> La pantalla de Cinema Pergamino se llena de aventuras, misterio y nuevas historias

Pergamino

Este viernes llegan a la pantalla “Cars” y “Madre Siniestra”, mientras continúan en exhibición “El corazón de la bestia” y “Verity, la sombra de un engaño”.

Cinema Pergamino renueva su cartelera este viernes con la incorporación de “Cars” y “Madre Siniestra”, dos estrenos que amplían las opciones para el público local durante los próximos días. A estas novedades se suman las películas que continúan en exhibición: “El corazón de la bestia” y “Verity, la sombra de un engaño”.

La programación tendrá además una propuesta especial con motivo del fin de semana largo. Entre el sábado 10 y el lunes 12, feriado, se proyectarán “Guardianes del museo 2” y “Digger”, dos títulos que se incorporan especialmente a la cartelera durante esas jornadas.

Por otra parte, el martes 13 tendrá lugar una nueva función de Cinemaclub Pergamino, que en esta oportunidad presentará la comedia documental “Los calvos”, sumando una propuesta diferente a la programación habitual del complejo.

“Cars” “Cars” vuelve a la pantalla grande con sus personajes y la aventura sobre ruedas que conquistó a varias generaciones. Reestreno por su 20º aniversario.

El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen está sobre la vía rápida al éxito, la fama y todo lo que él alguna vez había soñado, hasta que toma un desvío inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada por los años y donde conoce a Sally, Mate, Doc Hudson y una gran variedad de extravagantes personajes que lo ayudan a descubrir que la vida es algo más que trofeos y fama.

Dirección: Joe Ranft, John Lasseter. Voces originales: Michael Keaton, John Ratzenberger, Richard Kind, Jeremy Piven, Bonnie Hunt, Paul Newman, Owen Wilson. Género: deporte, animación. Origen: Estados Unidos.

Como datos a destacar, la película fue estrenada originalmente el 29 de junio de 2006, con 153 copias en castellano y 17 copias en inglés con subtítulos

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Además, Cars estuvo nominada a dos premios Oscar por: Mejor película animada y Mejor canción "Our town". Duración: 120 minutos. Calificación: apta todo público.

“Madre siniestra” Bela, una niña de 8 años que vive en un hogar tenso por el matrimonio problemático de sus padres, ve cómo su vida se ve trastornada por una entidad siniestra a la que llama Otra Mamá. Cuando esta presencia malévola emerge de su armario preguntando: "¿Puedo entrar en tu corazón?", Bela se niega. Pero pronto las manifestaciones de la Otra Mamá se vuelven cada vez más agresivas, amenazando la seguridad de la familia de Bela.

Dirección: Rob Savage. Actores principales: Jay Duplass, Jessica Chastain. Género: terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 93 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

“Los calvos” Los calvos es una comedia documental argentina de 2024 dirigida por Elías Gismondi y Marcos Mossello, estrenada en salas de cine del país en septiembre de 2026.

La película se ambienta en Tostado, un pueblo árido del norte de Santa Fe. Sigue a un grupo de hombres calvos que reflexionan sobre su calvicie con humor, sensibilidad e ironía. Entre los personajes hay un heladero tatuado con pelo, un peluquero sin cabello y un hombre que usa gorra hace décadas. Aborda la virilidad, la autoimagen y el paso del tiempo.