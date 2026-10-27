Ramallo: Escritores y estudiantes comparten actividades en el Encuentro Internacional con el Autor
La propuesta cultural se desarrolla en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, con mesas de lectura, presentaciones de libros e intercambios con estudiantes.
El VIII Encuentro Internacional con el Autor comenzó este lunes en Ramallo con la participación de escritores de siete países, representantes de instituciones educativas, autoridades municipales y vecinos. Organizada por Libellula Movimiento Literario Cultural Ramallo, la iniciativa busca promover el intercambio literario y acercar la lectura y la escritura a la comunidad.
Escritores de siete países participan del encuentro literario en Ramallo
La octava edición del encuentro reúne a autores de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, quienes participan de distintas actividades vinculadas con la literatura y la producción editorial.
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El evento tiene como sede el Centro Universitario José Orlando Gaeto, donde se desarrollan mesas de lectura, presentaciones de libros y espacios de intercambio entre los escritores invitados y estudiantes de diferentes establecimientos educativos del distrito.
La propuesta apunta a generar oportunidades de encuentro entre autores y lectores, además de promover el acercamiento de las nuevas generaciones a la literatura a través del contacto directo con quienes desarrollan la escritura como actividad artística y cultural.
Mauro Poletti y María Alejandra Signo participaron de la apertura oficial
La ceremonia inaugural contó con la presencia del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y de la jefa distrital de Educación, María Alejandra Signo, quienes brindaron palabras durante el acto de apertura.
La actividad protocolar incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, en el inicio formal de una agenda que convoca a representantes del ámbito cultural y educativo, junto con integrantes de la comunidad.
La participación de autoridades municipales y educativas acompañó una iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre la cultura, las instituciones y los vecinos, con la literatura como eje de las actividades previstas durante el encuentro.
Libellula fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Cultura de Ramallo
El encuentro es organizado por Libellula Movimiento Literario Cultural Ramallo, una agrupación fundada en 2017 que desarrolla actividades destinadas a promover la literatura y el intercambio cultural.
Recientemente, la entidad fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Cultura del Partido de Ramallo mediante la Ordenanza N.º 7411/26, un reconocimiento institucional a su trayectoria y a su labor en el ámbito cultural local.
Con esta octava edición, Libellula continúa impulsando espacios de participación para escritores, instituciones educativas y la comunidad. La presencia de autores nacionales e internacionales y las actividades con estudiantes forman parte de una propuesta que busca ampliar el acceso a la literatura y favorecer el intercambio de experiencias, lecturas y producciones entre distintas generaciones.