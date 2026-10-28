Viajar más allá del precio: por qué el asesoramiento marca la diferencia

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Pergamino

En tiempos de ofertas tentadoras en las redes sociales y de viajeros que organizan sus vacaciones por cuenta propia, Nicolás Aller, de Cubata Viajes Pergamino, destaca la importancia de planificar cada detalle con profesionales.

Organizar un viaje es mucho más que encontrar un vuelo económico o reservar un hotel a buen precio. Las conexiones aéreas, el equipaje incluido, los horarios, las condiciones del alojamiento, la asistencia médica y los requisitos migratorios son algunos de los aspectos que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y una experiencia llena de imprevistos.

En un contexto en el que las redes sociales multiplican las ofertas y las herramientas digitales permiten organizar itinerarios en pocos minutos, el desafío consiste en distinguir entre una propuesta atractiva por su precio y otra que realmente responda a las necesidades del viajero.

Sobre esa diferencia reflexionó Nicolás Aller, de Cubata Viajes Pergamino, quien puso el acento en el valor del asesoramiento personalizado y en la importancia de contar con profesionales que acompañen al pasajero antes, durante y después del viaje.

“Yo siempre digo que el precio no es lo mismo que el valor del viaje”, resumió Aller, al explicar que una tarifa aparentemente conveniente puede esconder condiciones que no siempre se advierten al momento de contratar.

Comparar más allá del precio Las ofertas que circulan por Internet pueden resultar tentadoras, pero es fundamental revisar qué incluyen y cuáles son las condiciones del servicio. Según Aller, la gran cantidad de información disponible no siempre facilita la elección, porque no todas las propuestas son comparables.

“Hoy, con tanta sobreinformación, tanta oferta, porque el turismo hoy está regulado y hoy también cualquiera puede vender, hay gente que llega a trabajar frente a la computadora, sube tres o cuatro flyers y los ofrece. Entonces, suben precios y por ahí no productos”, sostuvo.

Frente a ese escenario, el trabajo de una agencia consiste en evaluar las alternativas, detectar posibles inconvenientes y explicar con claridad qué está contratando cada pasajero.

La propuesta de Cubata es analizar cada caso y encontrar una opción que se ajuste a las expectativas, las necesidades y las posibilidades del viajero. Porque dos viajes al mismo destino pueden tener diferencias importantes en los servicios incluidos y en la experiencia que ofrecen.

Vuelos, equipaje y conexiones Al elegir un pasaje aéreo, no alcanza con comparar tarifas. También hay que considerar la aerolínea, los aeropuertos de salida y llegada, las conexiones y los horarios.

Comprar tramos por separado para abaratar costos, por ejemplo, puede generar complicaciones si una demora provoca la pérdida del siguiente vuelo. Asimismo, llegar al destino al final de la tarde puede significar perder buena parte del primer día de vacaciones.

El equipaje es otro aspecto que merece atención. Algunas tarifas incluyen solamente un artículo personal, mientras que otras contemplan equipaje de mano o valijas despachadas. También pueden variar las condiciones de los asientos y los servicios durante el vuelo.

“Lo primero es que dicen: ‘No, yo quiero el vuelo más barato’. Está bien, pero después hay que explicarles qué incluye”, señaló Aller.

En ocasiones, pagar un poco más permite evitar gastos adicionales y acceder a mejores condiciones. En otras, la alternativa más económica puede ser adecuada, siempre que el pasajero conozca sus características y elija con información suficiente.

Asistencia médica y documentación La asistencia médica internacional y los requisitos migratorios son otros puntos fundamentales de la planificación. Las coberturas no son todas iguales, por lo que conviene revisar qué situaciones contemplan, cuáles son sus exclusiones y qué condiciones establecen, especialmente cuando existen enfermedades preexistentes.

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“Hay diferentes empresas que te ofrecen el servicio y todas tienen también una cobertura diferente”, explicó Aller.

Contar con asistencia puede resultar determinante ante una urgencia en el exterior. Por eso, desde Cubata también ofrecen acompañamiento cuando un pasajero necesita utilizar el servicio durante sus vacaciones.

“Si se ven embatatados, que era una palabra que usaba mi abuela, porque la situación los supera, bueno, llamanos, que nosotros te ayudamos a activar la asistencia médica”, contó.

A estas previsiones se suman los visados, la documentación y las condiciones de ingreso de cada país. Incluso las escalas pueden requerir una revisión específica de los requisitos. Anticiparse a estas cuestiones ayuda a evitar contratiempos y permite viajar con mayor tranquilidad.

Un acompañamiento que empieza antes de partir El asesoramiento personalizado también implica responder las dudas cotidianas que aparecen durante la preparación: qué llevar en la valija, cómo estará el clima, qué documentación presentar, cuánto dinero calcular para los gastos o qué precauciones tomar en cada destino. “Es parte también de lo que a nosotros nos gusta, del asesoramiento”, afirmó Aller.

En las salidas grupales, Cubata organiza reuniones previas y entrega listas con recomendaciones para que los pasajeros puedan preparar el viaje con mayor seguridad. La información se complementa con los datos de los prestadores y la experiencia acumulada en cada recorrido.

El acompañamiento continúa durante las vacaciones, tanto para resolver consultas como para ayudar ante situaciones inesperadas. Aller cuenta con una extensa trayectoria en turismo estudiantil, durante la cual acompañó a cerca de 8.000 estudiantes a Bariloche. Esa experiencia de coordinación hoy se refleja en las propuestas grupales para adultos.

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Europa en grupo Entre las propuestas de Cubata Viajes se destaca una salida grupal a Europa prevista para marzo. El viaje contempla 26 días y 24 noches en destino, con visitas a 10 países y los servicios de un operador especializado.

Según contó Aller, la propuesta despertó interés y ya se ocuparon 16 de las primeras 20 plazas que la agencia había bloqueado. Entre los pasajeros hay personas de Pergamino y de otras ciudades que conocieron la iniciativa a través de las redes sociales y las recomendaciones.

El itinerario incluye España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Eslovenia, Suiza, Austria, Italia y el Principado de Mónaco, además de otro destino que deberá confirmarse en el detalle definitivo del recorrido.

Uno de los puntos fuertes de la experiencia es viajar en grupo con un coordinador que acompaña a los pasajeros durante el recorrido y conoce sus necesidades. La propuesta está pensada tanto para quienes sueñan con conocer Europa por primera vez como para quienes desean regresar y descubrir nuevos lugares.

La salida europea resume la propuesta que Aller destaca desde Cubata: no se trata solamente de llegar a un destino, sino de contar con información, acompañamiento y respaldo para disfrutar el viaje con mayor tranquilidad.