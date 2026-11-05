El Parlamento Estudiantil, en su etapa final, con proyectos que reflejan las preocupaciones de los jóvenes

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Pergamino

Este viernes, de 8:00 a 12:00, se desarrollará la última reunión de comisiones del Parlamento Estudiantil, una iniciativa que reúne a alumnos de escuelas secundarias del Partido de Pergamino en el recinto del Concejo Deliberante.

La participación ciudadana no comienza necesariamente cuando se alcanza la mayoría de edad ni se limita al momento de emitir un voto. También se construye desde las aulas, a partir de las inquietudes que surgen en la vida cotidiana, de la posibilidad de expresar opiniones, debatir diferencias y proponer soluciones para mejorar la comunidad. Bajo esa premisa, Pergamino sostiene desde hace años una experiencia que permite a los adolescentes acercarse al funcionamiento de las instituciones democráticas: el Parlamento Estudiantil.

La propuesta, impulsada desde el área de Juventud del Municipio, convoca a estudiantes de distintos establecimientos secundarios del Partido de Pergamino para que ocupen simbólicamente el lugar de los concejales y experimenten el trabajo legislativo. El recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) se convierte así en el escenario de una práctica que trasciende lo estrictamente educativo, porque permite que los jóvenes se reconozcan como ciudadanos capaces de intervenir en los asuntos públicos.

Este viernes, de 8:00 a 12:00, tendrá lugar la última reunión de comisiones de esta edición. Será una instancia importante para avanzar en las iniciativas que los propios alumnos elaboraron a partir de sus experiencias, necesidades y preocupaciones.

Gabriel «Chino» Pereyra, director de Juventud, brindó detalles sobre los temas que se encuentran en tratamiento y explicó que el trabajo se organiza en tres comisiones: Educación y Cultura, Salud y Deportes, y Accesibilidad. Cada una aborda problemáticas específicas y trabaja en la construcción de propuestas que puedan convertirse en proyectos concretos.

Propuestas que nacen de estudiantes Uno de los aspectos más valiosos del Parlamento Estudiantil es que los temas no llegan definidos de antemano por los adultos. Son los propios adolescentes quienes identifican situaciones que consideran necesario transformar y buscan alternativas para darles respuesta.

En esta oportunidad, uno de los proyectos está vinculado con la infraestructura y las condiciones de accesibilidad. La iniciativa contempla el estado edilicio de las escuelas, las condiciones de las veredas, la disponibilidad de rampas y las dificultades que presentan algunos establecimientos rurales para garantizar el acceso de sus comunidades educativas.

Entre las situaciones mencionadas aparecen las necesidades de la EFA de Acevedo y del anexo de Ayerza, poniendo sobre la mesa una realidad que no siempre ocupa el centro de las discusiones: las condiciones en las que estudian los jóvenes que concurren a instituciones alejadas del casco urbano.

La propuesta permite visibilizar que el derecho a la educación también requiere espacios adecuados, accesibles y condiciones de infraestructura que acompañen a todos los estudiantes, independientemente del lugar donde vivan.

Salud mental Otro de los proyectos tiene como eje la salud mental y propone la creación de un programa municipal que trabaje de manera articulada con las escuelas.

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Según explicó Pereyra, los estudiantes buscan que esta temática no quede reducida a intervenciones aisladas o actividades puntuales, sino que tenga continuidad durante todo el año. Para ello, plantean la necesidad de capacitar a los distintos integrantes de las comunidades educativas: docentes, personal no docente y alumnos.

El objetivo es que quienes forman parte de la vida cotidiana de las instituciones cuenten con herramientas para reconocer situaciones complejas que puedan atravesar los jóvenes, realizar una primera escucha y saber cómo actuar y a quién recurrir cuando alguien necesita acompañamiento.

La iniciativa parte de reconocer que la escuela es mucho más que un espacio de transmisión de conocimientos. Allí se construyen vínculos, se comparten experiencias y también se manifiestan preocupaciones que requieren atención. Por eso, fortalecer las capacidades de quienes integran la comunidad educativa puede contribuir a generar entornos más atentos, preparados y comprometidos con el bienestar de los adolescentes.

Tecnología, conectividad y acceso a la información El tercer proyecto también responde a necesidades concretas de los estudiantes y combina dos ejes: el acceso a la tecnología y la disponibilidad de información confiable.

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Por un lado, se propone avanzar en la incorporación de computadoras para equipar a las escuelas y mejorar las condiciones de conectividad, con especial atención a la disponibilidad de una buena conexión wifi. La intención es que los establecimientos cuenten con recursos informáticos que permitan acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otro, los jóvenes plantean la creación de un sitio web destinado a adolescentes, que reúna información de utilidad sobre los servicios disponibles en Pergamino. Entre sus contenidos se contempla la ubicación de espacios de atención en salud mental, los profesionales y los lugares a los que pueden acudir quienes necesiten orientación o acompañamiento.