen detenidas en el marco de la causa, que busca establecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.

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Entre los detenidos se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

Según la información difundida sobre el caso, el cuerpo de la docente fue localizado semisumergido en un bañado, en una zona de monte dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela en la que trabajaba.

La investigación continúa para reconstruir lo sucedido desde la desaparición de la educadora y determinar las circunstancias de su muerte. Las responsabilidades penales deberán establecerse en el ámbito judicial.

Las condiciones de trabajo, en el centro del reclamo El caso también volvió a poner en discusión las condiciones en las que trabajan los docentes rurales. Antes de desaparecer, Godoy había denunciado problemas en el estado de la escuela en la que se desempeñaba, entre ellos la falta de mantenimiento y otras dificultades que afectaban el desarrollo de las clases.

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A partir de esta situación, los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se investiguen todas las circunstancias vinculadas con el caso.

La medida de fuerza tuvo así un doble sentido: expresar el duelo de la comunidad educativa por la muerte de una trabajadora de la educación y reclamar justicia ante un hecho que generó profunda preocupación en el ámbito sindical.