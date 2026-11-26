Abruzzo vuelve a convocar a los pergaminenses: en julio habrá una nueva oportunidad de vivir Italia desde adentro

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Pergamino

Este jueves, a las 19:00, se realizará una charla informativa en la Fundación CRUP, ubicada en Echevarría 549, para presentar el viaje de estudio e inmersión cultural que tendrá lugar en julio de 2027 junto a la escuela Scola Nuova Arcadia.

Volver a Italia, pero no solamente para conocer sus paisajes, visitar sus monumentos o recorrer los destinos que aparecen en las postales. La propuesta es vivir como un italiano, compartir su cotidianidad, aprender su idioma en contacto directo con la comunidad y descubrir esos pequeños pueblos donde la cultura, las tradiciones y la hospitalidad forman parte de cada jornada. Esa es la experiencia que propone Scola Nuova Arcadia, la escuela ubicada en Casalbordino, en la región de Abruzzo, que volverá a recibir a un grupo de argentinos en julio de 2027.

Luego de la primera experiencia realizada en junio de este año, que dejó entusiasmo, nuevas amistades y muchas ganas de regresar, Pergamino comienza a organizar una nueva oportunidad para quienes quieran sumarse. La iniciativa cuenta con la coordinación local de Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italo Argentino, y la participación de Federico D’Aurizio, fundador de la institución educativa italiana.

Para conocer los detalles de la propuesta, este jueves a las 19:00 se realizará una reunión informativa en la Fundación CRUP, ubicada en Echevarría 549. Allí se explicarán las características del viaje, las modalidades de cursada, el alojamiento y las distintas posibilidades de permanencia en Italia.

Mucho más que estudiar italiano “El foco de la escuela no es solamente aprender el idioma, sino aprender a saberlo cursar, a vivirlo”, explicó Federico D’Aurizio al describir el espíritu de Scola Nuova Arcadia.

La escuela se encuentra en Casalbordino, un pequeño pueblo de Abruzzo, en el centro geográfico de Italia, muy cerca del mar Adriático. Se trata de una región que combina playas, montañas, colinas cubiertas de viñedos y localidades que conservan una identidad cultural muy marcada, lejos de los recorridos turísticos más conocidos.

La propuesta tiene una particularidad que la distingue de un viaje convencional: los estudiantes se alojan en viviendas particulares y reciben las llaves para desenvolverse con autonomía durante su estadía. De esta manera, cada participante se incorpora progresivamente a la vida cotidiana del lugar.

“Le entregamos la llave al estudiante, él se maneja como fuera una persona del pueblo”, contó Federico. Antes de viajar, la escuela brinda orientaciones y recomendaciones para que cada uno conozca cómo será la experiencia. Una vez en Casalbordino, se realiza una presentación, una evaluación de nivelación y la asignación a los cursos correspondientes.

No es necesario tener conocimientos previos de italiano. Quienes comienzan desde cero cuentan con clases iniciales, mientras que aquellos que ya estudiaron el idioma son ubicados en grupos acordes con sus conocimientos. Los docentes están capacitados para la enseñanza del italiano como lengua extranjera y trabajan con herramientas didácticas específicas.

Pero el aprendizaje no termina en el aula. Ir a la panadería, hacer las compras, conversar en el supermercado, visitar la feria de los sábados o pedir indicaciones se convierten en oportunidades para poner en práctica lo aprendido.

“Se incentiva al alumno a ser autónomo, a tomar iniciativa, a vivir como un italiano. Ese es el lema de la escuela y, al final, se convierte en una realidad”, sostuvo D’Aurizio.

Casalbordino en Abruzzo, Italia. — TRIP ADVISOR Una experiencia que deja ganas de volver La primera delegación pergaminense viajó en junio y el balance fue sumamente positivo. La mayoría de los participantes eligió permanecer un mes en Italia, aunque también hubo quienes regresaron a los quince días por cuestiones laborales.

Lidia Piatti fue una de las protagonistas de aquella experiencia y acompañó al grupo durante los primeros quince días. Su relato permite dimensionar lo que significa vivir durante ese tiempo en una comunidad italiana. «La verdad que fue una experiencia muy linda”, recordó.

También destacó la calidez de los habitantes de Casalbordino y la manera en que los estudiantes fueron recibidos. Como parte de las actividades propuestas por la escuela, debían recorrer el pueblo, identificar determinados lugares de referencia, como centros de asistencia médica, supermercados y dependencias policiales, y realizar un trabajo práctico con fotografías. “La gente se para, te explica y es súper amable, se queda charlando. La verdad que fue una experiencia muy linda”, relató.

Otro de los momentos especiales fue la posibilidad de conocer las raíces familiares de algunos participantes. Dos mujeres del grupo tenían antepasados de pequeñas localidades cercanas a Casalbordino y, aprovechando que Federico debía realizar un trámite en la zona, organizaron una visita para conocer aquellos pueblos de donde habían partido sus abuelos y bisabuelos.

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Ese acercamiento a la historia familiar se sumó a las experiencias culturales y gastronómicas que formaron parte del viaje. Hubo excursiones a un agriturismo en la montaña, rodeado de olivares, donde los participantes degustaron comidas típicas, aprendieron a preparar pastas y hasta salieron a buscar trufas con perros especialmente adiestrados.

La gastronomía de Abruzzo también tuvo su lugar: pastas preparadas a la guitarra, salsas tradicionales, quesos de cabra y oveja, carnes y la característica porchetta, un plato típico de la región.

“Uno vuelve sintiéndose parte de la comunidad, de la ciudad, y vuelve con nostalgia y quiere volver”, resumió Federico al describir el sentimiento que suele acompañar a quienes terminan el curso.

Julio de 2027: una nueva oportunidad Con el resultado de la primera experiencia como antecedente, la organización ya trabaja en la conformación del próximo grupo, que viajará en julio de 2027.

Uno de los aspectos importantes es que la duración de la estadía puede adaptarse a las posibilidades de cada viajero. No existe una cantidad de días obligatoria: cada participante podrá elegir permanecer quince días, tres semanas o un mes, según su disponibilidad.

Lidia explicó que la organización trabaja con cupos de pasajes aéreos de acuerdo con la cantidad de interesados y luego cada persona define el período que mejor se ajusta a sus posibilidades. En la primera edición, la mayoría optó por quedarse durante un mes.

La iniciativa también despierta interés entre quienes buscan reencontrarse con sus raíces italianas, conocer los pueblos de origen de sus familias o simplemente acercarse a otra cultura desde una perspectiva diferente.

En ese sentido, Silvia Quadranti, profesora de italiano de San Nicolás, también compartió su experiencia de trabajo con Scola Nuova Arcadia, institución con la que organiza viajes desde 2023. Desde su ciudad coordina grupos en distintos momentos del año, generalmente en abril y octubre, y acompaña a los participantes durante la estadía, en articulación con el equipo de la escuela.

Su propuesta, al igual que la que se impulsa desde Pergamino, refleja el interés creciente por este tipo de experiencias, que reúnen a personas con diferentes conocimientos del idioma y un mismo deseo de acercarse a Italia.

Una invitación para conocer todos los detalles La reunión de este jueves será una oportunidad para despejar dudas, conocer cómo se desarrolla el curso y escuchar de primera mano a quienes ya formaron parte de esta experiencia.

La convocatoria está dirigida tanto a quienes desean viajar por primera vez como a quienes participaron de la edición anterior y evalúan regresar. No hace falta contar con conocimientos de italiano ni tener una experiencia previa de estudio: la propuesta contempla diferentes niveles y busca que cada persona pueda integrarse a su propio ritmo.

Quienes no puedan asistir al encuentro podrán comunicarse con Aralar Viajes a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, o acercarse personalmente a la agencia, ubicada en Moreno 717, esquina Saavedra.