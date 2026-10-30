Ganar o despedirse: Douglas se juega el pase a cuartos frente a Villa Mitre

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El “Rojinegro” recibirá este sábado desde las 16:00 al equipo de Bahía Blanca en el “Miguel Morales”, por la vuelta de los octavos de final de la Reválida del Federal A. Tras caer 1 a 0 en la ida, le alcanzará con triunfar por un gol de diferencia gracias a la ventaja deportiva.

A todo o nada y sin margen de error. Con esa premisa saldrá a la cancha Douglas Haig en la tarde de este sábado, cuando a partir de las 16:00 reciba en el estadio “Miguel Morales” a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El compromiso, que contará con el arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile, fue adelantado un día por solicitud de la dirigencia rojinegra, teniendo en cuenta que este domingo desde las 15:00 se disputará una nueva edición del superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate.

Luego de la caída por 1 a 0 sufrida el pasado domingo en el estadio “El Fortín”, el conjunto dirigido por Hernán “La Tota” Medina afronta una verdadera final en la que se juega la continuidad en la Reválida. El “Fogonero” necesita una victoria ante su gente para meterse en los cuartos de final y seguir en carrera en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional (el primer boleto a la segunda categoría quedó para San Martín de Formosa, que el domingo pasado derrotó 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro en la final del Federal A disputada en el estadio “Juan Pablo Francia” de San Francisco).

Para este duelo definitorio de 90 minutos, Douglas Haig cuenta a su favor con el respaldo de la ventaja deportiva. Gracias a esta condición, al elenco de nuestra ciudad le alcanzará con ganar por un gol de diferencia para igualar el resultado global de la serie y sellar automáticamente su clasificación a la próxima instancia. Por el contrario, tanto un empate como una nueva derrota decretarán la eliminación y el cierre de la temporada 2026 para el “Fogonero”.

Con sed de revancha Los primeros 90 minutos de la llave disputados en el sur bonaerense dejaron al plantel rojinegro con el sabor amargo y la bronca lógica del resultado adverso, pero al mismo tiempo con la tranquilidad futbolística de haber demostrado que cuenta con las herramientas necesarias para vulnerar a su rival. Es que en tierras bahienses, salvo en el tramo inicial, el desarrollo fue favorable a Douglas Haig.

En aquel encuentro, Villa Mitre salió decidido a hacer valer su localía durante la primera media hora, asfixiando la salida visitante y generando aproximaciones que chocaron contra la seguridad del arquero Gabriel Ratalín, clave para sostener el cero en el momento más complejo. Superado ese sofocón, el “Rojinegro” acomodó sus piezas en la mitad de la cancha, emparejó la tenencia y lastimó de contragolpe. A los 40 minutos tuvo la gran chance de abrir el marcador a través de un penal cometido a Martín Schlotthauer, pero el guardameta local Franco Mazza le adivinó la intención a Jonatan Palacio y contuvo el remate.

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Lejos de caerse anímicamente, en el complemento Douglas Haig acorraló por completo al “Tricolor” contra su área y acumuló méritos de sobra para pasar al frente. Con intentos de Marcos Giménez, Lautaro Ojeda, un cabezazo en el palo de Schlotthauer y otra gran tapada ante el propio delantero -sumada a una intervención posterior frente a Carlos Arriola-, la visita convirtió a Mazza en la figura excluyente de la tarde. Sin embargo, el fútbol volvió a mostrar su faceta más ingrata: a los 29 minutos del segundo tiempo, en una llegada aislada del dueño de casa, el árbitro Jonathan Correa sancionó un dudoso penal que Sebastián Bacigalupe cambió por gol para sellar un 1 a 0 para Villa Mitre.

Variantes en el mediocampo De cara a la revancha de este sábado en el “Miguel Morales”, donde Douglas Haig deberá asumir el protagonismo desde el pitazo inicial frente a un adversario que seguramente intentará cerrar los espacios y jugar con la desesperación del reloj, el entrenador Hernán Medina metería mano en el equipo titular.

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El director técnico cordobés realizaría dos modificaciones respecto del once que salió a la cancha en Bahía Blanca, ambas en la línea de volantes: Guillermo Pereira ingresaría en reemplazo de Joaquín Castellano, en tanto que Elián Tus ocuparía el lugar de Marcos Giménez. El resto de la estructura, tanto en la última línea como en la dupla ofensiva, no presentaría alteraciones.