Renault presentó en primicia la nueva pick-up Niagara en Pergamino Automotores

Pergamino

Una semana antes de su lanzamiento oficial en todo el país: presentaron anticipadamente la pick up de la marca francesa que se fabrica en Argentina.

En un evento exclusivo desarrollado en la mañana de este jueves en la concesionaria Pergamino Automotores, Renault Argentina realizó la presentación anticipada de la nueva pick-up Renault Niagara.

La jornada estuvo encabezada por el titular del concesionario y anfitrión, Juano Motta, y contó con la presencia de la cúpula ejecutiva de la marca del rombo en el país: el CEO Pablo Sibilla, la Directora Comercial Valentina Solari y el Director de Ventas Tomás Pujol.

La pick up Renault Niagara fue presentada por anticipación en la concesionaria Pergamino Automotores en la mañana de este jueves. — LA OPINION Inversión nacional y perfil exportador Durante el encuentro, el CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, destacó la inversión de 350 millones de euros destinada a transformar la histórica fábrica de Santa Isabel, en Córdoba, en un centro especializado en la producción de vehículos utilitarios. Este proyecto industrial, desarrollado a lo largo de más de cuatro años, posiciona a la Argentina como el único país del mundo en fabricar la pick-up Niagara, previendo exportar entre el 60% y el 70% de las unidades producidas.

Sibilla enfatizó además que este modelo constituye un pilar estratégico fundamental para el crecimiento de la línea de utilitarios de la marca a nivel global. Si bien la presentación en Pergamino ofreció un adelanto exclusivo para los clientes locales, el lanzamiento oficial definitivo se realizará la próxima semana en El Calafate, con la participación de la red nacional de concesionarios y prensa internacional.

La pick up Renault Niagara fue presentada por anticipación en la concesionaria Pergamino Automotores en la mañana de este jueves. Modernización de las concesionarias Renault Por su parte, la Directora Comercial, Valentina Solari, resaltó la renovación integral de las fachadas y salones de venta de Renault en todo el país, enmarcada en la estrategia global International Game Plan. Solari explicó que la llegada de una gama de productos completamente renovada requería puntos de contacto que brindaran un entorno amigable, moderno e integrado entre las áreas de ventas y posventa para enriquecer la experiencia del cliente.

En esa línea, el anfitrión Juano Motta expresó su orgullo por haber culminado las reformas de las instalaciones en Pergamino Automotores, destacando el impacto estético y funcional del nuevo salón para recibir a los usuarios de la región.

La pick up Renault Niagara fue presentada por anticipación en la concesionaria Pergamino Automotores en la mañana de este jueves. — LA OPINION Tecnología de SUV con la robustez de una pick up El Director de Ventas, Tomás Pujol, tuvo a su cargo la explicación detallada de los atributos del vehículo. Concebida sobre la base conceptual de un vehículo del segmento C, la nueva camioneta combina la fuerza de trabajo propia de una pick-up con el confort, espacio e insonorización de un automóvil SUV.

Entre sus principales especificaciones destacan:

- Seguridad y asistencia: 26 ayudas a la conducción (ADAS) y 6 airbags de serie.

- Conectividad: Sistema Google Integrado, que permite navegar y utilizar aplicaciones nativas sin necesidad de conectar el teléfono celular.

- Capacidad y versatilidad: Soporta 650 kg de carga, 710 kg de remolque y ofrece más de 900 litros de espacio de guardado. Además, incorpora un cobertor rígido de aluminio (roll cover) en la caja de carga que al trabarse funciona con la seguridad de un baúl cerrado.

- Variantes: Se ofrecerá en tres niveles de equipamiento, con opciones de caja manual o automática y tracción simple o doble.

La pick up Renault Niagara fue presentada por anticipación en la concesionaria Pergamino Automotores en la mañana de este jueves. — LA OPINION Lanzamiento, precio y financiamiento Al tratarse de una exhibición previa en Pergamino, la pick-up Niagara todavía no tiene precio comercial definido. El valor oficial de venta se anunciará durante el evento de lanzamiento la semana próxima en El Calafate, oportunidad en la que también se oficializarán los planes de financiación a través de Mobilize y las herramientas comerciales de Plan Rombo.

Juano Motta: "Es un orgullo presentar primero la pick up Renault Niagara" El titular y anfitrión de Pergamino Automotores, Juano Motta, expresó su satisfacción por recibir a las máximas autoridades de la marca y ver concretada una promesa industrial formulada años atrás:

"Aprovechar la gentileza que ellos hicieron el tiempo en la agenda para venir acá que para mí es un orgullo que esté el director general de Renault Argentina, la directora comercial, el director de ventas..."

"Preguntarles también de la camioneta para que les cuente un poco a ustedes lo que es Niagara, el por qué se fabrica en Córdoba, que es la responsabilidad del CEO Pablo Sibilla y el orgullo, tanto de él como nosotros como argentinos, de que esta es la única camioneta de estas características que se fabrique en nuestro país. Lo digo y se me pone piel de gallina porque realmente es una gran satisfacción."

"Él lo prometió hace 5 años cuando vino. Estuvo reunido con cuatro o cinco concesionarios en una sala de reuniones y nos dijo: 'Vengo con una meta de dedicar la planta de Santa Isabel a utilitarios y poder producir una pickup en la Argentina'."

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"Si uno viera tres años atrás nuestro viejo salón con este nuevo salón y con todos los autos realmente remodelados significa no solamente un orgullo para mi persona, sino para todo el equipo comercial y todo el equipo de venta."

Pablo Sibilla: "Un proyecto de 350 millones de euros que transforma a Santa Isabel en un hub exportador" El CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, brindó precisiones sobre el proyecto industrial de la fábrica cordobesa y la relevancia global que tendrá el nuevo vehículo:

"Es un proyecto en el cual trabajamos mucho... Es un proceso que llevó 4 años y medio, donde transforma nuestra fábrica Santa Isabel en un hub de vehículos utilitarios, que se va a concentrar en fabricar vehículos utilitarios y vamos a darle a la fábrica un perfil exportador."

"El objetivo de esta pickup es que del 60% al 70% de lo que se fabrica en Argentina se exporte... Hemos invertido 350 millones de euros y es el único país en el mundo que fabrica esta pickup."

"Dentro del crecimiento de los vehículos utilitarios de la marca Renault, la pickup Niagara era uno de los vehículos más importantes a nivel mundial junto con el Master que se lanzó en Europa."

"Los nuevos salones lo que hacen es resaltar mucho más los vehículos, muestran todos sus atributos en salones tan cualitativos como estos."

Valentina Solari: "Nueva gama de productos y experiencia de excelencia para el cliente" La Directora Comercial de Renault Argentina, Valentina Solari, explicó el concepto detrás de la remodelación de los salones de venta en todo el país:

"A través del International Game Plan dijimos que íbamos a renovar toda nuestra gama de productos. Llegó primero el Kardian con el eslogan 'el cambio que lo cambia todo', llegó después Arkana, Koleos, Boreal y ahora llega Niagara."

"Toda esta nueva gama de productos absolutamente renovada desde el diseño y la tecnología necesitaba también que tenga salones y puntos de contacto con los clientes que estén renovados..."

"No solamente desde el diseño, sino también desde la experiencia que proponemos a los clientes cuando entran aquí a un punto nuestro... con la postventa integrada a lo que es la venta con una recepción todo en un mismo flujo de recorrido."

Tomás Pujol: "Robustez de pick-up con el confort y la tecnología de un SUV premium" El Director de Ventas de Renault Argentina, Tomás Pujol, detalló las especificaciones técnicas, el equipamiento de seguridad y las soluciones de carga de la camioneta:

"Niagara fue concebida como un producto que pueda tener esa robustez de una pickup... pero que también la combinamos con el confort de una SUV. Esta combinación de confort, tecnología y robustez es el corazón de cómo fue concebida Niagara."

"Pusimos el foco en tener un producto tecnológico que contiene Google Integrado que nos permite que el usuario pueda tener el producto sin necesidad de estar conectando su teléfono móvil para tener conectividad."

"Tiene 26 ayudas a la conducción (ADAS) y 6 airbags de serie, cuestiones que hoy los consumidores del mercado argentino y latinoamericano cada vez nos exigen más."

"Tiene una caja con un roll cover de aluminio rígido que se traba y queda como un baúl totalmente trabado, muy seguro, algo muy característico que no ven hoy en día en el mercado."