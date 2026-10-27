> Abel Albino llega este martes a Pergamino para reflexionar sobre la infancia

Pergamino

El reconocido médico pediatra y fundador de CONIN brindará la charla “Los 5 pasos para una Gran Nación” . La actividad, organizada por la Red Infancia Robada–Foro Pergamino y la Granja San Camilo, será con entrada libre y gratuita.

Pergamino recibirá al doctor Abel Albino, una de las figuras más reconocidas de la Argentina por su trabajo en la prevención de la desnutrición infantil y su compromiso con el desarrollo de la infancia. Su visita será una oportunidad para escuchar, reflexionar y debatir sobre una pregunta que atraviesa a toda la sociedad: ¿cómo romper el círculo de la pobreza y construir un futuro con más oportunidades?

Bajo el título “Los 5 pasos para una Gran Nación”, el médico compartirá su mirada sobre los factores que considera fundamentales para el desarrollo integral de las personas, con especial atención a los primeros años de vida, la nutrición, la educación y el acceso a servicios básicos.

El encuentro tendrá lugar este martes, a las 19:00, en la Sala Roja del Cinema Pergamino. La convocatoria es impulsada conjuntamente por la Red Infancia Robada–Foro Pergamino y la Granja San Camilo, dos espacios comprometidos con el acompañamiento de personas y familias y con la construcción de una comunidad más justa e inclusiva.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está dirigida a toda la población, especialmente a familias, docentes, profesionales de la salud, referentes sociales e instituciones interesadas en las problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias.

Juanito Cabrera: “También es importante la contención afectiva” La llegada de Albino forma parte de una serie de propuestas que la Red Infancia Robada–Foro Pergamino impulsó durante el año para generar espacios de reflexión sobre las distintas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Así lo explicó Juanito Cabrera, integrante de la organización, quien destacó que el objetivo es promover encuentros que permitan poner en común experiencias, conocimientos y herramientas para acompañar a las infancias.

“En el marco de las diferentes actividades que la Red de Infancia Robada–Foro Pergamino ha ido generando a lo largo del año, el espíritu de la red es prevenir y acompañar diferentes problemáticas que atraviesan las niñeces y las adolescencias”, señaló.

En ese sentido, recordó que entre las iniciativas desarrolladas hubo conversatorios sobre violencia digital, con la participación de Laura Sánchez, autora de la Ley EMA, y una actividad titulada Entre el aula y el consultorio, realizada en la Biblioteca Menéndez. También mencionó las propuestas organizadas durante el Mes del Niño, entre ellas la proyección de la película Intensamente 2, en articulación con el Consejo de Niñez.

“Para cerrar el año, hemos querido traer al doctor Abel Albino, un médico pediatra distinguido a nivel nacional, con reconocimiento también internacional, para que nos hable de los cuidados de las infancias”, explicó Cabrera.

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El referente puso especial énfasis en una dimensión que considera indispensable al hablar del desarrollo infantil: la necesidad de comprender que el cuidado no se limita a la salud física ni a la alimentación.

“En una época donde a veces se pone el foco solamente en lo físico, en el cuidado físico, él habla también del cuidado emocional de los niños. Cuando me refiero a lo físico, destaco el tema de la nutrición. Pero también es importante hoy la contención afectiva, la nutrición afectiva”, expresó.

La reflexión permite ampliar la mirada sobre las necesidades de niños y niñas, entendiendo que crecer en condiciones adecuadas requiere alimentos, atención sanitaria y educación, pero también vínculos de afecto, escucha y acompañamiento.

Una invitación abierta a toda la comunidad Desde la Red Infancia Robada–Foro Pergamino y la Granja San Camilo esperan que la visita convoque a una amplia participación de la comunidad. La propuesta está dirigida tanto a quienes trabajan cotidianamente con niños y adolescentes como a las familias y a todas las personas interesadas en comprender mejor los desafíos que atraviesa la infancia.

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“Esperamos que los vecinos de la ciudad puedan participar, los pediatras, las madres, los docentes, y acompañar esta actividad que el Foro de Infancia Robada, junto con el equipo de la Granja, trae a Pergamino”, invitó Cabrera.

La charla será una oportunidad para conocer la perspectiva de Albino, escuchar sus planteos sobre los cinco pasos que propone y abrir una conversación sobre las distintas formas de cuidar y acompañar a los más chicos.

Hablar de infancia es hablar de derechos, oportunidades y responsabilidades compartidas. También significa preguntarse qué necesita cada niño para crecer, aprender y desarrollar sus capacidades, y qué puede hacer una comunidad para que esas posibilidades no dependan de las circunstancias en las que nace.