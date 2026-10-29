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Ramallo: Investigan a seis mujeres por un hurto y secuestran un auto en Santa Fe

La investigación comenzó tras la denuncia de una comerciante de Ramallo. Dos allanamientos en Villa Gobernador Gálvez permitieron secuestrar un Chevrolet Prisma que habría sido utilizado en el hecho.

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29 de octubre de 2026 a las 08:50 a. m.
La Policía secuestró un automóvil que habría sido utilizado durante el episodio.
Foto: El Informante

Una comerciante de 32 años denunció un hurto en su local de indumentaria en Ramallo, donde seis mujeres habrían actuado de manera coordinada para sustraer varias prendas de vestir. A partir de las tareas investigativas, la Policía realizó dos allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, y secuestró un automóvil que estaría vinculado con el episodio.

Cómo fue el hurto en el comercio de Ramallo

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió mientras la propietaria se encontraba atendiendo su local. En ese momento ingresaron seis mujeres que, según la investigación, habrían organizado sus movimientos para distraer a la comerciante y llevarse mercadería sin ser advertidas.

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Cuatro de ellas solicitaron ver distintas prendas de vestir, una maniobra que habría permitido desviar la atención de la dueña del negocio. Mientras tanto, las otras dos habrían sustraído varias prendas de indumentaria que todavía conservaban sus etiquetas comerciales.

La comerciante, de 32 años, radicó la denuncia que dio inicio a las actuaciones judiciales. A partir de la información reunida, los investigadores avanzaron con distintas medidas para identificar a las presuntas responsables y establecer qué elementos podían vincularlas con el hecho.

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Dos allanamientos en Villa Gobernador Gálvez

Como resultado de las tareas investigativas, este miércoles se concretaron dos órdenes de allanamiento en domicilios de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Comunal de Ramallo, que trabajó de manera conjunta con personal de la Policía de Investigaciones santafesina. La intervención en ambas jurisdicciones permitió avanzar sobre las pistas reunidas durante la investigación.

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El primero de los procedimientos arrojó resultado negativo. Sin embargo, durante el segundo allanamiento los efectivos obtuvieron un resultado positivo y secuestraron un automóvil Chevrolet Prisma Joy de color blanco, considerado de interés para la causa.

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Según la información policial, el vehículo habría sido utilizado para cometer el hurto denunciado en el comercio de Ramallo.

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Secuestraron un Chevrolet Prisma y avanza la causa judicial

El automóvil secuestrado tenía una chapa identificatoria correspondiente a un servicio de remis. Por disposición judicial, los investigadores procedieron al secuestro del rodado para incorporarlo a las actuaciones y avanzar con las medidas correspondientes.

Además, se adoptaron medidas procesales respecto de una de las personas investigadas. La causa fue caratulada como “Hurto esclarecido” y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción competente.

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La investigación busca establecer las responsabilidades de las seis mujeres señaladas en relación con el episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción de las prendas.

Hasta el momento, la información difundida da cuenta del secuestro del vehículo y de las medidas judiciales realizadas, sin precisar el valor de la mercadería sustraída ni el estado procesal de cada una de las personas investigadas.

RamalloHurtoSanta Fe
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