La Feria Estudiantil vuelve al Parque Belgrano con emprendimientos, propuestas y sorteos

Pergamino

Este sábado, desde las 15:30, el Galpón de la Juventud será escenario de una nueva edición de la iniciativa impulsada por la Dirección de Juventud del Municipio. Participarán 16 establecimientos educativos.

La creatividad, el entusiasmo y las ganas de concretar proyectos en común volverán a encontrarse este sábado en una nueva edición de la Feria Estudiantil de Pergamino. La propuesta, organizada por la Dirección de Juventud del Municipio, se desarrollará desde las 15:30 en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano y contará con la participación de 16 establecimientos educativos.

Los estudiantes tendrán sus propios stands para ofrecer productos y compartir con la comunidad el resultado del trabajo que vienen realizando. La jornada también incluirá propuestas recreativas, oportunidades para realizar compras y sorteos en vivo, en un espacio pensado para disfrutar en familia y acompañar a los jóvenes de la ciudad.

“Te esperamos para disfrutar de una tarde llena de propuestas, emprendimientos, compras y sorteos en vivo. Acercate, recorré los stands y apoyá a los estudiantes”, expresa la invitación difundida desde la organización.

La actividad representa una oportunidad para que vecinos y familias se acerquen al Parque Belgrano, conozcan las iniciativas de los distintos grupos y colaboren con los objetivos que cada curso se propuso alcanzar.

Un impulso para los proyectos de los estudiantes La Feria Estudiantil se convirtió en una de las propuestas que mayor convocatoria genera dentro de la agenda de actividades de la Dirección de Juventud. Con una frecuencia mensual, reúne a alumnos de los últimos años de la escuela secundaria que encuentran en este espacio una herramienta para recaudar fondos y avanzar con proyectos compartidos.

Lo obtenido a través de las ventas permite a los grupos reunir dinero para el viaje de egresados, la compra de camperas, la fiesta de fin de curso y otras iniciativas que forman parte de la experiencia escolar.

Sin embargo, el valor de la feria va más allá de la posibilidad de reunir fondos. La propuesta también permite que los jóvenes desarrollen ideas, organicen tareas, aprendan a comercializar sus productos y asuman responsabilidades para alcanzar una meta común.

En ese sentido, el director de Juventud del Municipio, Gabriel “Chino” Pereyra, destacó que la iniciativa superó las expectativas iniciales y remarcó la importancia de ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes descubrir sus capacidades y dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

“Queremos que esta experiencia también les sirva para descubrir que pueden emprender. Que esto no quede solamente en una feria, sino que sea el primer paso para desarrollar un proyecto propio el día de mañana”, expresó el funcionario.

Aprender a emprender, con acompañamiento municipal La experiencia también constituye una instancia de aprendizaje. A través de la participación en la feria, los estudiantes pueden poner en práctica habilidades vinculadas con la organización, la planificación, la atención al público y el trabajo en equipo.

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Además, quienes elaboran y comercializan alimentos cuentan con el acompañamiento del Municipio. Como parte de las medidas destinadas a promover prácticas seguras, los grupos que ofrecen este tipo de productos realizan previamente el curso obligatorio de manipulación segura de alimentos junto al área de Bromatología.

De esta manera, la iniciativa combina el impulso a los emprendimientos juveniles con la formación y el cumplimiento de las condiciones necesarias para desarrollar la actividad.

Desde la Dirección de Juventud se busca sostener y fortalecer estos espacios de participación, en los que los adolescentes pueden asumir un papel activo, poner en marcha sus ideas y descubrir nuevas posibilidades para el futuro.

El crecimiento de la convocatoria, que suma participantes en cada edición, refleja el interés de los establecimientos educativos por formar parte de una propuesta que integra aprendizaje, creatividad y objetivos colectivos.

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Una invitación para toda la comunidad La cita será este sábado, a partir de las 15:30, en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano. Los visitantes podrán recorrer los 16 stands, conocer las propuestas de cada establecimiento, comprar los productos que ofrecen los estudiantes y participar de los sorteos en vivo.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con el propósito de que cada vecino pueda contribuir al esfuerzo de los jóvenes y acompañar los proyectos que construyen junto a sus compañeros.

La Feria Estudiantil se presenta así como mucho más que una jornada de compras: es un espacio de encuentro que promueve la participación juvenil, fortalece los vínculos entre las escuelas y la comunidad y permite que los estudiantes transformen sus ideas en experiencias concretas.