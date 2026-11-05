La Parroquia Nuestra Señora del Rosario invita a una noche de folklore y solidaridad

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Pergamino

El sábado 21 será el tradicional festival folklórico, que este año llevará el nombre del querido sacerdote fallecido, Leo Gracia. La propuesta comenzará a las 20:30, tendrá música en vivo, ballets y servicio de buffet. Lo recaudado será destinado al mantenimiento del templo.

La música, la danza y el encuentro comunitario volverán a ser protagonistas de una noche especial en Pergamino. El próximo sábado 21 de noviembre, desde las 20:30, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Carlos Borromeo, ubicada en Juan José Valle 1113, abrirá las puertas de su patio para compartir una nueva edición de su festival folklórico, una propuesta que año tras año convoca a vecinos, familias y amantes de nuestras tradiciones.

En esta oportunidad, el encuentro tendrá un significado especial: llevará el nombre de Festival Folklórico Padre Leo Gracia, en homenaje al sacerdote que acompañó a esa comunidad y dejó una huella profunda entre quienes compartieron su camino pastoral.

La iniciativa fue presentada por Fernanda Panza, integrante de la comunidad parroquial, quien en diálogo con LA OPINION destacó que la actividad combina dos propósitos fundamentales: celebrar a San Carlos Borromeo y reunir fondos para continuar sosteniendo las numerosas actividades y necesidades de la parroquia.

“La idea es festejar el día de San Carlos, pero aparte recaudar fondos. Nosotros trabajamos todo el año, no solamente para la peregrinación. Hay muchos grupos en la parroquia y queremos dejarla lo más linda que se pueda”, explicó.

Una parroquia que se construye entre todos El festival representa mucho más que una noche de música y baile. Detrás de su organización existe el compromiso de una comunidad que, desde distintos espacios, trabaja para mantener en condiciones el templo y acompañar las iniciativas pastorales y solidarias que allí se desarrollan.

Entre los grupos que forman parte de la vida parroquial se encuentran los de oración, jóvenes, catequesis, peregrinación y Columna, entre otros. Cada uno aporta desde su lugar para sostener una comunidad activa, abierta y comprometida.

Fernanda comparó el mantenimiento del templo con el de una casa familiar: «Es como una casa que no se termina nunca y que hoy lleva mucho trabajo. La idea es ir siempre ayudando y aportando cada uno desde su lugarcito, poniendo ese granito de arena».

En ese sentido, recordó también el trabajo realizado para concretar el cinerario parroquial, un espacio destinado a depositar las cenizas de los seres queridos que fueron cremados y que constituye un servicio importante para muchas familias.

La recaudación del festival, tanto de las entradas como del buffet, permitirá continuar con las mejoras edilicias y colaborar con los diferentes grupos que desarrollan sus actividades en la institución.

Un homenaje a quien dejó una huella imborrable Uno de los momentos más significativos de esta edición será el homenaje al padre Leo Gracia, quien fuera párroco de la comunidad y cuyo recuerdo permanece vivo entre los fieles.

Fernanda lo evocó con especial cariño y destacó su cercanía, su espontaneidad y una manera muy particular de vivir y transmitir la fe. “Era una gran persona, un amigo, uno más de nosotros. Muchas veces se piensa en un sacerdote como alguien que marca mucho la autoridad, pero Leo era diferente”, recordó.

Esa combinación de espiritualidad, alegría y cercanía fue una de las características que distinguieron al sacerdote y que hoy la comunidad busca mantener como parte de su identidad.

Su recuerdo también invita a reflexionar sobre una Iglesia que necesita estar cerca de las personas, escuchar y acompañar, sin limitar la vivencia religiosa exclusivamente a lo que sucede dentro del templo. “Necesitamos ser más cercanos, intentar escuchar. Hay muchas personas que entran a la iglesia y por ahí nadie les pregunta qué les pasa. El que se acerca busca ese cura amigo, esa comunidad que lo contenga”, expresó Fernanda durante la entrevista.

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Por eso, ponerle su nombre al festival constituye una manera de agradecerle por el camino compartido y mantener presente su legado. Una celebración que recupera, precisamente, esa forma de entender la fe desde el encuentro, la alegría y la fraternidad.

Música, danza y una noche para compartir La propuesta artística tendrá como protagonistas a músicos y bailarines que ofrecerán un recorrido por diferentes expresiones de nuestro folklore.

Entre los artistas confirmados se encuentran A Paso Firme, Omar González y Maxi Ojeda, mientras que también se sumarán distintas agrupaciones de danza: el Taller Parroquial, Revivir en Danza de MoJuPer; Polleras al Vuelo y Tierra Pampa Ballet.

La participación del taller de folklore de la propia parroquia será otro de los atractivos de la noche. Sus integrantes se reúnen a practicar todos los lunes en las instalaciones del templo, por lo que el festival también será una oportunidad para mostrar el trabajo que realizan durante el año.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, no solamente a los vecinos del barrio José Hernández o a quienes participan habitualmente de las actividades parroquiales.

“Es lindo compartir un momento en comunidad. Está abierto a todos, al que le gusta el folklore y al que no también. Es decir: “Vamos, que la noche está linda””, invitó Fernanda.

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Como en ediciones anteriores, la intención es realizar el encuentro en el patio de la parroquia, un espacio que ofrece un marco ideal para disfrutar de una noche al aire libre, con música, baile y un clima familiar.

Entradas y buffet para colaborar La tarjeta anticipada tendrá un valor de 8.000 pesos. Quienes deseen reservarla pueden comunicarse a los teléfonos 2477-657074 o 2477-363074, donde recibirán las indicaciones para concretar la compra. También habrá entradas disponibles en la puerta el día del festival.

Además, funcionará un servicio de buffet con propuestas dulces y saladas para acompañar la velada. Desde la organización adelantaron que habrá distintas opciones a precios accesibles y destacaron especialmente las elaboraciones caseras que preparan integrantes de la comunidad.

Los asistentes podrán llevar su equipo de mate, aunque la invitación es a colaborar con el buffet, ya que sus ingresos también se sumarán al objetivo solidario de la celebración.

Así, entre chacareras, zambas, bailarines y sabores compartidos, la comunidad de Nuestra Señora del Rosario y San Carlos Borromeo se prepara para vivir una noche que tendrá mucho de fiesta, pero también de agradecimiento y compromiso.