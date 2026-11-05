El Festival de Cine transita su última semana con entradas a $5.000

Pergamino

Hasta el miércoles 11 de noviembre, Cinema Pergamino ofrece la posibilidad de disfrutar de una variada cartelera de películas a solo $5.000 la entrada general.

El tradicional Festival de Cine de Cinema Pergamino ingresa en su segunda y última semana, con una propuesta que invita a los espectadores a aprovechar los últimos días de esta iniciativa y disfrutar de una selección de películas para todos los gustos a un precio accesible.

La propuesta se desarrollará hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive en las salas Roja y Amarilla del Complejo LA OPINION Plaza, que volverán a convertirse en punto de encuentro para los amantes del séptimo arte. Durante este período, el valor de la entrada general será de $5.000, una oportunidad para acceder a la experiencia del cine en pantalla grande con una tarifa promocional.

El festival busca acercar las producciones cinematográficas al público de todas las edades, ofreciendo una alternativa de entretenimiento que combina historias, emociones, humor, aventuras y suspenso. Una invitación tanto para quienes siguen de cerca los grandes estrenos como para las familias y los espectadores que desean compartir una salida diferente.

Una cartelera para todos los gustos En esta última semana, la programación presenta una selección de títulos que recorre distintos géneros y propuestas cinematográficas. Desde producciones animadas y películas familiares hasta grandes franquicias, aventuras épicas y relatos de suspenso, la cartelera ofrece opciones para diferentes públicos e intereses.

Entre las películas que formarán parte del cierre del festival se encuentran Yo, Narciso, Toy Story 5, La Odisea, Spider-Man: Un nuevo día, Scary Movie 6, Minions & monstruos, Madre siniestra, Moana Live Action y Obsesión.

Toy Story 5 Cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.

Dirección: Andrew Stanton. Voces originales: Penélope Cruz, Joan Cusack, Wallace Shawn, Greta Lee, Keanu Reeves, Tim Allen, Tom Hanks. Género: fantasía, familiar, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 103 minutos. Audiencia general.

Yo Narciso Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan?

Dirección: Adrián Suar. Actores principales: Natalia Oreiro, Adrián Suar. Género: romance, comedia. Origen: Argentina. Duración: 95 minutos. Audiencia general.

La odisea Adaptación del clásico "La Odisea" de Homero. Los peligros y aprendizajes con los que se topa Odiseo, rey de Ítaca, de retorno a su casa luego de la mítica guerra de Troya.

Dirección: Christopher Nolan. Actores principales: Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Matt Damon. Género: fantasía, aventuras, acción. Origen: Reino Unido, Estados Unidos. Dración: 173 minutos. Supervición parental sugerida.

Spiderman: un nuevo día Han pasado cuatro años desde los sucesos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y la memoria de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Dirección: Destin Cretton. Actores principales: Jon Bernthal, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Zendaya, Tom Holland. Género: ciencia ficción, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Duración: 145 minutos. Supervición parental sugerida.

Scary Movie 6 Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo. Nada es sagrado. Ningún tropo sobrevive. Cada línea se cruza. Los Wayans están de vuelta para cancelar la Cultura de la Cancelación.

Diirección: Michael Tiddes. Actores principales: Chris Elliott, Regina Hall, Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans. Género: terror, comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 96 minutos. Restringida para menores de 17 años.

Minions & monstruos Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Dirección: Pierre Coffin. Género: familiar, comedia, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 90 minutos. Calificación: audiencia general.

Madre siniestra ¿Puedo entrar a tu corazón? Bela, una pequeña niña de 8 años, entabla una relación con una entidad siniestra en su casa que se ve y suena igual a su madre.

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Diracción: Rob Savage. Actores principales: Jay Duplass, Jessica Chastain. Género: terror. Origen: Irlanda. Duración: 93 minutos. Restringida para menores de 13 años.

Moana Live Action Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui, en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Dirección: Thomas Kail. Actores: Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams. Género: musical, fantasía, familiar, aventuras. Origen: Estados Unidos. Duración: 115 minutos. Calificación: audiencia general.

Obsesión El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.