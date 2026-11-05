Pergamino se vestirá de rojo: llega el Encuentro Nacional de Peñas de Independiente con la presencia de Ricardo Bochini

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El domingo 22 de noviembre, el predio de Douglas Haig será escenario de una verdadera fiesta para los hinchas del Rey de Copas. El quinto Encuentro Nacional de Peñas reunirá a simpatizantes de distintos puntos del país y tendrá como invitado de lujo al máximo ídolo del club, Ricardo Bochini.

05 de noviembre de 2026 a las 01:16 p. m.

05 de noviembre de 2026 a las 01:16 p. m.

Si hay una ciudad del interior argentino donde Independiente tiene una presencia verdaderamente notable, esa es Pergamino. Basta recorrer sus calles, compartir una conversación futbolera o encontrarse con grupos de amigos para comprobar que el sentimiento por el Rojo atraviesa generaciones. Incluso podría decirse, sin temor a exagerar demasiado, que Pergamino está entre las ciudades con mayor proporción de hinchas de Independiente fuera de Avellaneda.

Por eso, el próximo domingo 22 de noviembre promete convertirse en una fecha muy especial para una enorme cantidad de pergaminenses. La ciudad será sede del quinto Encuentro Nacional de Peñas de Independiente, una convocatoria que reunirá a simpatizantes de diferentes lugares del país y que tendrá un atractivo difícil de igualar: la presencia de Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de la historia de la institución.

La expectativa es enorme. La pasión que despierta Independiente en Pergamino, sumada a la posibilidad de compartir una jornada con una de las mayores leyendas del fútbol argentino, permite anticipar una convocatoria multitudinaria.

Será una oportunidad para reencontrarse con amigos, compartir recuerdos, disfrutar de distintas actividades y celebrar una identidad futbolera que en esta ciudad tiene raíces profundas.

El Bocha, una presencia que emociona

Hablar de Ricardo Bochini es hablar de la historia grande de Independiente. El legendario número 10, símbolo de una época irrepetible, representa como pocos futbolistas la identidad de un club que construyó buena parte de su prestigio internacional a partir del talento, la personalidad y una extraordinaria vocación ganadora.

Con su fútbol elegante, su inteligencia y una capacidad única para asistir a sus compañeros, el Bocha se convirtió en el emblema de las grandes conquistas del Rojo.

Durante su trayectoria ganó cuatro Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y numerosos títulos nacionales e internacionales, además de integrar el seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986.

Su figura trasciende las generaciones. Quienes tuvieron la fortuna de verlo jugar conservan intactos los recuerdos de sus grandes actuaciones, mientras que los hinchas más jóvenes reconocen en él a una leyenda que simboliza los años más gloriosos de la institución.

Su presencia en Pergamino será, sin dudas, uno de los momentos más esperados del encuentro.

Un domingo con fútbol, truco y muchas actividades

La jornada se desarrollará en el predio del Club Douglas Haig, ubicado sobre avenida Boulevard Echecopar, entre Champagnat y la ruta provincial 32.

La programación contempla distintas propuestas recreativas y deportivas para que los asistentes puedan disfrutar de un día completo.

Habrá campeonatos de truco, penales y fútbol 11, con la posibilidad de participar en actividades que forman parte de la tradición de los encuentros de hinchas.

Uno de los atractivos especiales será el partido que disputará el equipo ganador del campeonato de fútbol 11 frente a un conjunto encabezado por el propio Bochini, una experiencia que seguramente despertará un enorme interés entre los participantes.

También se anunciaron una banda en vivo, sorteos y distintas sorpresas a lo largo de la jornada.

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Los organizadores informaron que los asistentes podrán llevar su propia comida, aunque también habrá servicio de cantina con precios populares. Además, estará disponible la pileta del predio, cuyo acceso deberá abonarse por separado en el lugar.

Una fiesta con un objetivo solidario

Más allá de la pasión futbolera, el encuentro tendrá una finalidad solidaria.

Según informaron los organizadores, lo recaudado será destinado a colaborar con el proyecto de vóley de la sede Boyacá de Independiente, sumando así un propósito institucional a una celebración que promete reunir a simpatizantes de todas las edades.

El valor de la entrada será de 5.000 pesos, una cifra pensada para favorecer la participación de las familias y de todos aquellos que quieran compartir esta jornada especial.

Pergamino, una ciudad con corazón rojo

La elección de Pergamino como escenario de este encuentro nacional no resulta casual. La ciudad mantiene desde hace décadas un vínculo muy fuerte con Independiente, una pasión transmitida de padres a hijos y sostenida por generaciones de simpatizantes.

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En una comunidad donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana, el Rojo tiene una presencia que se hace sentir en cada conversación, en cada camiseta y en cada festejo.

El quinto Encuentro Nacional de Peñas será una oportunidad para mostrar esa identidad y recibir a hinchas llegados desde diferentes puntos del país.

Y si a esa convocatoria se suma la presencia de Ricardo Bochini, el resultado promete ser una verdadera fiesta.

El domingo 22 de noviembre, Pergamino tendrá la posibilidad de demostrar, una vez más, que el sentimiento por Independiente está profundamente arraigado en su gente.

Una jornada para compartir la pasión, encontrarse con la historia y celebrar, todos juntos, el orgullo de ser del Rey de Copas.

MIRA EL VIDEO DEL BOCHA ANUNCIANDO SU PRESENCIA EN PERGAMINO