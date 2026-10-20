> La FEB rechazó el aumento salarial y va al paro este jueves: ¿Cuánto podrá sentirse en Pergamino?

Pergamino

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses resolvió una medida de fuerza. En Pergamino, el gremio cuenta con cerca de 1.500 afiliados, unos 900 de ellos en actividad, en un sistema educativo que reúne alrededor de 4.000 docentes.

El conflicto salarial docente sumó un nuevo capítulo y tendrá repercusiones en las escuelas de Pergamino. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta de aumento del 6% presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y resolvió realizar un paro de 48 horas en todo el territorio bonaerense. La primera jornada de protesta se concretará este jueves, mientras que el segundo día de la medida de fuerza aún debe definirse.

La decisión se conoció este martes, luego de que el Congreso Extraordinario de la entidad analizara los mandatos surgidos de las consultas realizadas a los docentes de los distintos distritos. Por amplia mayoría, los congresales ratificaron el rechazo a la oferta salarial, al considerar que el incremento propuesto resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

En Pergamino, la medida podría tener una incidencia importante en el funcionamiento de los establecimientos educativos. La FEB cuenta en el distrito con aproximadamente 1.500 afiliados, de los cuales alrededor de 900 se encuentran en actividad. Si bien la adhesión efectiva al paro dependerá de la decisión de cada trabajador, la cantidad de docentes representados por el sindicato permite anticipar una jornada con posibles complicaciones en el dictado de clases.

Un paro que puede sentirse en las escuelas de Pergamino La dimensión de la protesta se refleja en los números del sistema educativo local. Pergamino cuenta con una matrícula aproximada de 4.000 docentes, de acuerdo con los datos aportados por el sector. Dentro de ese universo, los cerca de 900 afiliados activos de la FEB representan alrededor del 22,5% del total, es decir, casi uno de cada cuatro docentes.

Este porcentaje permite dimensionar el alcance potencial de la convocatoria, aunque no implica que todos los afiliados vayan a adherir ni que el impacto sea idéntico en cada institución. La cantidad de docentes que se sumen a la medida determinará qué escuelas podrán sostener sus actividades habituales y cuáles podrían registrar interrupciones parciales o totales.

Además, la FEB no es la única organización sindical que representa a los trabajadores de la educación en el distrito. La adhesión de docentes de otros gremios, aun cuando sus entidades hayan aceptado la propuesta salarial, también podría influir en el desarrollo de la jornada.

Por eso, el jueves será necesario observar el nivel de acatamiento en los distintos establecimientos de Pergamino para establecer el alcance real de la protesta. La convocatoria tiene carácter provincial, pero su efecto concreto se conocerá a partir de la respuesta de los docentes en cada escuela.

Por qué la FEB rechazó el aumento del 6% El principal motivo del rechazo es la insuficiencia del incremento ofrecido por la administración bonaerense. Según sostuvieron los representantes gremiales durante el Congreso Extraordinario, la propuesta no alcanza para frenar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes.

La oferta presentada el viernes pasado contempla una mejora del 6%, distribuida en dos tramos: un 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre. El esquema incluye, además, el compromiso de volver a discutir las condiciones salariales durante diciembre.

Sin embargo, para la FEB, el aumento no responde a las necesidades de los trabajadores del sector. La decisión de avanzar con un paro de 48 horas expresa el desacuerdo de la entidad con la pauta salarial y busca reforzar el reclamo por una recomposición que permita recuperar ingresos frente al incremento del costo de vida.

La resolución fue adoptada después de que las bases de la organización evaluaran la propuesta y transmitieran sus mandatos a los congresales. De esta manera, el rechazo no quedó limitado a una posición de la conducción sindical, sino que fue respaldado por la representación de los docentes que participaron del proceso de consulta interna.

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La mayoría de los gremios aceptó la propuesta provincial La decisión de la FEB se produjo en un escenario de diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA y AMET.

Mientras la FEB resolvió rechazar el ofrecimiento, la mayoría de las organizaciones que conforman el frente aceptó la propuesta del Ejecutivo provincial. Esa diferencia de posiciones marca un escenario sindical dividido respecto de la evaluación del incremento salarial.

El Gobierno bonaerense confirmó el acuerdo con la mayoría de los gremios docentes y también con las organizaciones que representan a los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el aumento acumulado de los salarios provinciales llegará al 26% en noviembre. La pauta acordada contempla los incrementos de octubre y noviembre, con base en los haberes de septiembre, y establece una nueva instancia de negociación para diciembre.

La aceptación mayoritaria permite que la mejora alcance al conjunto de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, aunque la FEB mantenga su rechazo y avance con la medida de fuerza. De esta manera, el paro no supone la suspensión del incremento acordado, sino una protesta contra el porcentaje ofrecido y la evolución de los salarios.

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Jueves de protesta y una segunda jornada por definir Con la resolución adoptada por el Congreso Extraordinario, la primera jornada del paro quedó establecida para este jueves en toda la provincia de Buenos Aires. En cuanto a las 24 horas restantes, la entidad deberá precisar cuándo se concretarán.

La medida abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno bonaerense y uno de los sindicatos docentes de mayor representación en la provincia. También vuelve a colocar en el centro de la discusión la capacidad de los aumentos acordados para acompañar los gastos cotidianos de los trabajadores de la educación.

En Pergamino, las miradas estarán puestas en la respuesta de los docentes y en el funcionamiento de las escuelas durante la jornada de protesta. Con cerca de 1.500 afiliados a la FEB y unos 900 en actividad, el gremio tiene una presencia significativa en el sistema educativo local.