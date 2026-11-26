> La Lista 18 asumió en el Colegio Maristas con una app de descuentos, obras escolares y un espacio de escucha estudiantil

Pergamino

Máximo Andriolo y Tomás Furnari, detallaron el desarrollo de una aplicación de descuentos con comercios de la ciudad para este verano, además de planes de infraestructura, contención estudiantil y un trabajo coordinado con directivos y familias.

El recambio en la conducción estudiantil del Colegio San José de los Hermanos Maristas de Pergamino llegó acompañado de entusiasmo, un amplio respaldo en las urnas y una propuesta que busca trascender lo habitual en las campañas escolares. Con apenas una semana al frente del Centro de Estudiantes, el presidente Máximo Andriolo y el secretario de Relaciones Exteriores Tomás Furnari compartieron en entrevista cómo se gestó el proyecto, qué significa representar a los alumnos de secundaria y de qué manera ya trabajan para materializar su iniciativa estrella: una aplicación con beneficios y descuentos en comercios locales para los estudiantes.

La Lista 18 se impuso frente a la Lista 22 con 378 votos contra 181, en una elección en la que votaron los alumnos de secundaria, a excepción de quienes cursan sexto año y no serán representados en el próximo ciclo lectivo. Aunque en la campaña de pasillos la visibilidad se concentre en los días previos a los comicios, ambos dirigentes coincidieron en que el proyecto se maduró durante mucho tiempo, con el anhelo compartido desde el primer año de secundaria de armar una lista propia y con el respaldo de un equipo numeroso detrás.

"Es un trabajo arduo porque vos tenés que ir pensando e idealizando sobre las propuestas que ofrece la lista, para que sea una que haga la diferencia", dijeron los entrevistados.

La estructura del nuevo Centro de Estudiantes reúne a más de 20 jóvenes distribuidos en 10 secretarías, con equipos de dos, tres o cuatro integrantes, que abarcan áreas como Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Deportes y Secretaría General, con fuerte presencia femenina, encabezada por la vicepresidenta Martina Illa y las dos secretarias generales que coordinan el trabajo. Si bien el reglamento habilita a postularse desde cualquier año, en la institución suele repetirse una dinámica particular: muchos esperan cuarto año para dar el paso, tal como hicieron Máximo y Tomás, que actualmente cursan cuarto y pasarán a quinto.

Máximo y Tomás, integrantes de la nueva directiva del Centro de Estudiantes de Maristas. — LA OPINION Una aplicación de descuentos Lejos de limitarse a las promesas tradicionales de cada elección estudiantil, la Lista 18 puso el foco en construir un beneficio tangible para el día a día de los chicos y chicas fuera del aula: armar convenios con comercios de la ciudad, a modo de un club de compras con descuentos y ventajas por el solo hecho de ser estudiantes de la secundaria Maristas.

Durante la entrevista, los jóvenes explicaron que la idea ya pasó de la etapa de borrador a una ejecución concreta y que el objetivo es que la herramienta esté lista para disfrutarse durante el verano. El trabajo se apoya en el vínculo con familias y comerciantes vinculados a la comunidad educativa, en el acompañamiento de quienes desarrollan la aplicación y en conversaciones iniciadas con las autoridades escolares para evaluar el encuadre institucional y legal, e incluso analizar si en el futuro el alcance podría ampliarse a otros sectores de la comunidad.

"La verdad que lo vemos muy posible. Ya estamos haciendo la aplicación para dar la matrícula, Está muy avanzado. Nos falta el OK de algunos comercios y también de los directivos”, expusieron.

A la hora de precisar cómo funciona el desarrollo y el ritmo de avance tras asumir, remarcaron que hubo investigación previa antes de pedir el voto y que la iniciativa ya está encaminada en su recta final. "Más que nada, también nosotros hicimos un trabajo previo, la idea no era presentarse en frente de todos pidiendo un voto sin haber hecho un trabajo, una investigación, sin haber comprobado que todas las propuestas que hagamos se puedan hacer durante el año", agregaron.

Para los comerciantes interesados en sumarse y ofrecer beneficios en los espacios más concurridos y elegidos por los jóvenes, el canal de contacto habilitado por la conducción es su cuenta de Instagram: @lista18_CSJ.

Seguí leyendo Pergamino Abruzzo vuelve a convocar a los pergaminenses: en julio habrá una nueva oportunidad de vivir Italia desde adentro

Mejoras edilicias y diálogo con directivos El plan de gestión se organiza por etapas y con un criterio práctico: articular acciones que permitan financiar mejoras. Entre las propuestas de recaudación figuran torneos a lo largo del año —sujetos a la demanda de los estudiantes—, mientras que en el plano de la infraestructura se apuntan arreglos y sumas cotidianas que hacen a la comodidad diaria, como espejos, dispensers, mesas, espacios para sentarse o la restauración de mobiliario existente.

El mandato se extiende hasta octubre del año próximo, con la meta de que al cierre del período se note una transformación concreta y, durante el receso de verano, dejar adelantadas la aplicación, las credenciales, los convenios y la organización previa de las actividades del ciclo escolar. En ese recorrido, tanto Máximo como Tomás subrayaron la importancia de sostener un vínculo constructivo y de escucha con los directivos, profesores y preceptores, evitando posturas de confrontación y trabajando en conjunto por el bienestar del alumnado.

"El vínculo con los directivos es bueno, hablamos de parte de todos los estudiantes. La idea es fomentar eso, que nadie trabaje en contra de nadie, que no haya divisiones, la idea es que seamos todos trabajando en conjunto para un bien mayor para los estudiantes", indicaron los jóvenes.

Escucha, salud mental y el desafío del futuro Más allá de las obras y los beneficios comerciales, los integrantes de la Lista 18 remarcaron que el Centro de Estudiantes debe funcionar como un espacio abierto a las inquietudes reales de sus pares, incluidas las críticas y las problemáticas propias de la adolescencia. Entre las iniciativas mencionadas aparecen la convocatoria a profesionales para charlas de contención —especialmente para quienes ingresan a la secundaria—, jornadas vocacionales para orientar a quienes sienten presión por su futuro y un canal de quejas anónimo para acompañar situaciones conflictivas, tanto con adultos como entre compañeros.

"Queremos ser también un centro de escucha. Y que no quede solo el colegio, las tareas y las responsabilidades. Y generar identidad, porque los centros de estudiantes también lo que hacen es generar esto de identidad del estudiante con la propia institución a la que está asistiendo", aseguraron.

Esa mirada también se refleja en cómo transitan su propio presente: sostienen un buen rendimiento académico pese a las reuniones y gestiones que demanda la actividad estudiantil —incluso con el apoyo y los consejos de experiencia familiar, como en el caso de Tomás, cuyo padre fue presidente del Centro de Estudiantes en 1997— y miran hacia adelante con interrogantes abiertos sobre la vocación y el impacto de la inteligencia artificial en carreras como arquitectura. En un escenario cambiante, la nueva conducción apuesta a combinar cercanía, organización y proyectos concretos para convertir su paso por la secundaria en una experiencia compartida y participativa.



