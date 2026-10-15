“Street Fighter” llega a Cinema Pergamino con acción y aventura

Pergamino

Se estrena la adaptación cinematográfica de la popular saga de videojuegos. La programación también incluye la continuidad de otros títulos en cartelera, dos funciones de “Verity, la sombra de un engaño” y una nueva propuesta de Cinema Club Pergamino.

Cinema Pergamino renueva su cartelera con propuestas para distintos públicos y gustos cinematográficos. Desde este viernes, la pantalla local tendrá como novedad el estreno de “Street Fighter”, la película de acción basada en la reconocida franquicia de videojuegos de Capcom. Además, continuarán las proyecciones de “El corazón de la bestia”, “Cars” y “Madre siniestra”, mientras que “Verity, la sombra de un engaño” tendrá funciones especiales durante el fin de semana.

Por otra parte, el martes 20, el ciclo Cinema Club Pergamino ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar del cine internacional con la presentación de “Hojas de otoño”, la premiada producción del director finlandés Aki Kaurismäki.

El regreso de los guerreros “Street Fighter” traslada a la pantalla grande el universo de la popular serie de videojuegos, en una producción de acción real de origen estadounidense y japonés. La historia reúne nuevamente a los luchadores Ryu y Ken, quienes deberán participar del World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros) luego de ser convocados por Chun-Li.

Sin embargo, el enfrentamiento deportivo pronto se transforma en un desafío mucho mayor: una conspiración oculta los obligará a confrontar sus propios pasados y a enfrentarse entre sí, en una lucha en la que estará en juego mucho más que la victoria.

Dirigida por Kitao Sakurai y protagonizada por Andrew Koji y Noah Centineo, la película combina acción y aventuras en un relato que recupera personajes emblemáticos de una franquicia que trascendió el mundo de los videojuegos y conquistó a varias generaciones.

Ficha técnica: Dirección: Kitao Sakurai. Protagonistas: Andrew Koji y Noah Centineo. Género: acción y aventuras. Origen: Estados Unidos. Duración: 119 minutos. Calificación: restringida para menores de 13 años.

Una historia de amor entre las dificultades cotidianas El martes 20, Cinema Club Pergamino presentará “Hojas de otoño”, película del realizador finlandés Aki Kaurismäki que combina drama y comedia para narrar una historia de encuentros, soledades y segundas oportunidades.

La trama sigue a Ansa y Holappa, dos personas solitarias que se conocen por casualidad en un bar de karaoke de Helsinki. Ella trabaja en condiciones precarias, primero en un supermercado y luego en la clasificación de plástico reciclable; él es un obrero metalúrgico que enfrenta problemas con el alcohol.

En medio de las dificultades económicas, los desencuentros y una sucesión de situaciones adversas, ambos intentan construir una relación afectiva y encontrar un espacio de felicidad. La guerra en Ucrania aparece como telón de fondo de una historia que pone el foco en la fragilidad humana, la solidaridad y la posibilidad de encontrar compañía aun en las circunstancias más difíciles.

Con las actuaciones de Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Martti Suosalo, Alina Tomnikov y Eero Ritala, la producción fue distinguida con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2023, elegida como mejor película del año por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) y seleccionada como precandidata de Finlandia a los Premios Oscar.

Ficha técnica: Dirección: Aki Kaurismäki. Reparto: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Martti Suosalo, Alina Tomnikov y Eero Ritala. Género: drama y comedia. Origen: Finlandia y Alemania. Duración: 81 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.

Más opciones en pantalla La programación semanal se completa con la continuidad de “El corazón de la bestia”, “Cars” y “Madre siniestra”, que seguirán formando parte de la oferta de Cinema Pergamino.