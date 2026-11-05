Este viernes será en Pergamino la 40ª Reunión Anual de Fiebre Hemorrágica Argentina

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Pergamino

La agenda incluirá el análisis de la situación epidemiológica, los avances en diagnóstico, las estrategias de vacunación y la disponibilidad de plasma inmune para el tratamiento de la enfermedad.

Pergamino volverá a tener protagonismo en el ámbito de la salud pública nacional. Este viernes, la ciudad recibirá la 40ª Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), una convocatoria que reunirá a referentes científicos y sanitarios para evaluar los avances alcanzados y definir nuevas estrategias frente a una enfermedad que continúa siendo un desafío para el país.

La actividad se desarrollará en el Teatro San Martín, ubicado en San Martín 541, y estará organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la ANLIS Malbrán, junto con la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Turismo del Municipio de Pergamino. Participarán representantes de las jurisdicciones comprendidas en el área endémica, además de autoridades nacionales e internacionales.

La elección de Pergamino como sede tiene un significado especial por la presencia del Instituto Maiztegui, institución de referencia nacional en investigación, diagnóstico, prevención y control de la FHA. Su trayectoria resulta fundamental para el desarrollo del conocimiento científico y de las políticas sanitarias destinadas a proteger a la población.

Una enfermedad que requiere vigilancia La Fiebre Hemorrágica Argentina fue durante décadas una de las principales preocupaciones sanitarias de la región pampeana. Identificada en la década de 1950, afectó especialmente a las poblaciones rurales y dejó una profunda marca en la salud pública del país.

La enfermedad es causada por el virus Junín y se transmite principalmente por contacto con ambientes contaminados con secreciones de roedores infectados, en particular el ratón maicero.

La incorporación de la vacuna Candid #1 y los avances científicos permitieron reducir considerablemente su incidencia. Sin embargo, la FHA continúa presente y exige mantener una vigilancia epidemiológica activa.

Uno de los aspectos que genera atención es la modificación en la distribución de los roedores que actúan como reservorios del virus. Los estudios advierten una presencia cada vez más amplia del ratón maicero, situación que plantea interrogantes sobre la posible aparición de casos en territorios donde no se registraron recientemente.

En este escenario, la reunión permitirá actualizar la información epidemiológica, intercambiar experiencias entre provincias y fortalecer las estrategias de prevención y respuesta.

Una agenda con tres ejes centrales La jornada estará organizada en tres módulos: vigilancia epidemiológica y diagnóstico, prevención mediante la vacunación y tratamiento de la enfermedad.

La apertura institucional se realizará durante la mañana, luego de la acreditación. Está prevista la participación del doctor Hugo Bazán, director nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación; la doctora Claudia Perandones, directora de la ANLIS Malbrán; la doctora María Alejandra Morales, directora del INEVH; y el intendente Javier Martínez. También asistirán representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El primer módulo abordará la situación epidemiológica y ecoepidemiológica, el diagnóstico de laboratorio y los avances en vigilancia genómica del virus Junín.

Entre las exposiciones se encuentra el informe epidemiológico integrado 2025-2026, a cargo de la doctora Anabel Sinchi; el diagnóstico de laboratorio, que presentará la magíster Julia Brignone; la vigilancia ecoepidemiológica durante 2026, a cargo de la doctora María Laura Martin; y los avances y desafíos de la vigilancia genómica, que expondrá la magíster Carina Sen. Todas pertenecen al INEVH-ANLIS Malbrán.

También habrá una mesa redonda sobre la importancia nacional e internacional del Programa de Control de la FHA, con representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y San Luis.

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Por su parte, el doctor Jairo Méndez, de la OPS, disertará sobre cooperación internacional en salud pública y los aportes del conocimiento del virus Junín al estudio de los arenavirus en América.

La vacunación, herramienta fundamental La prevención tendrá un espacio destacado, especialmente en lo referido a la vacuna Candid #1 y su incorporación al calendario nacional de vacunación. Esta herramienta resulta fundamental para proteger a quienes viven, trabajan o realizan actividades en zonas de riesgo, de acuerdo con las indicaciones sanitarias vigentes.

La doctora María Shirley Gareis, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, expondrá sobre esta estrategia.

Asimismo, se analizará la planificación de la producción de vacunas a mediano plazo, con presentaciones de la doctora Laura Riera, directora asistente de Producción del INEVH, y de la doctora Andrea Maiza, integrante de la institución.

El módulo incluirá una mesa redonda sobre estrategias de vacunación en las distintas jurisdicciones, en la que participará la doctora Érica Períes, secretaria de Salud del Municipio de Pergamino.

El intercambio permitirá compartir experiencias y analizar las dificultades para sostener y ampliar las acciones de inmunización. Además de contar con una vacuna eficaz, resulta indispensable garantizar el acceso de la población destinataria y mantener la vigilancia en las zonas de riesgo.

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El plasma inmune y la respuesta sanitaria El último eje estará dedicado al tratamiento de la FHA y a la disponibilidad de plasma inmune, un recurso utilizado para atender a las personas que contraen la enfermedad.

La doctora Penélope Arto, del INEVH-ANLIS Malbrán, presentará los lineamientos técnicos para su utilización. En tanto, la doctora Susana Pisarello, de la Dirección de

Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, abordará la demanda de este recurso cuando supera la capacidad de respuesta de una jurisdicción.

También se realizará una mesa redonda sobre los desafíos que plantean fenómenos como El Niño y otros eventos emergentes, así como las estrategias necesarias para garantizar la disponibilidad de plasma ante posibles aumentos de la demanda.