Juventudes hiperconectadas: el 94% de los adolescentes tiene celular propio y Pergamino fue parte del relevamiento

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Región

Un estudio del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que incluyó encuestas a jóvenes pergaminenses entre más de 2.000 testimonios de toda la Provincia, revela que más de la mitad pasa su tiempo libre frente a las pantallas.

En las aulas, en las plazas y en la intimidad de cada habitación, la pantalla se ha convertido en la ventana principal desde la cual los adolescentes miran el mundo y se vinculan con él. Esa realidad cotidiana, que interpela directamente a las familias y escuelas de Pergamino, acaba de quedar plasmada en cifras contundentes: el 94% de las y los jóvenes bonaerenses tiene celular propio y el 55,9% pasa la mayor parte de su tiempo libre frente a un dispositivo.

Los datos forman parte del informe “Vidas atravesadas por el algoritmo. Uso de internet, redes e inteligencia artificial en jóvenes en cruce con la Educación Sexual Integral”, presentado por la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. La investigación relevó la voz de 2.137 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años en 85 municipios bonaerenses —entre los cuales Pergamino formó parte activa del muestreo—, complementando las estadísticas con entrevistas, grupos focales y talleres participativos.

Más allá de los números fríos, el estudio traza una radiografía sensible sobre una generación que habita lo digital con naturalidad, pero que muchas veces transita en soledad los riesgos de un entorno sin fronteras: el 17,4% de los encuestados reconoció pasar más tiempo en los entornos virtuales que fuera de ellos.

Inteligencia artificial en las aulas Más del 63% de los jóvenes utiliza herramientas de IA a diario, principalmente para resolver tareas escolares, mientras crecen las alertas por el ciberacoso, el grooming y la manipulación de imágenes.

La irrupción de la inteligencia artificial dejó de ser una novedad para convertirse en un hábito diario para el 63,4% de las juventudes consultadas. A la hora de explicar para qué la utilizan, la escuela aparece en el centro de la escena: el 50,49% recurre a estas herramientas para hacer tareas escolares y el 41,09% para investigar temas de su interés, mientras que más del 20% las emplea para generar imágenes o animaciones. Sin embargo, el estudio enciende una luz de alerta pedagógica: más del 40% admite que no verifica ni contrasta la información que recibe.

IA Violencia digital En paralelo a los usos educativos y recreativos, el informe expone las caras más crudas de la violencia digital. Entre las problemáticas detectadas sobresalen el ciberacoso, el grooming, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y el uso de inteligencia artificial para manipular fotografías.

El impacto no es igual para todos. El relevamiento señala que las mujeres y las personas LGTBI+ están más expuestas a violencias digitales sexualizadas. En los grupos focales, las adolescentes compartieron relatos preocupantes sobre situaciones de acoso por parte de adultos en plataformas como TikTok. Las cifras respaldan esa vulnerabilidad:

El 15% manifestó sentir miedo a ser "escrachado" en redes.

El 10% recibió contenido sexual de un desconocido.

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Al 8% le solicitaron envío de material íntimo.

Redes sociales, apuestas online TikTok y los videojuegos lideran el consumo cotidiano, mientras los varones muestran mayor cercanía con las apuestas virtuales y las mujeres demandan espacios para abordar las emociones.

Para comprender cómo se construyen los vínculos actuales, el estudio puso la lupa sobre los hábitos de navegación. Mirar videos y reels en TikTok encabeza las preferencias diarias, seguido por el intercambio de mensajes con amistades y el consumo de contenidos en YouTube. Asimismo, se advierte sobre las dinámicas en los videojuegos en línea, donde el anonimato suele funcionar como puerta de entrada para el ciberbullying y el contacto de adultos con menores.

Aunque en la encuesta general no arrojaron porcentajes elevados, las apuestas online emergieron con fuerza en los testimonios de los talleres y grupos focales como una práctica instalada en la cotidianeidad juvenil, con una incidencia marcada entre los varones de 16 a 20 años.

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Salud mental Finalmente, al indagar sobre las inquietudes en torno a la Educación Sexual Integral (ESI), el informe dejó un mensaje claro para el mundo adulto: la salud mental fue la temática más elegida por quienes buscan profundizar sus conocimientos, concentrando el 37,86% de las respuestas. Mientras que entre los varones predominó cierto desinterés por sumar contenidos de ESI, las mujeres expresaron una fuerte necesidad de contar con espacios de escucha y herramientas vinculadas al cuidado emocional.