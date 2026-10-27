Ramallo: Demian “Yun”, el MC de Villa Ramallo que brilló en la histórica Liga Bazooka en el Gran Rex

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El rapero ramallense participó de la Edición Nacional de Liga Bazooka en Buenos Aires y protagonizó un esperado cruce ante Alkoy, con una exhibición de tres rounds ante el público del mítico teatro.

Demian “Yun”, el MC oriundo de Villa Ramallo, partido de Ramallo, fue protagonista de una jornada especial para las batallas de rap escritas al participar de la Edición Nacional de Liga Bazooka, realizada el domingo 25 de octubre en el Teatro Gran Rex de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artista formó parte de la batalla coestelar de una cartelera que reunió a destacados exponentes del formato.

Demian “Yun” llevó el rap de Villa Ramallo al escenario del Gran Rex La presentación de Yun tuvo lugar en uno de los escenarios más emblemáticos del espectáculo argentino, que recibió una nueva edición nacional de Liga Bazooka, considerada una de las principales competencias de batallas de rap escritas de la región.

El representante de Villa Ramallo se enfrentó a Alkoy en el segundo cruce de una programación que contó con siete batallas. Su participación marcó su regreso al formato y despertó expectativas por los antecedentes recientes de ambos competidores.

Yun llegó a la cita con importantes reconocimientos dentro de la escena: había sido distinguido como MVP del Draft 3 y también como MVP de la última Edición Nacional. Por su parte, Alkoy venía de consagrarse como MVP del formato Todos Contra Todos, un antecedente que sumó atractivo al enfrentamiento.

Una batalla de tres rounds ante un público que acompañó cada intervención El duelo entre Yun y Alkoy se desarrolló a lo largo de tres rounds por participante, con turnos previstos de cuatro minutos para cada uno. La intensidad de las intervenciones y la respuesta de los asistentes hicieron que los tiempos se extendieran de manera natural, entre ovaciones y reacciones a las rimas de los competidores.

Durante su presentación, el MC ramallense desplegó sus recursos técnicos y líricos en un escenario de gran relevancia para la cultura urbana. La exhibición permitió que el público disfrutara de un enfrentamiento marcado por la elaboración de las letras, la puesta en escena y el intercambio entre ambos artistas.

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A diferencia de otras competencias, Liga Bazooka se caracteriza por no contar con un jurado que determine un ganador oficial. El formato pone el foco en la escritura, la interpretación y la respuesta del público, elementos centrales de una disciplina que ganó espacio dentro de la escena del rap.

Liga Bazooka reunió a destacados referentes de las batallas escritas La participación de Yun formó parte de una jornada que tuvo como sede al Teatro Gran Rex y que reunió siete enfrentamientos a lo largo de la noche. La elección del emblemático recinto porteño aportó un marco especial para una competencia que se consolidó como una referencia de las batallas escritas en español.

La velada continuó con los demás cruces de la cartelera y tuvo como enfrentamiento estelar el duelo entre Chilli Parker y Replik, encargado de cerrar el evento.