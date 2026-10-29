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Ramallo realizó una jornada de formación sobre deporte adaptado e inclusión

La capacitación reunió a docentes, profesores de Educación Física y referentes de la discapacidad en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, con actividades teóricas y prácticas.

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29 de octubre de 2026 a las 07:09 p. m.
Una capacitación en el Centro Universitario José Orlando Gaeto reunió a docentes, profesores de Educación Física y referentes vinculados con la discapacidad.
Foto: ramallociudad.com.ar

Ramallo fue sede de una jornada de formación sobre deporte adaptado e inclusión, destinada a docentes, profesores de Educación Física y referentes vinculados con la discapacidad. La propuesta combinó contenidos teóricos y experiencias prácticas junto a jóvenes que participan de iniciativas deportivas adaptadas, con el objetivo de promover herramientas para construir espacios más accesibles.

Una capacitación para promover el deporte adaptado en Ramallo

La actividad se desarrolló en el Centro Universitario José Orlando Gaeto y estuvo a cargo de Andrés Buey, quien compartió conocimientos y herramientas para abordar el deporte desde una perspectiva social, terapéutica e inclusiva.

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También participó Gustavo Borró, presidente del Comité Paralímpico Argentino, cuya presencia aportó una mirada vinculada con el desarrollo y la promoción del deporte para personas con discapacidad.

Durante el encuentro, los asistentes trabajaron sobre distintas estrategias que pueden aplicarse en sus ámbitos laborales y educativos. La propuesta estuvo orientada a fortalecer la formación de quienes se desempeñan en actividades deportivas y acompañan procesos de inclusión.

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La jornada buscó generar un espacio de aprendizaje e intercambio para abordar los desafíos que presenta la práctica deportiva adaptada y avanzar en la incorporación de recursos que faciliten la participación de todas las personas.

Actividades prácticas junto a jóvenes deportistas

Luego de la instancia teórica, los participantes realizaron actividades prácticas junto a chicos y chicas que forman parte de propuestas deportivas adaptadas. La experiencia permitió conocer diferentes formas de adecuar los ejercicios y las dinámicas para responder a las necesidades de quienes participan.

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El trabajo compartido también favoreció el intercambio de experiencias entre los asistentes y los jóvenes, con el propósito de mostrar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para fortalecer la autonomía, la participación y los vínculos sociales.

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La adaptación de las actividades constituye uno de los aspectos centrales para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a propuestas deportivas en condiciones adecuadas. En ese sentido, la capacitación ofreció recursos para pensar estrategias aplicables en escuelas, instituciones y espacios de práctica física.

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El objetivo de avanzar hacia espacios deportivos más inclusivos

La capacitación fue organizada por la Municipalidad de Ramallo con el acompañamiento del Comité Paralímpico Argentino, en el marco de una propuesta destinada a fortalecer la formación de docentes y profesionales vinculados con la educación física y la discapacidad.

La iniciativa puso el foco en la importancia de contar con personas capacitadas para planificar actividades que contemplen diferentes necesidades y promuevan la participación sin barreras.

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A través de este tipo de encuentros, se busca ampliar los conocimientos sobre deporte adaptado y favorecer la construcción de entornos más accesibles, en los que cada participante tenga la posibilidad de desarrollar sus capacidades y formar parte de una actividad colectiva.

La formación y el intercambio de experiencias aparecen así como herramientas fundamentales para impulsar prácticas deportivas inclusivas y fortalecer el papel del deporte en la integración social.

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