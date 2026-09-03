Acción, terror y aventura: Cinema Pergamino renueva su cartelera

Pergamino

La cartelera suma esta semana el estreno de “La guerra de los últimos”, mientras continúan varias de las películas más convocantes. Además, habrá funciones especiales de “Paw Patrol” durante el fin de semana y una nueva propuesta del ciclo Cinema Club Pergamino.

La cartelera de Cinema Pergamino se renueva esta semana con el estreno de “La guerra de los últimos”, una producción que se incorpora a la programación junto a títulos que continúan en exhibición y que ofrecen alternativas para diferentes públicos.

Entre las películas que permanecen en cartel se encuentran “La noche del demonio 6”, para los amantes del terror; “Coyote vs. Acme”, una propuesta de aventuras y humor; “Spiderman” y “Yo, Narciso”, que amplían las opciones para disfrutar del cine en la ciudad.

La programación también contempla una propuesta especial para los más chicos. El sábado 5 y el domingo 6 se proyectará “Paw Patrol”, una oportunidad para que las familias puedan acercarse a la pantalla grande durante el fin de semana.

Por otra parte, en el marco del ciclo Cinema Club Pergamino, el martes 8 se proyectará “La chica de Colonia”, sumando una nueva alternativa para quienes buscan acercarse a películas por fuera de los circuitos comerciales y descubrir otras miradas cinematográficas.

"La guerra de los últimos" El próximo 27 de agosto se estrenará en cines La guerra de los últimos, un intenso thriller de supervivencia y resiliencia humana bajo la dirección del aclamado cineasta Ridley Scott.

Basada en el bestseller de Peter Heller: “The Dog Stars”.

Ambientada en un mundo donde la supervivencia es un instinto, pero la humanidad es una elección. Hig, un joven piloto que, junto a Bangley, un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo postapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

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El largometraje destaca por un reparto de gran nivel que complementa a la dupla protagonista, sumando las actuaciones de Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce. La producción promete una atmósfera inmersiva enfocada en el instinto y los lazos emocionales de los personajes en situaciones límite, convirtiéndose en una de las propuestas de ciencia ficción más esperadas de la temporada.

El origen de este proyecto se remonta a agosto de 2012 con el lanzamiento de la novela de Peter Heller, La constelación del perro. Catorce años después de su publicación, el texto impresiona al productor ejecutivo Brandon Scott Smith, quien compartió la obra con su padre, el escritor Mark L. Smith; este último identificó de inmediato el potencial cinematográfico del libro y asumió la tarea de adaptar el guion para la pantalla grande.

Dirección: Ridley Scott. Actores principales: Margaret Qualley, Josh Brolin, Jacob Elordi. Género: thriller, ciencia ficción, aventuras. Origen: Estados Unidos. Duración: 118 minutos. Restringida para menores de 17 años.

"La chica de Colonia" Basada en hechos reales. Una joven promotora adolescente intenta salvar contra todo pronóstico un legendario concierto de Keith Jarrett en 1975, enfrentándose a un caos logístico que amenaza con cancelar el evento antes de empezar.