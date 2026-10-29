> Ramallo: Octubre Rosa, el Hospital Gomendio lleva talleres de prevención del cáncer de mama

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Las actividades se desarrollan en distintas localidades del partido para promover los controles médicos, difundir información preventiva y destacar la importancia del diagnóstico temprano.

El Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo lleva adelante una serie de actividades en el marco de Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. A través de talleres en centros de atención sanitaria del distrito, el objetivo es acercar información a la comunidad y reforzar la importancia de los controles periódicos para detectar la enfermedad a tiempo.

Octubre Rosa: la importancia del diagnóstico temprano Durante una jornada realizada el martes 27 de octubre en el hospital, el director adjunto de la institución, Martín Gil Miranda, destacó la necesidad de sostener estos espacios de información y prevención para la comunidad.

El profesional remarcó que la detección temprana del cáncer de mama mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación. Por ese motivo, insistió en la importancia de realizar los controles correspondientes y consultar con profesionales de la salud ante cualquier duda o cambio que se advierta.

El cáncer de mama presenta mayores posibilidades de tratamiento exitoso cuando se identifica en sus primeras etapas. En ese contexto, la mamografía constituye una herramienta fundamental para la detección, mientras que la frecuencia de los estudios debe definirse de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y los factores de riesgo de cada paciente.

Dónde se realizan los talleres de prevención en Ramallo Las actividades se extendieron a diferentes puntos del partido para facilitar el acceso a la información y acercar las recomendaciones preventivas a vecinos que no concurren habitualmente al hospital de referencia.

El cronograma de encuentros incluyó las siguientes actividades:

Martes 27 de octubre: jornada de concientización en el Hospital Municipal José María Gomendio.

Miércoles 28 de octubre: taller en la Unidad Sanitaria de El Paraíso, a las 9, y en Villa Ramallo, a las 11.

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Jueves 29 de octubre: encuentro en la Unidad Sanitaria de Pérez Millán, a las 10.

Las charlas permiten abordar dudas frecuentes, explicar la importancia de los estudios de detección y brindar herramientas para reconocer posibles señales de alerta. La iniciativa busca que las recomendaciones preventivas lleguen a distintas localidades del distrito y que más personas tengan acceso a información confiable.

Qué señales de alerta pueden advertirse y cuándo consultar Entre los temas que se abordan durante los encuentros se encuentra la identificación de cambios en las mamas que requieren una consulta médica. La aparición de un bulto, modificaciones en la piel, cambios en la forma o el tamaño de la mama y secreciones por el pezón son algunas de las señales que deben ser evaluadas por un profesional.

Conocer el propio cuerpo puede ayudar a reconocer alteraciones, aunque la autoexploración no reemplaza los controles médicos ni los estudios de detección recomendados. Por eso, ante cualquier cambio, se aconseja solicitar una consulta sin esperar a la realización del próximo control de rutina.

Las acciones de Octubre Rosa buscan generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año y recordar que la prevención, la información y el acceso oportuno a la atención sanitaria son fundamentales.