Abigeato en Ramallo: le robaron siete terneros y faenaron tres vacas preñadas

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El ataque ocurrió en un campo de El Paraíso y provocó pérdidas superiores a los $14,5 millones para una familia rural. Crece la preocupación por la inseguridad en la región.

Un trabajador rural sufrió un duro golpe económico tras ser víctima de dos incursiones delictivas en un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 196, en cercanías de El Paraíso, partido de Ramallo. En apenas una semana, le robaron siete terneros y faenaron tres vacas preñadas, con pérdidas estimadas en más de $14,5 millones.

Abigeato en Ramallo: robaron siete terneros y faenaron vacas preñadas La víctima es Norberto Acosta, un puestero que alquilaba un pequeño sector de campo para criar sus animales, considerados un ahorro construido a partir de años de trabajo. El ataque afectó diez cabezas de su propiedad y generó preocupación entre los trabajadores rurales de la zona.

De acuerdo con la información difundida por Raúl Fleitas, allegado a la familia damnificada, los delincuentes actuaron en dos oportunidades durante un período de siete días. En el primer episodio sustrajeron siete terneros, mientras que, días después, regresaron al establecimiento durante la noche.

En esa segunda incursión, mataron y faenaron tres vacas adultas que se encontraban preñadas y próximas a parir. Los restos de los animales quedaron en el predio, en una modalidad delictiva que vuelve a poner en discusión la seguridad de los establecimientos rurales del norte bonaerense.

Las pérdidas económicas por el robo de ganado superan los $14,5 millones El perjuicio para la familia Acosta supera los $14,5 millones, de acuerdo con las estimaciones sobre el valor de mercado de los animales afectados.

Cada ternero tiene un valor aproximado de entre $1.000.000 y $1.400.000, por lo que la sustracción de los siete ejemplares representa una pérdida de entre $7 millones y $9,8 millones.

A ese monto se suma el valor de las tres vacas preñadas, estimado en alrededor de $2,5 millones por animal, con una cotización que podría alcanzar los $3 millones por cabeza al momento de la parición.

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Más allá del daño económico inmediato, la faena de las vacas implica también la pérdida de las crías que estaban por nacer. Para un trabajador rural que utilizaba la hacienda como respaldo de sus ingresos y como resultado de años de esfuerzo, el impacto representa un golpe significativo.

Investigan el abigeato y crece la preocupación entre los productores rurales La denuncia fue radicada ante el Comando de Prevención Rural (CPR) de Ramallo, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

El caso generó inquietud entre los puesteros y productores de los campos cercanos, especialmente ante la posibilidad de que se repitan hechos similares. Según los allegados a la familia, la preocupación también está vinculada con el próximo traslado estacional de ganado desde las islas del río Paraná hacia los campos continentales, que incrementará la presencia de animales en la zona.

El episodio se suma a otro grave caso registrado recientemente en el partido de San Pedro, donde delincuentes faenaron siete vacas en un establecimiento ubicado sobre la Ruta 191 y se llevaron cerca de 900 kilos de carne.

En ese hecho, los autores cortaron el alambrado perimetral, mataron a los animales y realizaron el desposte en el propio campo antes de cargar la carne y escapar. Las similitudes entre ambos episodios profundizan la preocupación del sector agropecuario por la reiteración de ataques contra la hacienda.